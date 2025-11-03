Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Výdaje na IT vůbec poprvé překročí 6 bilionů dolarů

Výdaje na IT vůbec poprvé překročí 6 bilionů dolarů

Pavel Louda
Dnes

počítače v místnosti s penězi
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Zdá se, že obavy na technologickém poli se rozplývají – firmy uvolňují rozpočtová stavidla a chystají se na masivní nákupy.

„Nejistota, která začala ve druhém čtvrtletí roku 2025, se ve třetím čtvrtletí začala zmírňovat a před koncem roku se dá očekávat významné uvolnění rozpočtových prostředků,“ tvrdí John-David Lovelock, analytik Gartneru.

Analýza této firmy předpovídá, že celosvětové výdaje na IT v roce 2026 vzrostou meziročně o desetinu a vůbec poprvé překročí hranici 6 bilionů dolarů.

Ne všechny IT segmenty však budou tento příliv finančních prostředků pociťovat stejně, vysvětluje Lovelock. Například výdaje na software a služby v roce 2025 se nezotaví tak výrazně jako obrat se zařízeními a se systémy pro datová centra.

Globální výdaje na IT (miliardy dolarů)

 Segment

Výdaje 2025

Meziroční růst 2025 (%) 

Výdaje 2026

Meziroční růst 2026 (%) 

Systémy pro datová centra

489,451

46,8

582,446

19

Zařízení (mobily, PC apod.)

783,157

8,4

836,275

6,8

Software

1244,308

11,9

1433,037

15,2

IT služby

1719,340

6,5

1869,269

8,7

Komunikační služby

1304,165

3,8

1363,058

4,5

Celkový trh s IT

5540,421

10

6084,085

9,8

Zdroj: Gartner, říjen 2025

Závod o vybudování infrastruktury pro AI výrazně zvyšuje poptávku u systémů pro datová centra, zejména v případě serverů optimalizovaných pro AI. 

Růst poptávky po serverech však zůstává limitovaný kvůli omezeným možnostem výrobců, jinak by byl ještě vyšší než avizovaných 19 % pro příští rok, tvrdí analýza.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

A přestože se v roce 2026 nacházíme u generativní umělé inteligence v období tzv. deziluze, její funkcionalita je nyní už v podnikovém softwaru všudypřítomná – a firmy to stojí a bude stát spoustu peněz. I proto je dynamika výdajů u softwaru v příštím roce druhá nejvyšší.

Údaje o prodeji mobilních telefonů a počítačů za první polovinu roku 2025, potvrzují letošní silný růst trhu se zařízeními, kdy se očekává, že výdaje na ně dosáhnou 783 miliard dolarů, což představuje nárůst o více než 8,4 % oproti předchozímu roku. V příštím roce by to mělo být ale o trochu nižší.

Letošní vzestup je způsobený především vyššími než očekávanými výdaji na mobilní telefony. Dostupnost zařízení s implementovanou podporou AI zase zvýšila celkové výdaje o více než 30 miliard dolarů.

A na chvostu růstu se už tradičně objevují komunikační služby.

Pavel Louda

Pavel Louda

