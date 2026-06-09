Wi‑Fi 6 je nový standard, Wi‑Fi 7 luxus pro špičkové trhy

Na tuhle otázku nepřímo odpovídá čerstvá studie Ookly Global State of Wi‑Fi 2026. Dívá se ne na to, co operátoři slibují, ale co lidé reálně používají – jaké routery mají doma, jaká pásma a generace Wi‑Fi, v jakých zemích se ujímá Wi‑Fi 7 a kde se pořád jede na enku. A hlavně ukazuje, že největší problém často není v kabelu od ISP, ale v posledních pár metrech vzduchem.
Metodika: data ze Speedtestu na Androidu
Analýza vychází z dat aplikace Speedtest na Androidu za období Q1 2022 až Q1 2026. Jde o reálná měření aktivních uživatelů, ne o kompletní tržní statistiku, vzorek je mírně posunutý směrem k novějším zařízením. Pro trendy a relativní srovnání je ale dostatečně vypovídající.
Čtyři generace Wi‑Fi v jednom hrnci
Když se podíváme na to, jaké Wi‑Fi routery a access pointy jsou dnes v terénu, je to směs čtyř generací v jednom hrnci. V datech z prvního kvartálu 2026 vychází zhruba tohle:
- třetina světa stále běží na Wi‑Fi 4 (802.11n),
- něco přes třetinu na Wi‑Fi 5 (802.11ac),
- necelá třetina už na Wi‑Fi 6 nebo 6E,
- Wi‑Fi 7 je zatím v jednotkách procent.
Přesněji: Wi‑Fi 4 má 33,2 %, Wi‑Fi 5 má 38,3 %, Wi‑Fi 6/6E má 26,7 % a Wi‑Fi 7 jen 1,8 %. Papírově to vypadá jako slušný progres, ale realita je taková, že Wi‑Fi 4 a 5 jsou pořád extrémně rozšířené. A to jsou standardy navržené v době, kdy „rychlý internet“ znamenal desítky megabitů, ne gigabitovou optiku do bytu.
Wi‑Fi 6E není nová generace, ale rozšíření Wi‑Fi 6 do 6 GHz pásma, z hlediska rychlosti a technologií jde o Wi‑Fi 6 s novým kusem spektra. První komerční Wi‑Fi 7 routery se objevily teprve v roce 2023, což znamená, že data z Q1 2026 pokrývají v podstatě první dva roky reálného nasazení. Necelá dvě procenta globálního podílu za tak krátkou dobu je na mladý standard poměrně agresivní nástup.
Telefony jsou o generaci napřed, routery zpomalují
Data ukazují výrazný nesoulad mezi tím, co umí zařízení v kapse, a tím, co visí doma na zdi. Přes 61 % všech Wi‑Fi měření v Q1 2026 pochází z telefonů a notebooků podporujících Wi‑Fi 6 nebo novější. Ale jen necelých 27 % routerů je na stejné úrovni.
Tohle je důvod, proč se tolik lidí diví, že jim na gigabitové lince Speedtest ukazuje 200–300 Mb/s: problém není v přípojce, ale v domácím Wi‑Fi. Většina z nás má doma rychlejší internet, než jaký kdy uvidí na mobilu přes Wi‑Fi.
Spektrální realita: 5 GHz dominuje, 6 GHz čeká na svou chvíli
Zhruba 58 % uživatelů po celém světě se připojuje přes 5 GHz pásmo. Hlavní důvod je regulatorní: spodní část 5 GHz je licenčně uvolněná prakticky ve všech zemích světa. Je to globální workhorse, který funguje všude a má rozumnou kapacitu.
Podíl 2,4 GHz klesl z 50,6 % v Q1 2022 na 38,5 % v Q1 2026. Pásmo ale neumírá – zůstává důležité kvůli dlouhému dosahu, lepšímu prostupu zdmi a masivnímu IoT ekosystému. Chytré zámky, senzory a levnější IoT zařízení budou na 2,4 GHz běžet ještě mnoho let.
6 GHz: velký příslib, zatím malá čísla
Globálně má 6 GHz pásmo zatím jen 1,7% podíl na vzorcích. Přesto jde o segment s největším potenciálem – poskytuje široké kanály (až 320 MHz u Wi‑Fi 7) a výrazně méně rušení než přeplněné 2,4/5 GHz.
V hustých bytových domech, kde se v 5 GHz překrývají desítky sítí, může 6 GHz znamenat zásadní zlepšení nejen rychlosti, ale i latence a stability. Pro reálný zážitek dnes není klíčový jen maximální download v Mb/s, ale i latence, jitter a chování sítě při zátěži. Wi‑Fi 6/7 přinášejí mechanismy (OFDMA, lepší schedulery, efektivnější práci s mnoha klienty), které v přehuštěných sítích dělají větší rozdíl než samotná šířka kanálu.
Zajímavé je rozdělení technologií uvnitř samotného 6 GHz pásma: zhruba třetina vzorků na 6 GHz pochází z Wi‑Fi 7 CPE, zbytek z Wi‑Fi 6E. Tam, kde se 6 GHz skutečně používá, se nové generace standardů adoptují velmi rychle.
Singapur má čtvrtinu Wi‑Fi 7, Evropa teprve začíná
Globálně je Wi‑Fi 7 zatím raritou, v Q1 2026 měl jen 1,8 % globálních Wi‑Fi vzorků. Regionální rozdíly jsou ale dramatické.
Singapur dosáhl v Q1 2026 zhruba 25% penetrace Wi‑Fi 7 mezi uživateli – nejvyšší hodnoty na světě. Důvod: malý hustý trh, vysoké ARPU, velká konkurence mezi operátory a rychlé rollouty nových technologií. Mezi průkopníky patří také Spojené státy a Kanada.
Evropa v tomhle nehraje první ligu. Podle Ookly mají evropské země kolem 2,5 % připojení přes Wi‑Fi 7 a používání 6 GHz pásma se v datech skoro neprojeví – jen něco přes procento provozu. V praxi to znamená, že většina lidí, včetně Česka, pořád žije v kombinaci 2,4 a 5 GHz a typicky na routeru, který dostali „k internetu“ zadarmo.
Česká realita: optika do bytu, levný router na konci
Pro český a evropský kontext jsou data Ookly poměrně střízlivá. EU má sice v některých zemích regulatorně uvolněné 6 GHz pásmo, ale pouze 1,6 % provozu v 6 GHz pásmu v EU je v Q1 2026 skutečně využíváno pro Wi‑Fi. Většina Wi‑Fi využití v EU tak stále probíhá v 2,4 GHz a 5 GHz pásmu.
Typická česká realita? Operátor přivede optiku do bytu, na konci řetězce ale nechá levný Wi‑Fi 5 nebo základní Wi‑Fi 6 router. Na webu to vypadá jako moderní optické připojení, ale přes Wi‑Fi se rodina večer pere o 300 Mb/s, zatímco linek by zvládl víc než trojnásobek.
Vyspělé vs. rozvojové trhy: rozdíly se prohlubují
Globální statistiky maskují výrazné rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými trhy.
V nejvyspělejších trzích (Severní Amerika, části Asie a některé evropské země) je Wi‑Fi 4 rychle na ústupu, Wi‑Fi 6 se stal mainstreamem a Wi‑Fi 7 začíná škálovat – i když z nízké základny.
V rozvojových trzích Wi‑Fi 4 stále drží významný podíl a Wi‑Fi 5 ještě roste, jen pomalejším tempem než Wi‑Fi 6. Rozdíly nejsou jen technologické, ale i regulatorní a ekonomické. V mnoha trzích je prioritou pokrytí a dostupnost, nikoli špičkový výkon.
Pokud máte router starší zhruba pěti let, je téměř jisté, že brzdí to, co vám přivedl operátor do bytu. Wi‑Fi 6 router za rozumné peníze udělá větší službu než honba za Wi‑Fi 7.
Wi‑Fi 7 má smysl tam, kde máte hodně rychlé připojení (kolem 1 Gb/s a víc), spoustu zařízení a typicky bytový dům, kde je 5 GHz pásmo totálně přecpané. Pro většinu domácností v roce 2026 je to spíš nice‑to‑have než nutnost.
Při nákupu nového routeru se dívejte nejen na generaci Wi‑Fi, ale i na podporu 6 GHz (klíčové pro Wi‑Fi 6E a Wi‑Fi 7), počet prostorových streamů (2×2, 4×4), reálný WAN port (1 Gb/s vs 2,5 Gb/s nebo 10 Gb/s) a kvalitu firmwaru a délku softwarové podpory.
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