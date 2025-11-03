Výdaje na IT vůbec poprvé překročí 6 bilionů dolarů

„Nejistota, která začala ve druhém čtvrtletí roku 2025, se ve třetím čtvrtletí začala zmírňovat a před koncem roku se dá očekávat významné uvolnění rozpočtových prostředků,“ tvrdí John-David Lovelock, analytik Gartneru.
Analýza této firmy předpovídá, že celosvětové výdaje na IT v roce 2026 vzrostou meziročně o desetinu a vůbec poprvé překročí hranici 6 bilionů dolarů.
Ne všechny IT segmenty však budou tento příliv finančních prostředků pociťovat stejně, vysvětluje Lovelock. Například výdaje na software a služby v roce 2025 se nezotaví tak výrazně jako obrat se zařízeními a se systémy pro datová centra.
Globální výdaje na IT (miliardy dolarů)
|
Segment
|
Výdaje 2025
|
Meziroční růst 2025 (%)
|
Výdaje 2026
|
Meziroční růst 2026 (%)
|
Systémy pro datová centra
|
489,451
|
46,8
|
582,446
|
19
|
Zařízení (mobily, PC apod.)
|
783,157
|
8,4
|
836,275
|
6,8
|
Software
|
1244,308
|
11,9
|
1433,037
|
15,2
|
IT služby
|
1719,340
|
6,5
|
1869,269
|
8,7
|
Komunikační služby
|
1304,165
|
3,8
|
1363,058
|
4,5
|
Celkový trh s IT
|
5540,421
|
10
|
6084,085
|
9,8
Zdroj: Gartner, říjen 2025
Závod o vybudování infrastruktury pro AI výrazně zvyšuje poptávku u systémů pro datová centra, zejména v případě serverů optimalizovaných pro AI.
Růst poptávky po serverech však zůstává limitovaný kvůli omezeným možnostem výrobců, jinak by byl ještě vyšší než avizovaných 19 % pro příští rok, tvrdí analýza.
A přestože se v roce 2026 nacházíme u generativní umělé inteligence v období tzv. deziluze, její funkcionalita je nyní už v podnikovém softwaru všudypřítomná – a firmy to stojí a bude stát spoustu peněz. I proto je dynamika výdajů u softwaru v příštím roce druhá nejvyšší.
Údaje o prodeji mobilních telefonů a počítačů za první polovinu roku 2025, potvrzují letošní silný růst trhu se zařízeními, kdy se očekává, že výdaje na ně dosáhnou 783 miliard dolarů, což představuje nárůst o více než 8,4 % oproti předchozímu roku. V příštím roce by to mělo být ale o trochu nižší.
Letošní vzestup je způsobený především vyššími než očekávanými výdaji na mobilní telefony. Dostupnost zařízení s implementovanou podporou AI zase zvýšila celkové výdaje o více než 30 miliard dolarů.
A na chvostu růstu se už tradičně objevují komunikační služby.
