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Umělá inteligence radí Čechům při online nakupování, platbu si ale lidé nechávají pod vlastní kontrolou

Radan Dolejš
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Autor: Fotolia © daviles
Umělá inteligence se stává součástí rozhodovacího procesu při online nakupování. Podle průzkumu společnosti Visa, který na reprezentativním vzorku 1 010 respondentů realizovala agentura Response Now, využívá AI při rozhodování o nákupu 64 procent Čechů. Mezi třemi hlavními způsoby, jak objevují nové produkty, ji uvádí 16 procent respondentů.
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Šest z deseti Čechů preferuje při online nákupu platbu kartou. Mezi hlavní faktory při placení respondenti řadí bezpečnost (68 procent), jednoduchost (49 procent), možnost výběru platební metody (42 procent) a rychlost (41 procent).

„S příchodem AI se může způsob online nakupování výrazně proměnit. Očekávání lidí při placení ale zůstávají stejná: chtějí bezpečný, jednoduchý a transparentní proces, nad kterým mají kontrolu,“ uvádí Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.

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Respondenti dnes využívají umělou inteligenci především v roli poradce. Hledání nejlepší ceny by jí svěřilo 57 procent dotázaných, stejný podíl porovnání nabídek a 54 procent vyhledání vhodných produktů.

Ochota svěřit AI samotný nákup se liší podle kategorie zboží:
Drogerie 35 procent
Potraviny 30 procent
Elektronika 21 procent
Oblečení 20 procent

„Výsledky ukazují, že se AI rychle stává novým nákupním pomocníkem. Dokáže lidem usnadnit orientaci v rozsáhlé nabídce, porovnat možnosti a pomoci najít vhodný produkt. Největší otevřenost vidíme u běžnějších nákupů, u nichž lidé znají své preference a opakovaně vybírají podobné zboží,“ popisuje Petr Polák.

Rozdíl mezi poradenstvím a platbou

Zatímco ochota využít AI při hledání a porovnávání produktů přesahuje polovinu respondentů, celý nákup včetně platby by jí svěřilo pouze 15 procent Čechů. Data tak naznačují rozdíl mezi vnímáním AI jako nástroje pro rozhodování a ochotou předat jí samostatné jednání včetně finanční transakce.

workshop ChatGPT

„AI agent se od dnešního asistenta liší tím, že nemusí pouze nabídnout doporučení. Na základě pokynů uživatele může vyhledat produkt, porovnat možnosti a následně pomoci uskutečnit nákup. To ale vyžaduje, aby bylo jasné, za koho agent jedná, jaké má oprávnění a zda postupuje podle pravidel nastavených člověkem,“ konstatuje František Jungr, produktový ředitel Visa pro střední a východní Evropu.

Visa připravuje platební infrastrukturu pro agentické nakupování

Visa vyvíjí platební prostředí pro scénář, kdy AI agenti plní nákupní úkoly podle pokynů uživatele. Koncept zahrnuje pět oblastí: 

  • Tokenizaci platebních údajů – aby agent nemusel pracovat se skutečnými údaji z karty.
  • Pravidla nastavená uživatelem – jako jsou limity, preference a rozsah oprávnění agenta.
  • Ověření identity a souhlasu – aby bylo možné potvrdit, že agent jedná na pokyn oprávněného uživatele.
  • Rozpoznání důvěryhodných AI agentů – které obchodníkům pomůže odlišit ověřeného nákupního
  • agenta od neznámého automatizovaného provozu.
  • Řešení sporů a reklamací – aby zákazník neztratil možnost řešit problém ani v případě nákupu iniciovaného prostřednictvím AI.
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Autor článku

Radan Dolejš

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