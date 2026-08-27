USA se staly lídrem ve výstavbě nové hyperscale kolokační kapacity

Nejnovější analýza společnosti DC Byte, vycházející z reportu Trends in Hyperscaler Build Strategies, ukazuje odlišný obraz. Šest z osmi trhů s nejvyšším přírůstkem nové hyperscale kolokační kapacity se nyní nachází ve Spojených státech: jde o Texas, Virginii, Georgii, Iowu, Michigan a Wisconsin. Dominanci USA v první osmičce narušují pouze Austrálie a Indie.
Leasing hyperscalerů se přesouvá na západ
Rozsah geografické změny vynikne při srovnání současného pipeline s trhy, které dříve hyperscale kolokaci vedly. Zavedená centra jako Malajsie, Singapur nebo Spojené království ztrácejí relativní podíl na nové výstavbě, přestože jejich absolutní kapacita zůstává významná. Malajsie má nadále rozsáhlý pipeline, takže se její pozice může v dalších letech znovu změnit.
Aktuálně se však nejsilnější koncentrace nové hyperscale kolokační kapacity vyskytuje ve Spojených státech. Posun se přitom neomezuje na zavedená centra. Texas a Virginie figurují v diskusi o americké digitální infrastruktuře dlouhodobě. Iowa, Michigan a Wisconsin naopak reprezentují nové případy – do horní vrstvy trhů je posouvá jediný projekt o velikosti kolem jednoho gigawattu v každém z těchto tří států. Před realizací těchto projektů v uvedených lokalitách hyperscale kolokační kapacita prakticky neexistovala.
Podobný, jen menší vzorec popisuje Pensylvánie. Stát disponuje existující základnou vlastní hyperscale infrastruktury, kolokační kapacita v něm však byla dosud minimální. V plánovacím pipeline se nyní nachází přibližně 280 megawattů. USA tedy nerostou jen v zavedených centrech – nové kolokační trhy vznikají prakticky od základů.
Za posunem stojí rozsah jednotlivých projektů
Jedním z důvodů, proč se geografická změna odehrává tak rychle, je velikost aktuálních projektů. Jediná výstavba o kapacitě jeden gigawatt dokáže proměnit postavení trhu, který dosud na mapě hyperscale kolokace prakticky nefiguroval. Případ Iowy, Michiganu a Wisconsinu ukazuje, jak výrazně se ekonomika výběru lokality mění, pokud jsou jednotlivé projekty měřeny ve stovkách megawattů nebo v gigawattech.
Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že Spojené státy loni odpovídaly za přibližně 45 procent celosvětové spotřeby elektrické energie datovými centry, což představuje nejvyšší podíl ze všech zemí a regionů. Agentura zároveň očekává, že USA budou do roku 2030 zodpovídat za zdaleka největší podíl nárůstu celosvětové spotřeby elektřiny datovými centry, přičemž hyperscaleři jsou hlavním hybatelem tohoto růstu.
Poptávka tedy nesměřuje pouze k vyšší kapacitě jako takové, ale k velmi rozsáhlým blokům kapacity rozmístěným napříč více lokalitami, což ovlivňuje volbu míst výstavby. Hyperscaleři a jejich infrastrukturní partneři mají silný motiv vyhledávat další lokality schopné pojmout kampusy tohoto rozsahu.
Nové americké trhy mají odlišnou strukturu operátorů
Novou americkou geografii odlišuje ještě jeden rys. Řada rychle rostoucích trhů se vyznačuje vysokou koncentrací kolem jediného developera. Analýza DC Byte ukazuje, že americké kolokační trhy typicky patří jednomu stavitelovi, který odpovídá za téměř celý pipeline. Zavedená mezinárodní centra jako Indie, Malajsie nebo Spojené království vykazují odlišný obraz – poptávka je rozložena mezi větší počet konkurujících si operátorů.
Nejvýraznější kontrast představuje Indie, kde se přibližně 1,2 gigawattu nové hyperscale kolokační kapacity rozděluje mezi třináct operátorů vedených domácími hráči. V nově vznikajících amerických trzích naproti tomu jediný velký projekt zakládá současně pozici operátora i samotnou lokalitu.
Tento vztah se odráží i v národním žebříčku operátorů. Společnosti QTS a Vantage se posunuly z pozic mimo první pětku na místo dvou největších operátorů podle hyperscale kolokačního pipeline. Texas nabízí další příklad – jeho dva největší stavitelé, Galaxy Digital a Rowan Digital Infrastructure, dosud neměli žádnou zkušenost s výstavbou pro hyperscalery. Společně se společností DataBank odpovídají za přibližně dvě třetiny kolokačního pipeline státu.
Nejde o jednoduchou migraci z pobřeží do vnitrozemí
Zjednodušující výklad by mohl posun přisuzovat odchodu hyperscalerů ze zavedených amerických center za levnější půdou nebo energií. Data ukazují komplikovanější obraz. Texas roste, Georgia patří mezi největší trhy nové kolokační výstavby, Iowa, Michigan a Wisconsin rychle nabírají na významu. Virginie, největší světový trh podle existující hyperscale kapacity, přitom zůstává i v absolutních číslech jedním z největších míst nové výstavby.
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Virginie zároveň poskytuje nejvýraznější protiváhu tomuto trendu – kolokace představuje pouze přibližně 21 procent jejího celkového hyperscale pipeline, což je pokles z přibližně 32 procent u již provozované kapacity. Americký kolokační růst tak nevychází z jednotného národního trendu, ale z výběru odlišných geografických lokalit podle kombinace poptávky, dostupných developerských příležitostí a projektů vedených konkrétními operátory.
Společným jmenovatelem zůstává rozsah – spotřeba elektrické energie datovými centry v USA má do konce dekády výrazně růst, a tlak na vyhledávání lokalit schopných tuto velikost pojmout tak zůstává trvalý.
Nová hyperscale mapa bude obsahovat více amerických trhů
Hyperscale kolokační výstavba byla dříve spojována především se zavedenými mezinárodními centry. Její další fáze se stále více koncentruje ve Spojených státech, a nikoli pouze v trzích, které dominovaly předchozímu cyklu odvětví. Texas se posunul na čelo žebříčku nové výstavby, Georgia přitahuje významnou kapacitu, Iowa, Michigan a Wisconsin proměnily jednotlivé projekty o velikosti kolem jednoho gigawattu a Pensylvánie získává kolokační trh, kde dříve téměř neexistoval.
Za těmito developmenty stojí širší proměna způsobu, jakým hyperscale geografie vzniká. Při dnešní velikosti projektů může zajištění pozemku, energie a realizovatelného postupu výstavby postavit nový trh na mapu v relativně krátkém čase. Operátoři schopní tyto předpoklady zkombinovat s sebou stále častěji přivádí i samotné hyperscalery.
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