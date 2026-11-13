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Výpadek Microsoftu 365 zasáhl Outlook, Teams i Copilot ve čtyřiasedmdesáti zemích

Radan Dolejš
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Ilustrační snímek
Autor: Lupa.cz s využitím DALL-E
Ilustrační snímek
Rozsáhlý výpadek služeb Microsoft 365 omezil přístup k Outlooku, Teamsu a dalším aplikacím po celém světě. Příčinou měla být nedostupnost části serverů a následné přetížení zbývající infrastruktury.
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Podle serveru Nukta Microsoft nejprve vyšetřoval problémy s přístupem k poštovním schránkám Exchange Online v Americe. Porucha se během zhruba hodiny rozšířila a podle serveru The Hindu zasáhla uživatele ve čtyřiasedmdesáti zemích a teritoriích. Microsoft později potvrdil, že potíže s konektivitou Microsoftu 365 se mohou týkat uživatelů v kterémkoli regionu.

Počet hlášení o Outlooku na serveru Downdetector dosáhl vrcholu 138 058 kolem 13. hodiny východoamerického času. K večeru klesl na zhruba třicet čtyři tisíce. Počet hlášení o Microsoftu 365 se do 17:47 snížil na přibližně třináct tisíc a u Teamsů zůstalo sedm set šedesát tři hlášení. U části uživatelů výpadek trval déle než pět hodin.

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Výpadky se netýkaly jen e-mailu. Podle serveru People Daily uživatelé hlásili potíže také s přístupem k souborům a kalendářům. Výpadky měly potkat i AI Copilot. Reuters uvádí, že výpadek postihl i konektory, které využívají služby umělé inteligence společností OpenAI a Anthropic. Japonská vláda potvrdila, že se výpadek dotkl její IT infrastruktury.

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Microsoft zpočátku hovořil o zvýšené zátěži části infrastruktury ve více regionech. Na síti X oznámil, že pozastavil všechna nasazení, přesouvá provoz z postižené infrastruktury a restartuje dotčené servery. Podle People Daily šetření vyloučilo nárůst počtu uživatelů jako příčinu. Řada serverů se neočekávaně stala nedostupnou, čímž vzrostla zátěž zbývajících strojů, a klíčový proces na postižených serverech navíc kapacitu dále snižoval. Za výpadkem prý nestojí kybernetický útok.

Microsoft pomalu vrací služby do normálu, ale všechno není zatím plně funkční.

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Autor článku

Radan Dolejš

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