Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Umělá inteligence se stále častěji objevuje přímo v zařízeních

Umělá inteligence se stále častěji objevuje přímo v zařízeních

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nové technologie v oblasti generativní AI, robotiky či autonomního řízení automobilů otevřely další možnosti pro nasazení umělé inteligence přímo v zařízeních.

Trh s umělou inteligencí implementovanou v zařízeních (embedded AI) čeká výrazný nárůst. Možnosti, které přinášejí nové technologické prvky, jako jsou AI SoC  nebo akcelerátory AI, totiž umožňují využívat nástroje umělé inteligence v řešeních, které jsou obvykle malé a energeticky úsporné.

Je pro vás zajímavá automatická analýza dat s pomocí AI?

Zobraz výsledek

V roce 2024 se těchto řešení už prodalo za více než deset miliard dolarů, což představuje meziročně nárůst o více než pětinu, uvádí analytická firma Berg Insight.

Podle ní jsou v této částce zahrnuté především systémy AI SoC/SoM (System-on-Module/System-on-Module), dále AI akcelerátory, mikrokontroléry AI MCU a AI platformy instalované v zařízeních (ty kombinují hardware, software a vývojářské nástroje pro zjednodušení nasazení a optimalizace modelů).

Výše zmíněné tržby tedy nezahrnují příjmy generované řešeními mimo oblast internetu věcí (IoT), jako jsou například smartphony, tablety či osobní počítače, které mají sice řádově vyšší dosah, ale nenabízejí tak univerzální řešení.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Analytici předpokládají, že i v následujících letech tržby dodavatelů embedded AI výrazně stoupnou – v roce 2029 až na hodnotu přesahující 30 miliard dolarů, což představuje průměrný meziroční nárůst (CAGR) okolo 25 procent.

Na rozdíl od cloudově orientované podobě AI, kdy je hardware obvykle navržený pro předem definované případy použití a pro centralizovanou infrastrukturu, se řešení AI v zařízeních vyznačují vysokou mírou heterogenity, a to jak v technologiích, tak v aplikacích.

Školení Linux

Vestavěné zpracování AI lze totiž navrhnout mnoha způsoby v závislosti na konečném použití a lze jej integrovat do téměř neomezeného množství produktů z oblasti spotřební elektroniky, průmyslu či automobilového segmentu.

To vede k tomu, že existuje velké množství designů, požadavků na výkon a optimalizačních strategií. 

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Paušální daň OSVČ

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ