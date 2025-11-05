Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Jako už osmnáct let soutěže IT produkt roku platila i v závěrečném kole roku 2025 shodná kritéria výběru. Uspět totiž mohly jen produkty, které se pozitivně odlišují od konkurenčních zařízení stejné kategorie – a zaslouží si tedy zvýšenou pozornost případných uživatelů.
Významnou odlišností může být jak inovativní pojetí, tak třeba jen jedna zajímavá vlastnost, díky níž je produkt nejvhodnějším řešením pro určitou skupinu zákazníků. Vlastnost, která je samozřejmostí u produktu nejvyšší kategorie, může být rozhodujícím kritériem pro výběr u levnějšího zařízení.
Uzávěrka tohoto kola byla stanovena na polovinu října 2025.
V průběhu následného hodnocení přihlášených produktů jsme vycházeli z materiálů dodaných přihlašovateli i z poznatků řady odborníků mimo naši redakci – uživatelů, implementátorů, ale třeba také testerů.
Protože jsme došli k závěru, že s masivním rozvojem technologií a extrémně zkráceným produktovým cyklem v kontextu posledních let spolu často soutěží produkty či služby nesnadno srovnatelné, zrušili jsme závěrečné vyhlášení nejlepších produktů z každé kategorie. Na označení IT produkt roku tak mají právo všechny úspěšné produkty z každého soutěžního kola.
Na druhou stranu jsme ovšem výrazně zpřísnili výběrová kritéria, která musí produkt či služba splnit, aby mohla do finálového kola postoupit. To se odráží ve sníženém počtu produktů, které uspěly.
Gratulujeme!
Přehled úspěšných produktů třetího kola soutěže IT produkt roku 2025
Kategorie: Hardware
Produkt: Monitor
Philips Brilliance 27E3U7903/00
Přihlášený společností: MMD – Monitors & Displays
Popis produktu: Tento 27palcový monitor s rozlišením 5K je kompatibilní s rozhraním Thunderbolt 4, disponuje automatickou kalibrací obrazovky pomocí funkce Calman Ready a má certifikaci HDR 600. Nová technologie Calman Ready umožňuje kalibraci obrazovky za zlomek času, který je potřebný při tradičním postupu, aniž dochází ke snížení krásného a esteticky příjemného barevného gamutu.
Kategorie: On-line a související služby
Produkt: Privátní AI pro firmy formou měsíčního předplatného
OneCube
Přihlášený společností: CDC Data
Popis produktu: OneCube je komplexní firemní řešení pro provoz umělé inteligence v privátním prostředí. Zahrnuje hardware, software i vzdálenou správu a dodává se formou měsíční služby. Uživatelům umožňuje bezpečně spouštět, provozovat a využívat různé AI modely (včetně generativních), přičemž všechna data stále zůstávají pod kontrolou společnosti. Součástí je průběžný vzdálený monitoring, pravidelné aktualizace modelů či možnost rozšiřování výkonu podle potřeb organizace – to vše při neomezeném počtu uživatelů v rámci společnosti.
Kategorie: On-line a související služby
Produkt: SaaS platforma pro spolupráci a správu klientských procesů založených na dokumentech
Progress ShareFile
Přihlášený společností: Progress Software
Popis produktu: ShareFile umožňuje firmám bezpečně sdílet a spravovat citlivé dokumenty s externími uživateli, čímž zajišťuje hladkou spolupráci napříč globálními týmy, zařízeními i lokalitami. Nabízí detailní řízení přístupových práv, sledování aktivit a komplexní auditní přehledy pro zachování souladu s předpisy a integrity dat. Díky funkcím využívajícím AI ShareFile výrazně zvyšuje produktivitu, poskytuje úplnou historii podpisů, auditorské stopy a transparentní reporting. Součástí jsou neomezené elektronické podpisy, konfigurovatelné schvalovací workflow a šablony pro rychlé zpracování smluv a dohod.
Kategorie: Podnikový software
Produkt: All-in-one management software
Caflou
Přihlášený společností: Petr Macek & Co.
Popis produktu: Caflou propojuje CRM, projekty a finance do jednoho manažerského systému. Umožňuje plánovat práci a kapacity, sledovat výdaje a příjmy, hlídat ziskovost, fakturovat nebo řídit cashflow. Workflow modul automatizuje práci, schvalování, upozorňování či generování dokladů. Integrované AI funkce nabízí vytěžování faktur, pomoc s texty, zpracování hlasových pokynů nebo analýzu dat. Řešení běží v cloudu (SaaS) s API a integracemi.
Kategorie: Systémy pro správu obsahu
Produkt: Document Management System
eDoCat DMS 2025
Přihlášený společností: Onlio
Popis produktu: Verze 2025 zvládne digitalizovat v podstatě vše – od faktur přes obchodní nabídky po HR dokumenty a směrnice, přičemž dokáže přístupová práva omezit detailně podle potřeby. Díky architektuře, která je postavená na platformě Alfresco CE, je eDoCat DMS výkonný a jednoduše škálovatelný, snadno jej lze také integrovat s dalšími firemními systémy, jako jsou CRM, ERP, účetnictví apod. Implementace eDoCat DMS je rychlá – trvá jednotky dní, lze jej využívat jak formou on -premise, tak SaaS. V ceně nabízí agendové moduly pro řízenou dokumentaci, datové schránky, spolupráci s e -mailovými servery, generátor dokumentů apod.
