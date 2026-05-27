Uvnitř největšího zero-carbon závodu Schneider Electric v Evropě, kde se kromě jiného vyrábí elektrická zařízení pro datová centra

Výrobní závod v maďarském Dunavecse, který Schneider Electric otevřel v roce 2022 a nyní rozšiřuje, představuje referenční implementaci dekarbonizace průmyslové výroby. S plochou přes 50 000 metrů čtverečních jde o největší výrobní závod společnosti v Evropě.
„Závod jsme navrhli jako zero-carbon od začátku. Už při plánování jsme rozhodli, že bude zcela bez uhlíkových emisí a plně udržitelný,“ uvedl při prohlídce ředitel závodu Martin Notte.
Koncept zero-carbon by design znamená, že všechna opatření pro minimalizaci emisí se integrují již do architektonického návrhu a technického řešení budovy. Závod tak ani není není připojen k plynovému rozvodu. Veškerá energie pochází z elektrických zdrojů, přičemž významnou roli hrají obnovitelné zdroje a rekuperace odpadního tepla.
Na střeše je instalováno 28 000 metrů čtverečních fotovoltaických panelů s roční produkcí 1 180 MWh. Solární systém pokrývá 30 až 40 procent denní spotřeby energie závodu. Pro vytápění a chlazení využívá továrna geotermální energii prostřednictvím tepelných čerpadel.
Závod recykluje šedou vodu z dešťových srážek a dalších zdrojů, kterou využívá pro zavlažování a splachování toalet. Tím se snižuje spotřeba pitné vody o 30 procent.
Digitální řízení budovy
Celý závod je řízen prostřednictvím platformy EcoStruxure, kterou Schneider Electric vyvíjí a dodává zákazníkům. Systém integruje tři vrstvy: připojená zařízení, edge kontrolery a analytické aplikace.
EcoStruxure Building Operation monitoruje a řídí klimatizaci, osvětlení, tlak vzduchu a další parametry. Systém využívá senzory CO₂, přítomnosti a teploty rozmístěné v celém areálu. Na základě dat z těchto senzorů automaticky reguluje přívod čerstvého vzduchu, intenzitu osvětlení a teplotu v jednotlivých zónách.
Osvětlení je řízeno podle denního světla a přítomnosti osob. Žaluzie a clony se automaticky přizpůsobují slunečnímu záření. Odpadní teplo z kompresorů pro pneumatické nářadí je prostřednictvím výměníků tepla využíváno pro ohřev vzduchu v klimatizačních jednotkách a pro přípravu teplé užitkové vody. Podobný systém je plánován pro lakovnu.
EcoStruxure Power Operation monitoruje spotřebu elektrické energie v reálném čase a zobrazuje aktuální produkci solárních panelů, odběr ze sítě a celkovou spotřebu. Energeticky náročné procesy jako lakování nebo sváření se – pokud to jen trochu jde – plánují na dobu, kdy soláry dodávají energii. Díky integraci IoT řešení šetří závod až 25 procent energie oproti konvenčním průmyslovým budovám.
Srdce továrny – elektrická rozvodna je navržena od počátku i jako demonstrační prostor s prosklenými stěnami ze speciálního bezpečnostního skla. Návštěvníci tady mohou vidět kabeláž ze solárních panelů, rozvaděče Prisma pro nízké napětí, bus duct systémy Canalis a rozvaděče OptiCan. Všechna zařízení jsou osazena digitálními senzory, které umožňují prediktivní údržbu. Systém monitoruje teplotu transformátorů a kabelových spojů a dokáže detekovat anomálie dříve, než dojde k poruše, která by znemožnila výrobu.
Konec SF6 v evropské energetice
Hlavním produktem závodu v Dunavecse je spínací zařízení střední napětí Airset, které nahrazuje starší technologie využívající plyn SF6 jako izolační médium. Od ledna 2026 totiž v Evropské unii platí zákaz instalace zařízení se SF6 do napěťové hladiny 24 kV.
Proč? SF6 patří mezi nejúčinnější skleníkové plyny. Jeden kilogram SF6 má ekvivalentní účinek jako 24 000 kilogramů CO₂. Podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí představují úniky SF6 z elektrických zařízení významný zdroj emisí skleníkových plynů.
Airset využívá jako izolační médium vysokotlaký čistý vzduch. Technologie je založena na speciálních vypínacích komorách, které dokáží přerušit elektrický oblouk při vypínání bez nutnosti použití SF6. Řešení snižuje uhlíkovou stopu spínacího zařízení a eliminuje riziko úniků skleníkových plynů během provozu i na konci životnosti produktu.
Výrobní proces
Výroba spínacích zařízení v Dunavecse kombinuje několik technologií. Závod má vlastní dílnu pro zpracování mědi, kde se vyrábějí přípravky z měděných tyčí. Tyče se tu ohýbají, řežou, děrují a v některých případech se upravuje i jejich povrch. Stříbřený povlak zajišťuje dodavatel, další povrchové úpravy včetně lakování a aplikace smršťovacích trubiček probíhají přímo v závodě.
Dílna na zpracování plechů vyrábí rámy a panely rozvaděčů. Plechy se vystřihují, laserově řežou a ohýbají podle specifikace jednotlivých projektů. Svařovna zajišťuje svařování rohů a dalších konstrukčních prvků. Část svařování probíhá manuálně, část roboticky.
„Máme zde robota, který sváří rohy rámů. Jde o produkt RM6, který vyrábíme ve velkých objemech, takže robot je efektivnější než ruční svařování,“ vysvětlil Martin Notte během prohlídky svařovny.
Montážní linka začíná kompletací rámů z plechových dílů. Operátoři skládají komponenty na ergonomických stolech a spojují je nýty a šrouby. Hotové rámy umísťují na pojízdné plošiny, které je dopravují k dalším montážním stanicím.
Na lince jsou postupně instalovány kabelové svazky, proudové a napěťové transformátory, přípravky a další komponenty podle specifikace zákazníka. Každý projekt má specifickou konfiguraci, což vyžaduje pružný výrobní systém.
Montáž probíhá ručně, ale každý operátor má před sebou displej, který mu přesně ukazuje, jaký díl má vzít a kam jej umístit. Systém kontroluje každý krok montážního procesu. Pokud třeba operátor použije šroubovák pouze dvakrát, přestože má zašroubovat tři šrouby, systém ho nepustí dál a upozorní na chybu.
Před expedicí prochází každé zařízení funkčním testem. U projektů pro kritickou infrastrukturu probíhá Factory Acceptance Test, při kterém zákazník testuje zařízení přímo v závodě před odesláním na stavbu. Ten trvá od jednoho dne až po několik týdnů.
DC nabíječky až 720 kW a battery storage: ROI do dvou let
U továrny má na parkovišti k nejen k demonstrativním účelům Schneider Elektric vybudovanou také dobíjecí infrastrukturu pro elektrické vozy. Nabíjí s ní vlastní flotilu elektrovozů a také ukazuje zákazníkům jejich výhody.
Infrastruktura zahrnuje 38 AC nabíječek s výkonem 22 kW a dvě DC nabíječky s maximálním výkonem 720 kW. DC nabíječka je tvořena dvěma power unity po 360 kW, které mohou být propojeny. Jeden konektor dokáže dodávat až 600 kW. Systém je rozšiřitelný až na 1,4 MW připojením dalších modulů. K jedné power unit lze připojit až šest dvojitých nabíjecích sloupů.
V červenci 2026 Schneider doplní sestavu dvěma battery storage systémy s kapacitou 200 kWh a výkonem 100 kW. Celková hmotnost obou jednotek je přibližně 2,5 tuny. Battery storage bude plnit několik funkcí: prioritizaci obnovitelných zdrojů, peak shaving pro vyrovnání špičkové zátěže, podporu dynamických tarifů a poskytování podpůrných služeb pro distribuční soustavu.
Schneider Electric provozuje v Maďarsku vozový park 400 vozidel, z nichž 139 jsou plně elektrická. Do Vánoc má elektrifikace dosáhnout 50 procent. Nově pořizovaná vozidla mohou být pouze bateriová elektrická vozidla.
Podle Schneideru jsou celkové náklady na vlastnictví (total cost of ownership) elektrického vozového parku o 10 až 15 procent nižší než u vozidel se spalovacím motorem, přestože leasingové náklady na elektrická vozidla jsou vyšší. Rozdíl je způsoben nižšími provozními náklady.
Průměrný zaměstnanec Schneider Electric najezdí měsíčně přibližně 2 500 kilometrů. Při spotřebě 20 kWh na 100 kilometrů a nabíjení doma činí měsíční náklady na energii přibližně 100 eur. Nabíjení na pracovišti je o 10 až 20 procent levnější. Nabíjení na veřejných DC nabíječkách stojí 300 až 400 eur měsíčně, tedy třikrát až čtyřikrát více než domácí nabíjení.
Návratnost investice do kompletní dobíjecí infrastruktury včetně DC nabíječky 720 kW, battery storage, rozvaděčů a instalace se pohybuje mezi dvěma a sedmi lety. Dvouletá návratnost je dosažitelná při optimálním využití všech funkcí: směrování zaměstnanců k nabíjení na pracovišti místo veřejných nabíječek, semi-veřejný provoz o víkendech, využití battery storage pro peak shaving a dynamické tarify a poskytování podpůrných služeb pro distribuční soustavu.
AC nabíječky řady EVlink Pro jsou osazeny integrovaným platebním terminálem, který přijímá platební karty, NFC platby a mobilní peněženky včetně Google Pay. Nabíječky podporují autentizaci prostřednictvím RFID karet operátorů nabíjecích stanic nebo mobilních aplikací.
Od výrobní linky do datového centra
Významnou část produkce tvoří nízkonapěťové rozvaděče a napájecí trasy pro datová centra. V halách ve Vecsési se kompletují rozvaděče a busbar systémy, které končí v serverovnách, edge lokalitách i velkých kolokačních areálech po celé Evropě. Každý projekt je customizovaný podle požadavků zákazníka – od dimenzování přípojnic podle hustoty výkonu v racku až po integraci měření na úrovni jednotlivých větví pro billing a reporting SLA.
Digitální řízení montáže má v tomto kontextu kritický význam. Chyba v jednom kontaktu nebo u jedné přípojnice může v datovém centru znamenat výpadek více racků nebo i celého DC.
Stejná logika platí pro prediktivní údržbu. Senzory sledující teplotu spojů, transformátorů a rozvaděčů jsou technicky identické, ať už obsluhují výrobní linku, nebo UPS a distribuci v datovém sále. Rozdíl je pouze v tom, že v datovém centru má každá anomálie potenciálně vyšší dopad na dostupnost služeb.
Závod ve Dunavecse představuje end-to-end řetězec napájení datového centra z pohledu výrobce. Od návrhu bezemisního závodu, přes digitálně řízenou výrobu rozvaděčů a busbarů, až po jejich propojení s měřením a monitoringem.
Strategie Impact 2030
Schneider Electric v květnu 2026 zveřejnil první výsledky strategie udržitelnosti Impact 2030, která navazuje na předchozí program Schneider Sustainability Impact 2021–2025.
V prvním čtvrtletí 2026 klesly emise z provozu společnosti (Scope 1 a 2) oproti roku 2017 o 82,5 procenta. Prostřednictvím řešení pro energetický management, automatizaci a digitalizaci pomohl Schneider Electric zákazníkům uspořit nebo elektrifikovat 47,5 milionu MWh energie, což odpovídá úspoře a zamezení emisí ve výši 20 milionů tun CO₂.
„Impact 2030 představuje rámec, který nám pomáhá urychlit systémové změny a proměnit naše dlouhodobé cíle v konkrétní a měřitelné výsledky,“ uvedla Esther Finidori, ředitelka pro udržitelnost ve společnosti Schneider Electric.
Strategie se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: elektrifikaci, transformaci průmyslu, rozvoj lidí a podporu komunit. V prvním čtvrtletí 2026 splňovalo 14 procent nově navrhovaných klíčových produktových řešení interní kritéria společnosti pro environmentálně šetrný a cirkulární design.
Schneider Electric rozšiřuje program Zero Carbon Pathway zaměřený na snižování emisí v dodavatelském řetězci. Během prvního čtvrtletí 2026 se do něj zapojilo více než 1 100 dodavatelů, kteří získávají školení a know-how pro vlastní dekarbonizaci. V období 2021–2025 dosáhla společnost 56procentního snížení emisí u tisícovky největších subdodavatelů. 98 procent dodavatelů splňuje požadavky na nulový uhlíkový výstup.
Z rybářských sítí na vypínače
Příkladem cirkulární ekonomiky v portfoliu Schneider Electric je produktová řada Merten, která zahrnuje vypínače, zásuvky a rámečky vyrobené z recyklovaného plastu z oceánů.
Opuštěné rybářské sítě patří mezi nejproblematičtější druhy plastového odpadu v oceánech. Podle Programu OSN pro životní prostředí tvoří vyřazené rybářské vybavení přibližně desetinu plastového odpadu v oceánech, což představuje zhruba 640 000 tun ročně. Sítě ohrožují mořské živočichy a poškozují ekosystémy.
Schneider Electric využívá tyto sítě jako zdroj polyamidu pro výrobu elektrických komponent. Materiál je získáván například v oblasti Arabského moře a u pobřeží Indie, kde se vyřazené rybářské vybavení sbírá a zpracovává.
Získaný polyamid je upraven na vysoce kvalitní technický plast, který splňuje požadavky na bezpečnost, odolnost a životnost. Má až o 82 procent nižší uhlíkovou stopu než tradiční nylon používaný v obdobných výrobcích. Pro zvýšení pevnosti obsahuje také skleněná vlákna.
„Udržitelnost je pro Schneider Electric základem našeho přístupu od návrhu až po samotné produkty. Využívání recyklovaných materiálů je jedním z konkrétních kroků, jak tento závazek naplňujeme v praxi,“ řekla Esther Finidori.
Produkty řady Merten jsou dodávány v obalech, které neobsahují jednorázové plasty a jsou plně recyklovatelné.
Cestu do výrobního závodu v maďarském Vecsés hradila společnost Schneider Electric
