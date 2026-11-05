Videoherní AI klony přinutily Anthropic jednat, trend však nejspíš nezpomalí

Anthropic upravil instrukce pro svého AI asistenta Claude tak, aby odmítal vytvářet kopie konkrétních existujících videoher. Nové omezení má zabránit tomu, aby nástroj pomáhal s porušováním autorských práv. Neznamená však zákaz tvorby her inspirovaných zavedenými žánry nebo vlastními návrhy uživatelů.
Změny si koncem října všimli uživatelé sledující vývoj nástrojů pro AI programování. Firma přidala dvě věty do systémových instrukcí modelu Opus 5.5., které mají nadále umožňovat tvorbu originálních her, projektů vycházejících z určitého žánru nebo her postavených na vlastních návrzích a grafických podkladech. Měly by však zamezit reprodukci konkrétních existující titulů, a to i tehdy, kdy uživatel hru pouze přejmenuje nebo ji označí za vlastní originální projekt.
AI mění pravidla herního vývoje
Zásah přichází v době, kdy nástroje umělé inteligence výrazně usnadňují kopírování, úpravy i převádění starších her na nové platformy. Procesy, které dřív vyžadovaly dlouhé hodiny pečlivé práce zkušených programátorů, dnes lze s pomocí AI výrazně urychlit. Vedle projektů využívajících reverzní inženýrství tak vznikají také narychlo vytvořené kopie herních demoverzí, což některé vývojáře odrazuje od veřejného sdílení rozpracovaných projektů.
Dopady jsou patrné i v komunitě zaměřené na dekompilaci starších her. Projekt decomp.dev, který se tomuto náročnému procesu věnoval několik let, oznámil ukončení činnosti. Jeho správce Luke Street upozornil, že rychlý nástup AI narušil komunitní rozměr dekompilace. Nováčci podle něj začali soupeřit v tom, kdo rychleji převede další hru, často s využitím práce ostatních členů komunity, na níž se sami nepodíleli. Původně motivující sledování postupného pokroku se tak dle něj změnilo v prázdnou soutěž o co nejvyšší čísla, bez ohledu na výslednou kvalitu.
Inspirace nebo kopírka
Nové omezení Claude však trend pravděpodobně nezastaví. Tvůrci můžou přejít k jiným AI modelům, které podobná pravidla nemají. Opatření tak může mít větší význam pro právní ochranu samotného Anthropicu než pro zastavení kopírování her jako takového.
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Zároveň není jednoduché určit, co přesně už představuje nepřípustnou kopii. Zatímco přímá reprodukce Tetrisu by podle nových pravidel měla být zakázaná, vytvoření hry stejného žánru povolené zůstává. Co ale třeba projekty, které kombinují prvky dvou známých her – například Maria s Elden Ringem nebo Spider-Mana s Batman: Arkham Knight? Jde o svébytnou tvůrčí úpravu, nebo o nepovolené využití cizího díla?
Ani právní posouzení takových případů nebývá jednoznačné. Samotná dekompilace založená na zpětném rozboru kódu může být za určitých podmínek legální, pokud výsledný projekt nepřebírá chráněné prvky, například grafiku nebo zvukové soubory. AI model však jen obtížně dokáže spolehlivě rozlišit mezi legitimní inspirací, žánrovou podobností a porušením autorských práv.
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