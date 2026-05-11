Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Čína vymezuje právní hranice toho, jak daleko mohou zaměstnavatelé zajít při nahrazování zaměstnanců umělou inteligencí. Soud ve městě Chang-čou rozhodl, že zaměstnavatelé nemohou propouštět zaměstnance jen proto, že by jejich práci mohla zastat AI.
Toto rozhodnutí fakticky brání firmám v tom, aby automatizaci používaly jako paušální ospravedlnění pro propouštění. Podle čínského pracovního práva lze pracovní smlouvy někdy vypovědět z důvodu „významných změn objektivních okolností“. Soud však dospěl k závěru, že přechod na umělou inteligenci tuto definici nesplňuje.
Případ, na základě kterého se tak stalo, se týkal pracovníka v technologickém odvětví, který byl propuštěn, aniž by obdržel odškodnění, které soud shledal přiměřeným. Ve svém rozhodnutí soud zdůraznil, že společnosti musí pro propouštění uvést legitimní právní důvody – a že nepřijatelné je také přeřazení zaměstnanců na hůře placené pozice jako náhradní řešení.
Právní experti tvrdí, že rozsudek ukazuje, jak mohou vlády reagovat na automatizaci. Wang Tianyu z Čínské akademie sociálních věd zdůraznil rovnováhu, kterou se regulátoři snaží najít: „Technologický pokrok může být nezvratný, ale nemůže existovat mimo právní rámec.“
Rozhodnutí soudu je významné i z toho důvodu, že k němu došlo v regionu, který je považován za jedno z hlavních center umělé inteligence v Číně.
Zároveň však soud poznamenal, že odpovědnost neleží pouze na zaměstnavatelích. Očekává se, že se přizpůsobí i pracovníci. Tím, že budou v časech, kdy technologie mění pracovní role, pracovat na rozvoji své kvalifikace a dovedností.
Čína se v každém případě zdá být jednou z prvních zemí, které zaujaly takto jasný postoj k ochraně pracovních míst v souvislosti s umělou inteligencí. Tím, jak umělá inteligence ovlivňuje zaměstnanost, se však už se zabývají i jiné regiony, včetně Evropské unie.
