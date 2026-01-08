Windows 11 rozšiřuje integraci s Androidem prostřednictvím Phone Link

Aplikace Phone Link, která dříve nesla označení Your Phone, zajišťuje základní integraci mezi operačním systémem Windows a mobilními zařízeními s Androidem již delší dobu. Uživatelé mohou prostřednictvím tohoto nástroje číst a odesílat textové zprávy, spravovat telefonní hovory, přenášet fotografie a pracovat s mobilními notifikacemi přímo z prostředí počítače. Nová funkce však posouvá možnosti integrace na kvalitativně odlišnou úroveň.
Mobilní aplikace již není omezena na malé zrcadlené okno odpovídající rozměrům displeje smartphonu. Uživatelé mohou aplikaci roztáhnout do rozměrů blížících se celoobrazovkovému režimu, což na monitoru počítače vytváří dojem běhu klasického desktopového programu.
Praktický význam této změny se projevuje především u aplikací, kde na Windows chybí plnohodnotné nativní klienty nebo kde mobilní verze nabízí lepší funkcionalitu než desktopový protějšek.
Mezi typické příklady patří chatovací platformy jako WhatsApp, Messenger nebo Telegram, sociální sítě včetně Instagramu a TikToku, streamovací služby a specializované produktivní nástroje určené primárně pro mobilní platformy.
Technické principy a inherentní omezení zrcadlení
Z technického hlediska Phone Link funguje na principu vzdáleného zrcadlení obrazu. Aplikace reálně běží na mobilním zařízení s Androidem a do prostředí Windows se přenáší pouze obrazový stream spolu s ovládacími příkazy zpět do telefonu. Tento architektonický přístup přináší jak výhody, tak specifická omezení.
Výkon aplikace zůstává závislý na hardwarových možnostech mobilního zařízení. Procesor, grafický akcelerátor a dostupná operační paměť telefonu determinují plynulost běhu aplikace i v prostředí Windows. Při nižším stavu baterie mobilního zařízení nebo aktivaci režimů šetření energie může dojít ke zhoršení výkonu nebo přerušení spojení. Latence mezi akcí uživatele na počítači a reakcí aplikace je neodstranitelným důsledkem přenosu dat přes síťové rozhraní.
U běžné produktivní práce, textové komunikace nebo procházení obsahu toto zpoždění nepředstavuje výrazný problém. U aplikací citlivých na časování, jako jsou určité typy her nebo nástroje pro práci s videem v reálném čase, však může být tato latence limitující.
Větší rozměr okna nicméně přináší ergonomické výhody, které v běžných scénářích použití uvedená omezení převažují. Psaní delších textových zpráv na fyzické klávesnici počítače je výrazně pohodlnější než na virtuální klávesnici mobilního displeje. Zobrazení většího množství obsahu současně na monitoru eliminuje nutnost častého rolování.
Možnost umístit mobilní aplikaci vedle dalších oken Windows umožňuje efektivnější multitasking bez nutnosti neustálého přepínání mezi zařízeními.
Systémové požadavky a proces konfigurace
Aktualizace Phone Link s podporou téměř celoobrazovkového režimu se distribuuje prostřednictvím Microsoft Store, což zajišťuje automatickou instalaci na podporovaných zařízeních. Pro využití funkcionality je nutné splnit několik technických a systémových předpokladů. Na straně počítače musí běžet operační systém Windows 11 s aktuální verzí aplikace Phone Link. Mobilní zařízení vyžaduje Android ve verzi 11 nebo novější.
Obě zařízení musí být připojena ke stejné síti Wi-Fi pro zajištění stabilního spojení s minimální latencí. Použití mobilní datové sítě místo Wi-Fi není z důvodu potenciálně vyšší latence a omezené datové propustnosti optimální. Uživatel musí být na obou zařízeních přihlášen ke stejnému účtu Microsoft, což zajišťuje bezpečné spárování a autentizaci.
Prvotní konfigurace probíhá prostřednictvím průvodce v aplikaci Phone Link, který uživatele provede procesem párování krok za krokem. Někteří výrobci mobilních zařízení, zejména Samsung, integrují funkci Link to Windows přímo do systémového prostředí Android.
Tato integrace zjednodušuje proces konfigurace, protože relevantní nastavení jsou přímo dostupná v systémových nastaveních telefonu bez nutnosti instalace samostatné androidí aplikace.
