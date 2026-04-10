Vyhledávání z nabídky Start ve Windows 11 dostane předvídatelnější chování

Microsoft aktivně pracuje na zásadním přepracování vyhledávání v nabídce Start systému Windows 11. Cílem je odstranit dlouhodobě kritizované nesrovnalosti ve výsledcích při spuštění vyhledávání kombinací klávesy Win a okamžitého psaní.

Chování nabídky Start v operačním systému Windows při vyhledávání trpí řadou opakujících se problémů. Jde o zpoždění při zobrazení výsledků, nestabilní pořadí doporučených aplikací měnící se v průběhu psaní dotazu a míchání lokálního obsahu zařízení s webovými výsledky. Poslední zmíněný jev způsobuje praktické chyby – například dotaz na „Notepad" vrátí místo aplikace soubory z disku, což vede k nechtěným akcím.

Diego Baca, ředitel designu v týmu Windows, tyto stížnosti veřejně potvrdil na platformě X: „Výkon vyhledávání a předvídatelnost z nabídky Start jsou něco, na co se absolutně zaměřujeme." Baca zároveň uvedl, že zmíněný pracovní postup sám aktivně využívá a že interní testování vylepšení již probíhá.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Oddělení lokálního a webového obsahu

Tisková zpráva Microsoftu konkretizuje plánované změny. Klíčovým záměrem je důsledné oddělení lokálního obsahu – aplikací, souborů a nastavení – od webových doporučení a výsledků. Výsledky vyhledávání by měly být stabilnější, s minimálním „přeskakováním" při postupném upřesňování dotazu. 

Microsoft cílí na konzistentní chování napříč nabídkou Start, Průzkumníkem souborů a aplikací Nastavení. Součástí záměru je také omezení reklam v sekci Doporučené a redukce přítomnosti Copilotu v prostředí operačního systému.

Technická migrace z Reactu na WinUI 3

Za aktuální nestabilitou výkonu stojí z části architektonické rozhodnutí z doby vývoje Windows 11. Části nabídky Start – konkrétně sekce Doporučené a seznam Všechny aplikace – jsou postaveny na frameworku React, který Microsoft původně zvolil pro rychlejší iteraci při vývoji funkcí. Webová povaha tohoto frameworku však vnáší do systémového rozhraní latenci, jež je u nativních komponent zbytečná.

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka Přečtěte si také:

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka

Microsoft proto přistupuje k migraci těchto komponent na nativní framework WinUI 3.

Širší kontext a výhled

Zmíněné změny jsou součástí rozsáhlejšího plánu pro rok 2026, označovaného interně jako Windows K2. Ten zahrnuje optimalizaci Průzkumníka souborů v oblasti latence při vyhledávání, navigaci a operacích se soubory, snížení základního využití paměti a zkrácení doby spouštění aplikací. 

Microsoft plánuje nasazovat dílčí vylepšení měsíčně po celý rok 2026. Konkrétní termín zpřístupnění oprav předvídatelnosti vyhledávání zatím potvrzen nebyl; první implementace lze očekávat v sestavách programu Windows Insider.

Radan Dolejš

Mohlo by vás zajímat

Školení pro IT
Web server Apache
Principy a správa DNS
Proxmox
Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Vyšel Computertrends 4/2026

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

VZP zavede nový bonus za očkování proti chřipce

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ