Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty na konverzační programování

Podle analytiků GlobalData tento posun už významně ovlivňuje trh práce: pracovní nabídky na pozice zaměřené na vibe coding a agentní AI rychle přibývají nejen v IT, ale stále více i v dalších oborech.
Kromě technologických firem hledají experty na vibe coding také retail, finance, zdravotnictví, média i služby. Zájem je o specialisty, kteří zvládají navrhovat workflow pro smart agenty, dělat „prompt engineering“, nebo určovat uživatelskou logiku v rychlém kontextu AI platformy.
Nejde přitom o teoretickou záležitost. Velcí hráči už masivně investují: ServiceNow přesouvá vývoj na platformy umožňující bohaté, multi-turn konverzace mezi uživatelem a AI agentem.
Google (Alphabet) zaměstnává architekty nových aplikačních frameworků pro vibe coding, eBay najímá experty na návrh promptovacích systémů a „agentic flows“, Visa poptává fullstack vývojáře, kteří znají konkrétní nástroje jako bolt, lovable nebo V0.
Quora se soustředí na rozvoj svého systému Poe, kde patří mezi nejcennější zkušenost právě stavba „vibe coding“ řešení nad jazykovými modely.
Proč ten zájem? Jak upozorňuje analytička Sherla Sriprada z GlobalData, vibe coding dramaticky zvyšuje rychlost vývoje, snižuje závislost na čistých koderech a přenáší hodnotu směrem ke schopnosti definovat zadání, rozpoznávat uživatelskou potřebu a umět jasně komunikovat v logice „člověk–AI“.
Výsledkem je nejen rychlejší vznik prototypů, ale také personalizovanější digitální služby či snazší reakce na změny trhu.
Je však dobré si uvědomit i úskalí. S nástupem vibe codingu se mění požadavky na digitální gramotnost: zaměstnavatelé čekají nejen znalost samotné AI platformy, ale i schopnost zadávat úkoly přesně, zohlednoti bezpečnost, etiku a dobře rozlišit dobré (a špatné) návrhy AI.
Právě proto řada firem zavádí interní školení, hledá specialisty přes firemní workflows, nebo spolupracuje s externími konzultanty.
