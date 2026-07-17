Nástroje a technologie založené na umělé inteligenci zcela zásadně mění způsob, jakým se software vytváří a poskytuje. Nejsou však jediné – nutné je také přepracovat strategii v oblasti lidských zdrojů či zavést udržitelné postupy zohledňující to, jak se obor bude dále vyvíjet.
Jak se díváte do budoucnosti, co se týče technologického vývoje?
Přepracování vývojových týmů
Do roku 2030 se až čtyři pětiny organizací promění z velkých vývojových týmů na menší týmy doplněné o AI nástroje, očekává Gartner. Podle jeho mínění totiž jen ti vývojáři, kteří dokážou využívat schopnosti agentní AI v celém životním cyklu vývoje softwaru (SDLC) – včetně kódování, vývoje požadavků, nasazení, monitorování a testování – mohou získat vyšší hodnotu z AI.
Deloitte ve své studii věnované budoucnosti vývojářského odvětví, uvádí že AI by mohla potenciálně zvýšit produktivitu v rámci SDLC o přibližně třetinu. Aby se toho dosáhlo a AI nástroje a AI agenty skutečně pomáhaly zlepšovat výsledky místo toho, aby přinášely nová rizika, měly by vývojové týmy už nyní zásadně přepracovat své strategie.
Analytici uvádějí, že v rámci této změny je třeba řešit hned několik důležitých výzev souvisejících s AI, kde by mohly organizace narazit – jde například o kulturní odpor, problémy s důvěrou či nejednoznačnost ohledně očekávání.
Kromě toho se v dlouhodobém horizontu možná objeví určitá eroze dovedností, což by v dalších letech mohlo dokonce začít bránit dalším inovacím a přizpůsobivosti, varuje Deloitte.
U středně zkušených vývojářů a u expertů lze očekávat, že se na ně budou klást vyšší nároky, co se týče dovedností souvisejících se zákaznickou zkušeností, mezioborovým inženýrstvím, systémovým myšlením a schopností řídit více produktů.
Pokud jde o budoucnost začínajících vývojářů, názory respondentů, které Deloitte oslovil, se značně liší – někteří očekávají, že tyto role zůstanou beze změny, jiní předpokládají významnou změnu zaměření.
Očekávat se dají významné změny ve struktuře a složení vývojářských tymů, a to především z důvodu optimalizace spolupráci mezi lidmi a systémy umělé inteligence. S tím souvisí i to, že v nich bude působit méně juniorních vývojářů a více středně pokročilých a specializovaných profesionálů.
Vznik nových rolí
Je pravděpodobné, že se v týmech objeví i zcela nové role, jako jsou například specialisté na správu AI, inženýři na oblast promptů jazykových modelů či designeři pro kontext a uživatelské zkušenosti.
Kromě toho funkční vývojářské týmy začínají zaměstnávat i inženýry vysoce specializované na problematiku AI, kteří dokážou podpořit vytváření softwaru v této oblasti, aniž by se musel kontaktovat tým IT, podotýká Deloitte.
Pro zvýšení produktivity celého vývojového procesu podporovaného nástroji umělé inteligence se mnohé organizace uchylují k mnohem častějšímu školení zaměřenému na AI a zvyšování kvalifikace.
Jak ukázal průzkum mezi samotnými programátory, tito lidé mají obavy, že nástroje AI omezí možnosti mentorství a spolupráce, protože v mnoha případech nahrazují interakci s kolegy.
Jak ale uvádí průzkum, AI může v tomto směru mladým vývojářům i pomoci, protože zkušeným pracovníkům dovolí sdílet své znalosti a dovednosti.
Změny v odměňování
S příchodem AI nástrojů do oblasti vývoje už nemusí být pro softwarové společnosti využívání konvenčních modelů pro hodnocení výkonu do budoucna dostačující. Individuální cíle a klíčové výsledky a klíčové ukazatele výkonnosti týmů se zřejmě budou muset změnit, aby se posílilo přijetí AI a další inovace, uvádí Deloitte.
Řešení těchto změn a výzev by mohlo softwarovým společnostem pomoci dosáhnout integrace AI a výhod, o které usilují. Ti, kteří vytvoří efektivní a udržitelné vývojové týmy zaměřené na integrované AI, budou pravděpodobně těmi, kteří v dlouhodobém horizontu zvítězí.
Strategie do budoucna
Při vypracovávání strategického plánu na další období musejí organizace upřednostnit investice, které by měly být v souladu s níže uvedenými trendy, doporučují analytici Gartneru.
1. Softwarové inženýrství založené na umělé inteligenci
Zcela nový přístup založený na umělé inteligenci mění životní cyklus vývoje softwaru tím, že umělou inteligenci začleňuje do všech fází, počínaje návrhem a konče produkčním nasazením. To umožní, aby AI autonomně nebo poloautonomně zpracovávala významnou část úkolů.
Nejpozději v roce 2028 bude podle analytiků devět z deseti podnikových vývojářů používat nějakou formu AI asistentů pro kódování. Před dvěma lety to přitom bylo jen čtrnáct procent.
Role těchto lidí se posune od implementace k orchestraci, se zaměřením na řešení problémů, návrh systémů a také zajištění dostatečné kvality výsledků dodaných AI nástroji. Aby byly týmy úspěšné, musejí vyvážit automatizaci s lidským dohledem s ohledem na kritičnost podnikání, rizika a složitost pracovních postupů, podotýká Gartner.
2. Vytváření aplikací a AI agentů založených na bázi LLM
Velké jazykové modely (LLM) umožňují aplikacím inteligentně a autonomně komunikovat, podobně jako lidé. Na konci příštího roku bude nejméně 55 % vývojářských týmů aktivně vytvářet funkce založené na LLM.
To ale vyžaduje přehodnocení podnikové strategie v této oblasti – například investovat do zvyšování kvalifikace vývojářů, experimentovat s výstupy generativní AI (GenAI) a zavést silná ochranná opatření pro správu rizik, radí analytici.
3. Inženýrství u platforem GenAI
V tomto případě se využívají postupy zavedené už pro další platformy, což vývojářům pomůže funkce GenAI snadno objevovat, integrovat i bezpečně používat v jejich aplikacích. Koncem příštího roku až 70 % organizací zahrne funkce GenAI do svých interních vývojářských platforem, předpokládá Gartner.
Díky tomu, že funkce AI bude možné prostřednictvím samoobslužných vývojářských portálů snadno vyhledávat, že se upřednostní funkce na základě potřeb vývojářů a že se začlení robustní postupy správy a zabezpečení, budou moci vývojové týmy vytvářet inovativní aplikace, které budou v souladu s organizačními a bezpečnostními standardy.
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4. Maximalizace hustoty talentů
Hustota talentů – tím se obvykle označuje koncentrace vysoce kvalifikovaných odborníků v týmech – se stane klíčovým rozlišovacím prvkem pro vysoce výkonné vývojářské organizace.
Pokud se zároveň podporuje správná kultura a technologické strategie, mohou tyto týmy fungovat s větší efektivitou i přizpůsobivostí, a tím poskytovat zákazníkům vyšší hodnotu.
Aby si organizace udržely konkurenceschopnost, musejí změnit náborovou strategii a zaměřit se na budování týmů s vysokou hustotou talentů. Měla by se pěstovat kultura neustálého učení a spolupráce, aby přilákaly a udržely kvalifikované odborníky.
5. Vzestup otevřených modelů GenAI
Otevřené modely GenAI mění podobu podnikové AI tím, že nabízejí větší flexibilitu, nižší náklady a nezávislost na dodavateli. Na rozdíl od proprietárních verzí organizacím umožňují přizpůsobovat, vyladit a nasadit AI řešení šitá na míru jejich konkrétním potřebám, a to jak formou on-premise, tak v cloudu.
Díky tomu jsou pokročilé funkce AI dostupnější a nákladově efektivnější pro širší škálu týmů a případů použití.
Podle Gartneru během dvou až tří let bude téměř třetina celkových globálních výdajů podniků na technologie GenAI směřovat právě do otevřených modelů GenAI přizpůsobených pro specifické případy použití.
6. Ekologické softwarové inženýrství
Tzv. zelený vývoj je disciplína, která se zabývá vytvářením udržitelného softwaru, který je, co se týče uhlíkové stopy, ohleduplný a efektivní. Tento přístup mění dosavadní způsob uvažování o dopadu softwaru na životní prostředí jako doplňku směrem k začlenění ekologických postupů od samého začátku, od plánování až po produkci.
Nárůst uhlíkové stopy může být způsobený především výpočetně náročnými úlohami, a to může být v rozporu s cíli organizací v oblasti udržitelnosti, vysvětlují analytici Gartneru. Podle nich je právě vyvíjení inteligentních aplikací pomocí GenAI energeticky náročné, proto jsou ekologické postupy softwarového inženýrství nezbytné.
Tento příspěvek vyšel v Computertrends 3/2026.
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