Vyzkoušeli jsme: monitor pro hráče i profíky LG 27GX790BB

Firma LG patří celosvětově mezi pět největších producentů monitorů. V současné době je hlavním tahounem technologie OLED, která tváří 67% produkce. My jsme měli možnost otestovat prémiový model LG 27GX790B-B. Jak již název napovídá, jde o 27palcový monitor s nativním rozlišením 2560 × 1440 a panelem RGB Tandem, který poskytuje lepší jas a čistější barvy. Maximální jas je 335 cd/m². Monitor podporuje pro synchronizaci obrazu technologie Nnvida G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro a Vesa AdaptiveSync.
Již při vybalování monitoru uživatel zjistí že jde o solidní a perfektní zpracování. Od solidního stojanu, který je stabilní a robustní až po celý monitor. Design je střízlivý a elegantní, takže nebude rušit ani v kanceláři nebo pracovně. Zdroj monitoru je externí, což je vzhledem k tloušťce displeje v nejširší zhruba 3 cm pochopitelné.
K připojení počítače jsou k dispozici rozhraní DisplayPort2.1, USB Type-C (DP alt.), dvě HDMI 2.1 a pak ještě dva porty USB3.0 2dn. Ovládání monitoru je umístěno na spodní stranu v podobě křížového ovladače a nabízí pestrou paletu funkcí. Sekce herní nastavení je určena pro nastavení chování monitoru při hraní. Například úpravu černé, aby bylo v tmavých scénách lépe vidět, nebo zobrazení okamžité snímkové frekvence během hraní.
Další část se věnuje detailnímu nastavení obrazu, a to naznačuje že monitor je možné využívat i pro profesionální zobrazení při zpracování fotografií, střihu videa nebo grafickém designu. Je schopen zobrazit až 99,5 % rozsahu DCI-P3. Kontrast pak zvládá 1500000:1. Zejména při sledování kvalitního zdroje obrazu v HDR je obraz ohromující svou živostí, sytostí barev, hloubkou černé a přirozeným podáním scény. Monitor se také může pochlubit certifikací DisplayHDR 500 TRUE BLACK.
Hráči pak ocení zejména rychlost panelu, která je 540 Hz, což dle mého názoru velmi bohatě pokryje požadavky pro plynulé zobrazení obrazu. Kdo by však potřeboval ještě vyšší obnovovací frekvenci, může využít Dual Mode a přepnout panel na nižší rozlišení 720p a získat až 720 Hz.
I ti nejlepší hráči nedokáží zaznamenat víc než 200 až 300 Hz, takže tento panel má opravdu rezervu. Osobně nesdílím nadšení pro honbu za stále vyššími obnovovacími frekvencemi monitorů, zvláště v situaci, kdy i z té nejvýkonnější karty nevyždímáte v nejnovějších titulech víc než zhruba 200 Hz. Samozřejmě tu máme DLSS nebo FSR, ale je otázkou, jestli ty snímky navíc stojí za to. To je ale jiný příběh. Certifikát VESA ClearMR 21000 stvrzuje že monitor zvládá plynulé zobrazení pohybujících se objektů na scéně bez jakéhokoliv rozostření.
Monitor je vybaven technologií DTS Headphone:X která nabízí virtuální prostorový 3D zvuk. Chybí interní reproduktory, protože se předpokládá primární použití sluchátek, případně externích reproduktorů pro zvuk bez kompromisů. Což je pochopitelné.
Po dvou týdnech s tímto monitorem musím konstatovat, že kdo si jednou zvykne na kvalitu OLED panelu, už se nebude chtít vracet k jiné technologii. Obraz působí zcela stabilním a přirozeným podáním. Hraní je plynulé a reakce panelu okamžité. Při práci s videem je barevné podání věrné a monitor není třeba kalibrovat. I sledování filmů má zcela jinou kvalitu než u jiných panelů.
Člověk prostě přestane monitor úplně vnímat a soustředí se výhradně na obsah. Plus dávám také za matný povrch, který ocení uživatelé zejména ve světlejším prostředí s jinými zdroji světla. Nevýhodou, kterou pak mají všechny OLED panely je nutnost spouštět režim údržby pro zabránění vypalování statických prvků obraz do panelu. Je tedy potřeba počítat čas od času se zhruba 10 minutami na obnovu panelu.
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