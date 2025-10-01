Computertrends  »  Software  »  Vibe coding: Jak AI nástroje pomáhají (nejen) programátorům?

Vibe coding: Jak AI nástroje pomáhají (nejen) programátorům?

Ještě před pár lety bylo součástí programování i nekonečné hledání chyb, pročítání dokumentace a ručním psaní každého řádku kódu. Dnes ale máme k dispozici AI nástroje, které dokáží převzít část této rutiny a ušetřit vývojářům hodiny práce týdně. A nejde jen o seniory z velkých IT firem – umělá inteligence pomáhá i juniorním vývojářům nebo lidem, kteří se programování teprve učí.

Co je vibe coding?

Vibe coding je nový přístup k programování, který spočívá v tom, že umělá inteligence asistuje vývojářům při každém kroku jejich práce, čímž snižuje stres z hledání chyb, psaní opakujícího se kódu nebo pročítání dokumentace. Výsledkem je programování v klidnější, plynulejší atmosféře („vibe) – kdy AI pomáhá, ale stále jste vy tím, kdo rozhoduje a tvoří. 

Které AI nástroje stojí za pozornost?

GitHub Copilot

Asistent od GitHubu využívá technologie OpenAI a doplňuje kód přímo ve vašem IDE. Poradí si se syntakticky správným řešením, navrhne celé funkce nebo připraví testy. Copilot se učí z kontextu projektu, takže jeho návrhy nejsou generické, ale přizpůsobené konkrétní situaci. Podle studie Microsoft Research GitHub Copilot pomohl programátorům zkrátit čas řešení složitých úloh téměř o 56 %.

  • Výhody: hluboká integrace do GitHubu, přesné návrhy na základě kontextu, urychlení psaní kódu.
  • Nevýhody: nutné připojení k internetu, sdílení části kódu do cloudu, placený model po zkušební době.

Amazon CodeWhisperer

Hodí se hlavně pro vývoj aplikací v ekosystému AWS. Nabízí kontextové návrhy a dokáže upozornit na bezpečnostní problémy přímo během psaní kódu.

  • Výhody: perfektní znalost AWS služeb, užitečné bezpečnostní tipy, možnost využití v rámci firemní infrastruktury.
  • Nevýhody: menší podpora mimo AWS prostředí, méně flexibilní při práci s jazyky a frameworky mimo cloudové technologie Amazonu.

Tabnine

Specializuje se na rychlé doplňování kódu a ochranu soukromí – funguje i offline, takže citlivý kód zůstává ve vašem prostředí.

  • Výhody: ochrana dat díky lokálnímu provozu, široká podpora jazyků a IDE, rychlé reakce při doplňování.
  • Nevýhody: slabší kreativita při komplexních návrzích, méně „chytrýchdoporučení ve srovnání s Copilotem.

ChatGPT

Není přímo integrovaný do IDE, ale je skvělý pro rychlé získávání nápadů, vysvětlení algoritmů nebo návrh architektury projektu. Lze ho využít i pro generování příkladů kódu a dokumentace.

  • Výhody: univerzálnost, schopnost vysvětlit kód a přizpůsobit odpovědi různým úrovním znalostí, podpora více oborů než jen programování.
  • Nevýhody: nutnost ručně přenášet výstupy do vývojového prostředí, občasné nepřesnosti nebo halucinace v odpovědích.

Reálný dopad na produktivitu

Podle Stack Overflow Developer Survey 2024 používá více než 44 % profesionálních vývojářů AI asistenty a většina z nich uvádí, že jim tyto nástroje zkrátily čas strávený rutinními úkoly o 20–30 %. To znamená méně času nad repetitivním kódem a více prostoru pro řešení složitějších výzev a kreativní části vývoje.

Co z toho mají pokročilejší vývojáři?

AI není jen nástroj pro začátečníky. Pokročilí vývojáři ji využívají například pro:

  • Optimalizaci stávajícího kódu: AI navrhne efektivnější algoritmus nebo odhalí úzká místa v aplikaci.
  • Automatizované testování: generování testovacích scénářů, unit testů nebo dokonce integračních testů podle struktury projektu.
  • Code review a bezpečnost: AI asistenti upozorní na zranitelnosti, špatné závislosti nebo zastaralé knihovny.
  • Rychlý prototyping: možnost postavit funkční prototyp během hodin, nikoliv dnů, což zrychluje vývoj a ověřování nápadů.
  • Integraci s CI/CD: propojení AI nástrojů s pipeline (GitHub Actions, GitLab CI) pro automatické úpravy dokumentace, refaktoring kódu či generování release poznámek.

Proč na AI přechází i začátečníci?

Když se učíte programovat, strávíte spoustu času hledáním, co která chyba znamená, jakou funkci použít a jak napsat syntakticky správný kód. AI dokáže část této křivky zkrátit – poradí, vysvětlí a nabídne řešení, které funguje. Proto se dnes často mluví o tzv. vibe codingu – programování v klidu a s menším stresem, kdy AI asistuje při každém kroku.

Ale pozor – AI může být skvělým pomocník, ovšem spoléhání se jen na ni bez pevného základu v programování může brzdit váš růst a nemusí stačit na řešení náročnějších problémů. Nejlepší je kombinovat vlastní znalosti a kritické myšlení s podporou AI, aby vám AI nástroje efektivně sloužily, ne vládly. 

Není to jen pro programátory

Možná si říkáte: „Dobře, ale nejsem programátor, takže je to pro mě zbytečné.Opak je pravdou. AI nástroje dnes pomáhají i lidem mimo IT – například s:

  • automatizací práce v Excelu,
  • rychlou přípravou prezentací,
  • tvorbou obsahu
  • nebo analýzou dat. 

Umět s nimi komunikovat (pomocí tzv. promptů) se stává novou digitální dovedností, která otevírá dveře nejen vývojářům, ale i marketérům, analytikům, studentům a podnikatelům.

Jak se to naučit?

Pokud chcete proniknout do světa umělé inteligence a naučit se ji používat, ideální start je specializovaný kurz AI od ENGETA. Toto AI školení vás naučí:

  • tvořit efektivní prompty pro generativní AI,
  • zlepšovat výstupy nástrojů jako ChatGPT,
  • automatizovat běžné pracovní úkoly
  • a propojit AI nástroje s vaší každodenní agendou.

Výuka probíhá online, takže ji zvládnete vlastním tempem. Kurz je určený všem, kdo chtějí zefektivnit svoji práci a pracovat chytřeji – bez ohledu na předchozí zkušenosti s programováním. 



