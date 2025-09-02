Computertrends  »  Securitytrends  »  Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony kompromitovaných účtů

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony kompromitovaných účtů

Podle nástroje Personal Data Leak Checker od Cybernews došlo v prvních šesti měsících roku 2025 ke 15,8 milionu úniků účtů po celém světě. To představuje přibližně dvacetinásobný pokles oproti stejnému období roku 2024, kdy bylo zaznamenáno přes 302 milionů kompromitovaných účtů. Přesto však miliony uživatelských dat zůstávají v ohrožení, přičemž největší počet úniků evidují Spojené státy s více než 2,5 miliony postižených účtů a Francie s 1,8 miliony.

Údaje ukazují, že osm z tisíce internetových uživatelů v USA má kompromitovaný účet – jde o nejvyšší poměr úniků na počet uživatelů na světě. Například oproti Číně, která má přes miliardu uživatelů, ale jen přes 16 000 úniků, jsou USA mnohem zranitelnější. 

Další významně postižené země jsou Indie, Rusko, Venezuela, Brazílie, Velká Británie, Argentina, Tchaj-wan a Saúdská Arábie.

Během roku 2025 byly dva vrcholy úniků dat: v lednu a březnu, kdy každý měsíc překročil dvě miliony úniků. USA speciálně zažily v březnu nejhorší měsíc s přibližně 1,2 milionu kompromitovaných účtů. Francie a Indie vykazovaly rozdílné měsíční výkyvy, přičemž Indie v březnu zaznamenala také nepřekonanou špičku přes milion úniků. 

Pozitivním trendem je pokles úniků během druhého čtvrtletí 2025 – globálně spadl počet úniků o 77% ve srovnání s prvním čtvrtletím. Mezi nejvíce postiženými zeměmi USA, Francie, Venezuela, Rusko a Indie zaznamenaly pokles úniků přes 90%, přičemž USA hlásí 92% snížení a Francie téměř 99%. Některé země však zaznamenaly nárůst; například Irsko a Itálie, kde počet kompromitovaných účtů vzrostl ve druhém kvartále výrazně.

Bezpečnostní experti ze Cybernews upozorňují, že hlavní příčiny úniků dat stále souvisejí s nedostatečnými bezpečnostními návyky uživatelů. Mezi nejčastější chyby patří znovupoužívání hesel na různých službách, registrace na nedůvěryhodných platformách nebo otevírání podezřelých příloh a odkazů. 

Mezi další podvodné praktiky patří falešné telefonáty „IT podpory“, které oběti přesvědčí k instalaci škodlivého softwaru kradoucího data.

Výzkumy zdůrazňují, že kompromitace jednoho hesla může mít dalekosáhlé následky – hackeři často zneužívají úniky k převzetí dalších účtů, což může vést až ke krádeži identity a zásadnímu narušení soukromí obětí.

Securitytrends si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí.  Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.

