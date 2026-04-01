Výdaje na cloud dál raketově rostou

Nová data ukazují, že celosvětové výdaje na cloudové služby v posledních třech měsících roku 2025 meziročně vzrostly o 29 % na 110,9 miliardy dolarů. Znamená to, že se jedná už o šesté čtvrtletí v řadě, kdy nedošlo jen k jakémukoli růstu, ale k růstu o 20 % a víc.
Společnost Omdia, která za těmito údaji stojí, vysvětlila, že za tento obrovský růst může přechod umělé inteligence z experimentální fáze do fáze nasazení do produkčního prostředí, přičemž výdaje se rozšířily daleko za už tak vysokou poptávku po CPU a GPU rovněž na úložiště a sítě.
S čtvrtletními tržbami z cloudu ve výši 90,9 miliardy dolarů v prvním čtvrtletí, 95,3 miliardy dolarů ve druhém čtvrtletí a 102,6 miliardy dolarů ve třetím čtvrtletí dosáhly celoroční výdaje celkem 399,6 miliardy dolarů – což představuje meziroční růst o 24 %.
Pokud jde však o jednotlivé společnosti, které tento trh tvoří, nic se nezměnilo a tři přední hyperscaleři zůstávají nepřekonaní. AWS nadále představuje přibližně jednu třetinu (32 %) trhu, přičemž Microsoft Azure (22% podíl) a Google Cloud (12% podíl) následují na druhém a třetím místě.
Ačkoli však Google za svou konkurencí daleko zaostává, jeho 50% růst je mnohem větší než u Azure (39 %) a AWS (24 %). Google je třetí ze tří společností s obratem tři miliardy dolarů, za Apple a Nvidií.
„Vzhledem k tomu, že umělá inteligence stále zvyšuje požadavky na infrastrukturu, zatímco omezení přetrvávají, budou dodavatelé, kteří se dokážou rozšiřovat cílenějším a efektivnějším způsobem, v nejlepší pozici, aby vedli v další fázi konkurence,“ napsala senior ředitelka Omdie Rachel Brindleyová o nadcházejících měsících.
Společnost také poznamenala, že AWS zakončila čtvrtletí s objemem nevyřízených objednávek ve výši 244 miliard dolarů a Google Cloud s objemem 240 miliard dolarů (nárůst z 157,7 miliardy dolarů za pouhé tři měsíce), což naznačuje trvalou poptávku.
Do budoucna Omdia předpovídá další 27% růst výdajů na cloudovou infrastrukturu v roce 2026, čímž se celkové roční výdaje zvýší na více než 500 miliard dolarů.
