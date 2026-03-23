Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé skutečně myslí o umělé inteligenci

Anthropic zveřejnil výsledky studie, kterou označuje za jednu z největších kvalitativních studií o umělé inteligenci, jaká kdy byla provedena – a která nebyla vytvořena pouze lidskými výzkumníky, ale za pomoci její vlastní umělé inteligence.
Projekt s názvem What 81,000 people want from AI (Co 81 000 lidí očekává od AI) vychází z rozhovorů s více než 80 000 uživateli firemního chatbota Claude. Během jediného týdne loni v prosinci byli účastníci ze 159 zemí hovořící 70 jazyky dotazováni systémem AI navrženým tak, aby kladl otázky, navazoval na odpovědi a analyzoval je ve velkém měřítku.
Podle společnosti Anthropic tento přístup představuje posun v tom, jak lze výzkum provádět. ¨
„Poprvé nám umělá inteligence umožnila shromáždit bohaté, otevřené rozhovory v mimořádném měřítku,“ uvádí. Zjištění vykreslují nuancovaný obraz toho, jak lidé vnímají umělou inteligenci – obraz, v němž často koexistuje optimismus a obavy.
Pozitivní je to, že řada respondentů popsala hmatatelné výhody ve svém každodenním životě. Jako nejčastější téma se objevila produktivita, přičemž uživatelé uváděli, že AI pomáhá automatizovat opakující se úkoly, zrychlit práci, a dokonce zlepšit výsledky.
V některých případech byl dopad hluboce osobní. Jak uvedl jeden z respondentů: „Claude mi dal dohromady historické souvislosti, což vedlo k mé správné diagnóze poté, co jsem byl víc než devět let špatně diagnostikován.“
Jiní poukazovali na potenciál AI zlepšit jejich ekonomickou situaci nebo jim pomoci vymanit se z obtížných okolností. „Žiji z ruky do úst, nemám žádné úspory. Pokud budu AI využívat chytřeji, může mi to pomoci najít řešení tohoto koloběhu,“ uvedl podnikatel z Nigérie.
Stejně výrazně však v průzkumu rezonovaly i obavy. Někteří účastníci spojovali AI přímo se ztrátou pracovních míst, zatímco jiní zpochybňovali její dlouhodobý dopad na lidské myšlení a nezávislost.
„Byl jsem propuštěn z práce… protože mě moje společnost chtěla nahradit systémem umělé inteligence,“ řekl jeden pracovník technické podpory.
Studie naznačuje, že místo jasného rozdělení na obhájce a kritiky zastává mnoho lidí ve vztahu k umělé inteligenci oba názory najednou. „Používám umělou inteligenci k revizi smluv, abych ušetřil čas… a zároveň se obávám: neztrácím svou schopnost číst sám?“ řekl právník z Izraele.
Anthropic tvrdí, že obdobná ambivalence často chybí ve veřejné debatě, která má tendenci pojímat AI v abstraktnějších pojmech. Společnost se místo toho rozhodla zakotvit diskusi v reálných zkušenostech a ptala se uživatelů nejen na to, co si o AI myslí, ale také na to, jak už dnes formuje jejich životy.
Aby zvládla objem odpovědí zpracovat, využila své AI modely k jejich kategorizaci, identifikaci témat a extrakci reprezentativních citátů. Každý rozhovor měl strukturovaný formát s navazujícími otázkami přizpůsobenými individuálním odpovědím – tento přístup byl navržen tak, aby vyvážil hloubku a rozsah.
Výsledkem je jak výzkumný projekt, tak demonstrace samotné technologie. Použitím AI k provádění a analýze rozhovorů společnost Anthropic účinně předvádí nový způsob shromažďování poznatků – takový, který by mohl v budoucnu změnit způsob, jakým společnosti, výzkumníci a tvůrci politik chápou postoje veřejnosti.
