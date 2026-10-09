Umělá inteligence radí Čechům při online nakupování, platbu si ale lidé nechávají pod vlastní kontrolou

Šest z deseti Čechů preferuje při online nákupu platbu kartou. Mezi hlavní faktory při placení respondenti řadí bezpečnost (68 procent), jednoduchost (49 procent), možnost výběru platební metody (42 procent) a rychlost (41 procent).
„S příchodem AI se může způsob online nakupování výrazně proměnit. Očekávání lidí při placení ale zůstávají stejná: chtějí bezpečný, jednoduchý a transparentní proces, nad kterým mají kontrolu,“ uvádí Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Respondenti dnes využívají umělou inteligenci především v roli poradce. Hledání nejlepší ceny by jí svěřilo 57 procent dotázaných, stejný podíl porovnání nabídek a 54 procent vyhledání vhodných produktů.
Ochota svěřit AI samotný nákup se liší podle kategorie zboží:
|Drogerie
|35 procent
|Potraviny
|30 procent
|Elektronika
|21 procent
|Oblečení
|20 procent
„Výsledky ukazují, že se AI rychle stává novým nákupním pomocníkem. Dokáže lidem usnadnit orientaci v rozsáhlé nabídce, porovnat možnosti a pomoci najít vhodný produkt. Největší otevřenost vidíme u běžnějších nákupů, u nichž lidé znají své preference a opakovaně vybírají podobné zboží,“ popisuje Petr Polák.
Rozdíl mezi poradenstvím a platbou
Zatímco ochota využít AI při hledání a porovnávání produktů přesahuje polovinu respondentů, celý nákup včetně platby by jí svěřilo pouze 15 procent Čechů. Data tak naznačují rozdíl mezi vnímáním AI jako nástroje pro rozhodování a ochotou předat jí samostatné jednání včetně finanční transakce.
„AI agent se od dnešního asistenta liší tím, že nemusí pouze nabídnout doporučení. Na základě pokynů uživatele může vyhledat produkt, porovnat možnosti a následně pomoci uskutečnit nákup. To ale vyžaduje, aby bylo jasné, za koho agent jedná, jaké má oprávnění a zda postupuje podle pravidel nastavených člověkem,“ konstatuje František Jungr, produktový ředitel Visa pro střední a východní Evropu.
Visa připravuje platební infrastrukturu pro agentické nakupování
Visa vyvíjí platební prostředí pro scénář, kdy AI agenti plní nákupní úkoly podle pokynů uživatele. Koncept zahrnuje pět oblastí:
- Tokenizaci platebních údajů – aby agent nemusel pracovat se skutečnými údaji z karty.
- Pravidla nastavená uživatelem – jako jsou limity, preference a rozsah oprávnění agenta.
- Ověření identity a souhlasu – aby bylo možné potvrdit, že agent jedná na pokyn oprávněného uživatele.
- Rozpoznání důvěryhodných AI agentů – které obchodníkům pomůže odlišit ověřeného nákupního
- agenta od neznámého automatizovaného provozu.
- Řešení sporů a reklamací – aby zákazník neztratil možnost řešit problém ani v případě nákupu iniciovaného prostřednictvím AI.
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