Umělá inteligence urychluje vývoj softwaru, přináší však i nové problémy

Programovací nástroje využívající umělou inteligenci rychle mění způsob, jakým se software vytváří. Vývojové týmy, které denně využívají AI asistenty, vydávají nový kód výrazně rychleji, zkracují vývojové cykly a zvyšují tempo inovací. Zatímco se však psaní kódu zjednodušilo, spolehlivost se ukazuje jako stále větší výzva. Problémem je to, že mnoho organizací se stále spoléhá na zastaralé nebo nekonzistentní procesy odpovědné za testování, zabezpečení a nasazování aplikací. A jak AI urychluje vývoj, je stále obtížnější tyto slabiny ignorovat.
Dopad kódování podporovaného umělou inteligencí je už dnes patrný. Týmy, které často používají AI nástroje, s mnohem větší pravděpodobností nasazují softwarové aktualizace denně. Tato rychlost však často přináší vedlejší účinky. Mezi intenzivními uživateli nástrojů pro kódování s umělou inteligencí 69 % uvádí opakující se problémy s nasazením. Zároveň se prodlužuje doba „zotavení“ po problémech, což naznačuje, že rychlejší vývoj možná pouze přidělává více v dalších fázích procesu.
Místo snížení pracovní zátěže tak umělá inteligence často vytváří další tlak v oblastech, jako je zajištění kvality, ladění a validace. Téměř polovina častých uživatelů AI uvádí, že manuální práce v těchto oblastech ve skutečnosti vzrostla. Tento tlak se projevuje i na samotných vývojářích. Mnoho jich připouští, že pravidelně pracuje večer nebo o víkendech, aby úkoly související s vydáváním verzí a řešením problémů s nasazením zvládli. Umělá inteligence tak nevytvořila zcela nové problémy, ovšem zesílila ty stávající.
Hlavním z nich je nedostatek standardizovaných procesů vývoje a nasazení. Mnoho společností se stále spoléhá na odlišné pracovní postupy mezi týmy, což ztěžuje bezpečné a konzistentní škálování vydávání softwaru. Dalším problémem je nastavení infrastruktury. Pouze malá část týmů uvádí, že dokáže rychle vytvořit funkční nasazovací procesy, zatímco mnoho z nich je před vydáním závislých na schváleních nebo podpoře od jiných oddělení. V důsledku toho se čas ušetřený při kódování často později ztrácí kvůli zpožděním, režijním nákladům na koordinaci a opakovaným opravám.
Aby organizace zvládly rostoucí tempo vývoje, jsou souběžně s přijetím umělé inteligence vybízeny k modernizaci svých procesů. Cílem je vybudovat konzistentnější standardy pro dodávku softwaru, které týmům umožní rychle vydávat kód, aniž by musely neustále vymýšlet nové pracovní postupy. Společnosti, které nedokážou modernizovat zbytek své dodavatelské infrastruktury, riskují, že vymění rychlejší kódování za větší provozní nestabilitu. Naopak ty, které úspěšně vyváží rychlost a spolehlivost, pravděpodobně získají z vývoje poháněného umělou inteligencí největší dlouhodobou výhodu.
