Vzdálené monitorování zdraví: Namísto reakce důraz na prevenci

Řešení pro vzdálenou lékařskou asistenci využívalo na konci loňského roku téměř 10 milionů lidí v Evropě. V severní Americe to bylo zhruba o 3,5 milionu uživatelů méně, uvádí Berg Insight.
Tato čísla zahrnují systémy instalované v domácnostech i mobilní řešení. Do pěti let by se měl počet uživatelů ve zmíněných dvou regionech navýšit na více než 24 milionů.
Řešení pro vzdálenou lékařskou asistenci, která se obvykle označuje jako telecare, medical alert systems nebo PERS (personal emergency response systems), jsou určená především pro seniory, osoby se zdravotním postižením či jinak zranitelné osoby, které jim umožňují v případě potřeby z domova vyhledat pomoc.
Dovolují také spustit alarm buď stisknutím tlačítka, nebo pokud pasivní senzor zaznamená aktivitu, která se odchyluje od normálu, jako je třeba třeba pád nebo abnormalita životních funkcí.
Tyto systémy poskytují nepřetržité monitorovací služby v domácnosti nebo zcela mobilní a mohou se skládat z řady elektronických zařízení, jako jsou osobní poplašná tlačítka, senzory detekce pohybu, GPS monitory a také různá fitness zařízení.
Nasazení umělé inteligence
V poslední době se začínají ve zvýšené míře uplatňovat řešení umělé inteligence, která automaticky spustí poplach například v případě, že uživatel opustí domov v neočekávanou dobu nebo si zapomene vzít své léky.
„Trh se vzdálenou lékařskou asistenci se vyvíjí od samostatných zařízení směrem k komplexním platformám pro bezpečnost a péči. Poskytovatelé řešení už nabízejí nepřetržitou podporu v oblasti péče o zdraví, která kombinuje monitorování, prevenci, reakci na mimořádné situace i následnou péči,“ vysvětluje Vatsala Raina, analytička Berg Insight.
Rozvoj těchto řešení podle ní podporuje mimo jiné i to, že starší generace je technicky zdatnější a ochotnější přijímat sofistikovaná řešení.
Poskytovatelé integrují algoritmy umělé inteligence a strojového učení, aby analyzovali monitorovací data, porozuměli denním rutinám uživatelů, odhalili nesrovnalosti a včas spustili pomoc.
Modely prediktivní analýzy tak umožňují preventivní a proaktivní péči tím, že na základě historického chování a zdravotního stavu vyhodnocují riziko pádu, což podporuje včasnější zásahy a lepší výsledky v oblasti bezpečnosti.
„Odvětví vzdálené lékařské asistence prochází změnou a posouvá se od reaktivní reakce na nouzové situace směrem k preventivní a proaktivní péči. Důraz se nyní klade na předvídání rizik a podporu nezávislosti, spíše než na zásah až po výskytu nějakého incidentu,“ dodává Raina.
Kdo to nabízí?
Na evropském trhu telecare působí řada společností, které nabízejí hardwarová zařízení, softwarové platformy i monitorovací služby. V Evropě patří mezi přední poskytovatele komplexních řešení především společnosti Tunstall, Legrand, TeleAlarm (Assa Abloy), Careium a Chubb.
Dodavateli zařízení pro telecare jsou pak společnosti jako Assa Abloy, Ascom, Attentive (Solem), Beghelli, Chiptech, Climax Technology, Essence Group, MiniFinder, Navigil (Twig Com), Nobi či Telecom Design.
A Enovation (Legrand Care), Skyresponse či Azur Soft jsou významnými poskytovateli řešení pro monitorování vzdálené lékařské asistence.
Softwarové platformy vzdálené lékařské asistence pak na evropský trh dodávají firmy jako 2iC-Care, Access Group, Everon, Genus Care, Just Checking, Libify, Sensio, SmartLife Care, Tellu, Telegrafik, Urmet či Vivago.
Hodnota řešení pro telecare v Evropě dosáhla v roce 2025 výše 3,9 miliardy eur. V příštích pěti letech poroste průměrným průměrným ročním tempem (CAGR) 7,6 procenta až na 5,6 miliardy eur, dodává Berg.
