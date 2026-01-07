Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Energie jako ústřední faktor rozvoje
Dostupnost energie zůstane podle DC Byte hlavním omezením růstu datových center. V roce 2025 spotřebovala tato infrastruktura přibližně 3 % světové elektřiny, což vyvolalo diskuze o udržitelnosti celého odvětví. Do roku 2030 se očekává nárůst globální kapacity na 130 GW, což představuje více než dvojnásobek oproti roku 2024.
Provozovatelé jako Google nebo AWS rezervují kapacity energetických sítí a pozemky s předstihem, aby si zajistili dostatečné zdroje pro plánovanou expanzi. Regiony s dostupnými obnovitelnými zdroji energie, jako je jihovýchodní Asie, Blízký východ, jižní Evropa nebo severské země, posilují svou pozici jako lokality pro výstavbu nových datových center.
Experimenty s alternativními zdroji energie, včetně lodních reaktorů nebo leteckých turbín, ukazují snahu odvětví o hledání řešení energetických omezení. Tyto přístupy zatím zůstávají ve fázi testování, avšak naznačují směr, kterým se může infrastruktura v budoucnu ubírat.
Geografický přesun kapacit do nových lokalit
Tradiční trhy označované jako FLAP-D, tedy Frankfurt, Londýn, Amsterdam, Paříž a Dublin, narážejí na energetické a prostorové limity. Výstavba se proto posouvá do sekundárních lokalit s dostupnější půdou a připojením k energetickým sítím.
Spojené státy drží přibližně 38 % světové kapacity datových center, avšak provozovatelé hyperscale infrastruktury tlačí na geografickou diverzifikaci. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe rostou takzvaní neocloud operátoři s projekty o kapacitě více gigawattů.
Microsoft například investuje v Kanadě a Indii téměř 20 miliard eur, přičemž nová datová centra jsou plánována na polovinu roku 2026. Tento přesun podle předpovědi DC Byte pomůže zmírnit tlaky na přetížené tradiční trhy a umožní provozovatelům lépe reagovat na regionální poptávku.
Specializovaná datová centra pro umělou inteligenci
Umělá inteligence mění architekturu datových center. Vznikají zařízení navržená na vysokou hustotu serverů, náročné chlazení a distribuci energie odpovídající požadavkům AI workloadů. Investice do IT vybavení se zdvojnásobily na 475 miliard USD oproti roku 2022.
Inovace v oblasti kapalinového chlazení a optimalizace na úrovni racků umožňují dosáhnout vyšší efektivity provozu. Procesory a akcelerátory od výrobců jako Nvidia vyžadují specifické podmínky pro odvod tepla, což vede k přehodnocení tradičních přístupů k návrhu datových center.
DC Byte zdůrazňuje, že tyto změny budou nutné pro zvládnutí rostoucího objemu AI aplikací. Specializovaná infrastruktura se stává podmínkou pro provoz modelů strojového učení a generativní umělé inteligence.
Růst flashových úložišť jako standard
V roce 2026 se flashové technologie stanou standardem pro datová centra díky vysoké rychlosti, nižší spotřebě energie a kompaktnímu designu. Podporují vyšší hustotu nasazení v omezeném prostoru a snižují nároky na chlazení.
Pro nestrukturovaná data, která tvoří většinu objemu zpracovávaných informací, poskytují flashová řešení spolehlivý přístup v reálném čase. To odpovídá růstu objemu dat generovaných umělou inteligencí a senzory. Například každé softwarově definované vozidlo generuje až 2 terabajty dat denně.
Podle DC Byte bude tento trend určující pro efektivní zpracování rostoucího datového objemu. Organizace, které přejdou na flashové úložiště, získají výhodu v podobě nižších provozních nákladů a rychlejšího přístupu k datům.
Nové koncepty a důraz na udržitelnost
Na obzoru jsou experimentální přístupy, jako datová centra ve vesmíru typu Project Suncatcher, která využívají solární energii bez závislosti na pozemní infrastruktuře. Tyto projekty zatím zůstávají ve fázi konceptu, avšak ukazují směr uvažování o budoucnosti odvětví.
Udržitelnost v tomto sektoru zahrnuje minimalizaci elektronického odpadu a dopadů na krajinu. Organizace čelí tlaku na správu dat v reálném čase a na snižování uhlíkové stopy svých operací. Flashové úložiště a optimalizované architektury pomohou udržet konkurenceschopnost v éře rostoucího objemu dat.
Předpověď DC Byte ukazuje, že kombinace technologických inovací, geografické diverzifikace a strategického plánování v oblasti energie bude určovat úspěšnost provozovatelů datových center v následujících letech. Odvětví se nachází v období transformace, která reaguje na rostoucí požadavky digitální ekonomiky.
