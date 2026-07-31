Výdaje na IT porostou, hnacím motorem zůstává infrastruktura pro AI

Nejvýraznější dynamiku vykazuje segment řešení pro datová centra, jehož výdaje mají v roce 2026 vzrůst o 62,5 procenta na 822 miliard dolarů, oproti 506 miliardám dolarů v roce 2025. Jde o nejrychleji rostoucí kategorii v rámci celé prognózy, což odráží masivní investice hyperscalerů a podnikových organizací do budování nové generace datových center přizpůsobených nárokům AI workloadů.
Podobně silný růst zaznamenává segment infrastruktury jako služby (IaaS), u kterého Gartner očekává nárůst o 29,3 procenta na 287 miliard dolarů. Tento vývoj potvrzuje trend přesunu výpočetních kapacit do cloudových prostředí, která umožňují organizacím pružně škálovat infrastrukturu podle aktuálních potřeb AI aplikací.
Software a zařízení rostou dvouciferným tempem
Výdaje na software podle prognózy vzrostou o 15,5 procenta na 1,47 bilionu dolarů. Segment zařízení, zahrnující mobilní telefony, počítače a tablety, poroste podle odhadu přibližně o 10 procent na 868 miliard dolarů, což odpovídá obnově investičního cyklu i v oblasti koncových zařízení.
Mírnější tempo u služeb a komunikací
Segment IT služeb zaznamená růst přibližně o 5 procent na 1,57 bilionu dolarů, zatímco komunikační služby porostou o 4,4 procenta na 1,35 bilionu dolarů. Tyto kategorie tak zůstávají výrazně za tempem růstu, které vykazuje infrastruktura přímo spojená s umělou inteligencí.
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Budování kapacity pro AI jako projekt mimořádného rozsahu
John-David Lovelock, přední viceprezident a analytik společnosti Gartner, popisuje současnou situaci jako výjimečnou z hlediska rozsahu infrastrukturních investic. Podle jeho slov jde o budování výpočetní kapacity pro umělou inteligenci, který představuje největší infrastrukturní projekt, jaký kdy lidstvo realizovalo („the largest infrastructure project ever attempted by humanity“).
Poptávka po vysoce výkonném výpočetním výkonu tak nadále formuje investiční priority napříč celým IT sektorem, od hyperscalerů po jednotlivé podnikové organizace.
Gartner v prognóze uvádí, že tempo těchto investic zůstává vysoké i přes rostoucí nároky na energetickou infrastrukturu a dodavatelské řetězce spojené s výrobou hardwaru pro AI. Systém pro datová centra a cloudová infrastruktura tak zůstávají klíčovou oblastí kapitálových výdajů pro následující období.
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