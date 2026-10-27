Vyzkoušeli jsme: monitor LG UltraGear 27G810A-B

Použití IPS technologie se u monitoru LG UltraGear 27G810A-B projevuje především na stabilitě barev při pohledu z boku a na rovnoměrnosti podsvícení napříč celou plochou panelu. Při práci v kancelářském módu jde o podstatnou vlastnost, protože práce s grafickým obsahem, fotografiemi nebo prezentacemi vyžaduje konzistentní barevné podání bez ohledu na úhel pohledu.
Vysoké rozlišení 4K UHD zároveň umožňuje zobrazit více obsahu na ploše bez nutnosti zmenšovat písmo, což ocení uživatelé pracující s tabulkami, kódem nebo více aplikacemi současně. Není problém si na monitoru zobrazit dvě plnohodnotná pracovní okna.
Dual Mode a rychlost přepínání
Klíčovou vlastností monitoru je funkce Dual Mode, která přepíná mezi dvěma provozními režimy. Základní režim pracuje v rozlišení 4K UHD při obnovovací frekvenci sto osmdesát hertzů a je určen pro běžné kancelářské úkoly, práci s dokumenty, tabulkami nebo grafickým obsahem. Druhý režim přepíná panel do rozlišení Full HD při tři sta šedesáti hertzech, tedy do nastavení orientovaného na hraní videoher.
Přepnutí mezi oběma režimy probíhá bez zpoždění nebo nepříjemného blikání. Monitor reaguje okamžitě a přechod mezi pracovním a herním nastavením nijak neomezuje plynulost používání. Jde o funkci, která v praxi odstraňuje nutnost přepojovat kabeláž nebo přecházet mezi dvěma samostatnými displeji podle cílového využití monitoru.
Ve Full HD režimu dochází k mírnému změkčení obrazu oproti nativnímu 4K rozlišení, což odpovídá principu škálování nižšího rozlišení na stejný panel. Po návratu do základního 4K režimu je obraz výrazně ostřejší, s vyšší mírou detailu, což odpovídá nárokům na práci s textem a grafikou.
Pro samotné hraní je však podstatnější plynulost pohybu a rychlost odezvy než maximální ostrost, a právě v tomto ohledu přináší vyšší obnovovací frekvence ve Full HD režimu patrný rozdíl oproti standardnímu kancelářskému nastavení.
Do práce i na to domácí hraní
Monitor je navržen primárně pro lidi, kteří potřebují především pracovní displej, ale zároveň chtějí mít možnost užít si příležitostného kvalitního hraní bez nutnosti pořizovat si další monitor. Dual Mode v tomto ohledu řeší reálnou potřebu kombinovat produktivitu s herním využitím na jednom panelu, aniž by bylo nutné investovat do samostatné herní sestavy nebo řešit prostorové nároky druhého monitoru na pracovním stole.
Stejně tak monitor nachází uplatnění v domácnostech s omezeným prostorem, kde se u jednoho počítače střídá více uživatelů s odlišnými požadavky. Pracující rodiče využijí přes den 4K režim s jemným zobrazením textu a grafiky, zatímco děti mohou večer přepnout na režim Full HD určený pro rychlejší hraní. Opět tím odpadá potřeba instalovat samostatnou herní stanici nebo řešit střídání dvou monitorů u jednoho stolu, což je v domácnostech s menší rozlohou bytu nebo sdíleným pracovním koutem praktickým řešením.
Konstrukce, ergonomie a konektivita
Stojan monitoru umožňuje nastavit výšku, náklon, natočení i otočení do portrétního režimu, což z něj dělá ještě univerzálnějšího pomocníka pro využití pracovního místa vícero osobami s různými potřebami.
Variabilita nastavení hraje roli především tam, kde displej střídá více osob s odlišnou výškou nebo preferovaným úhlem sezení. Konektivita zahrnuje dva porty HDMI 2.1, port DisplayPort 1.4 a integrovaný USB rozbočovač, díky čemuž lze k monitoru současně připojit pracovní notebook i herní zařízení, aniž by bylo nutné kabeláž přepojovat při každé změně způsobu využití.
LG UltraGear 27G810A-B spojuje vlastnosti pracovního a herního displeje v jednom zařízení. Funkce Dual Mode umožňuje rychlé přepínání mezi 4K režimem pro produktivitu a Full HD režimem pro hraní, přičemž přechod mezi oběma nastaveními neomezuje plynulost provozu. Monitor tak nachází uplatnění jak u jednotlivých uživatelů kombinujících práci s příležitostným hraním, tak v domácnostech, kde se o jedno zařízení dělí více osob s odlišnými nároky na využití.
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