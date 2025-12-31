Computertrends  »  Internet a komunikace  »  WLAN pro průmysl se od kancelářské Wi-Fi dost liší

WLAN pro průmysl se od kancelářské Wi-Fi dost liší

Pavel Louda
Včera

Autor: ALE International
Zatímco ve firmách se prudce rozvíjí Wi-Fi 7, průmysl se dnes obrací spíše k Wi-Fi 6 a vyčkává na produkty se standardem Wi-Fi 8, který díky vysoké spolehlivosti přenosu dat bude pro jeho potřeby mnohem zajímavější.

Doslova prokletím pro průmyslové bezdrátové sítě WLAN je přetížení spektra. Omezený rozsah, který současná obvyklá spektra 2,4 GHz a 5 GHz nabízejí, totiž omezuje schopnost průmyslových zařízení zaručit spolehlivé a deterministické připojení pro kritické aplikace.

Co se dozvíte v článku
  1. Podpora pro Wi-Fi 6
  2. Nástup Wi-Fi 8
  3. Jak vypadá průmyslové Wi-Fi?

Mimo jiné také kvůli tomuto důvodu průmyslové organizace historicky upřednostňovaly kabelové připojení před tím bezdrátovým. Zavedení spektra 6 GHz u WLAN však tuto situaci může částečně zvrátit.

Díky tomu, že se přidá k WLAN i třetí frekvenční pásmo, se dynamika těchto spojů totiž dramaticky změní. Dalších 1 200 MHz, které budou k dispozici, totiž průmyslovým podnikům nabídnou dodatečnou kapacitu spektra, po níž tolik touží.

To spolu s potřebou vzniku nových případů použití bezdrátových sítí a touhou zjednodušit a zefektivnit infrastrukturu podnikových sítí podle analytiků společnosti ABI Research podnítí budoucí rychlý rozvoj WLAN v průmyslových prostředích.

Podpora pro Wi-Fi 6

Analytici předpokládají, že u globálního prodeje všech typů odolných průmyslových přístupových bodů WLAN by mohl průměrný meziroční růst (CAGR) mezi lety 2024 a 2030 dosáhnout výše 7,6 %.

Standard 802.11n, obvykle označovaný jako Wi-Fi 4, přitom vloni v průmyslových access pointech WLAN stále převládal – téměř polovina dodaných produktů podporovala tento protokol jako nejvyšší možný.

Zvláštností trhu pro průmyslové nasazení WLAN je právě skutečnost, že zatímco dodávky přístupových bodů s rozšířenou variantou Wi-Fi 6, tedy Wi-Fi 6E, jež podporují i frekvenční pásmo 6 GHz, začaly v případě klasického podnikového trhu klesat už vloni, na trhu průmyslových WLAN se očekává opak – tedy že bude i v příštích letech vykazovat vysokou poptávku.

ABI Research předpokládá, že prodej průmyslových přístupových bodů podporujících standard 802.11ax (Wi-Fi 6) vzroste z loňských 0,82 milionu kusů na 1,41 milionu v příštím roce. A v roce 2026 totiž dodávky 802.11ax překonají dodávky produktů se standardem 802.11n, čímž se stane Wi-Fi 6 nejprodávanějším v průmyslové infrastruktuře.

Důvodem tohoto stavu je, že ačkoli průmyslová prostředí zoufale potřebují dodatečnou kapacitu, kterou může nabídnout 6 GHz, ve Wi-Fi 7 (802.11be) zatím nevidí velkou hodnotu, a proto budou i nadále upřednostňovat 802.11ax s podporou 6 GHz.

Segment průmyslových WLAN je podle Andrewa Spiveye, analytika společnosti ABI Research, svým způsobem světem sám pro sebe, kde neplatí jistoty, které známe z klasických podnikových sítí. Zatímco tam je Wi-Fi 4 už zastaralou technologií, jež byla dávno vyřazená, v průmyslu jde v současnosti naopak o převládající standard.

A na rozdíl od prudkého nástupu Wi-Fi 7 v podnikové sféře Spivey neočekává, že by se tento standard rozšířil i v prostředích průmyslových sítí, kde místo toho předpokládá přechod z Wi-Fi 6E už rovnou na Wi-Fi 8, viz níže.

Dodávky produktů s podporou standardu Wi-Fi 6E navíc budou do konce tohoto desetiletí i nadále růst a v roce 2030 by mohly dosáhnout výše 2,32 milionu jednotek, což bude představovat dvě třetiny všech prodaných průmyslových access pointů v daném roce, vysvětluje Spivey.

Tyto zvláštnosti podle něj přispívají k dalším výzvám v oblasti správy průmyslových WLAN sítí, takže podpora a poradenství od externích partnerů jsou velmi důležité.

Rychlý vzestup standardu 802.11ax v průmyslovém prostředí podle něj podpoří uvedení celé řady nových odolných průmyslových přístupových bodů WLAN – jen v uplynulých dvanácti měsících šlo například o odolné modely firem Phoenix Contact, Hirschmann, Moxa nebo Westermo.

„Navíc je potřeba vzít v úvahu, že i když 6GHz pásmo pro průmyslové WLAN bezesporu přinese značný impulz, regionálně se to bude značně lišit,“ tvrdí Spivey.

V USA, které těží z příznivého regulačního prostředí pro nasazování technologie WLAN, se dodávky odolných průmyslových bezdrátových přístupových bodů v roce 2030 odhadují na více než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2023.

Naopak v Číně, kde regulační orgány upřednostňují mobilní sítě 5G/6G před nasazováním WLAN pro aplikace provozních technologií, bude růst průmyslových sítí WLAN poměrně slabý, s nárůstem dodávek o pouhých sedm procent ve stejném období.

Nástup Wi-Fi 8

Zatímco vývoj Wi-Fi 7 ještě není zcela dokončený, průmysl už rychle postupuje k Wi-Fi 8, přičemž prototypy produktů vybavené tímto budoucím standardem by se měly objevit už v příštím roce.

Zatímco Wi-Fi 7 se zaměřuje především na dosažení „extrémně vysoké propustnosti“, Wi-Fi 8 si klade za cíl poskytovat naopak „ultravysokou spolehlivost“. To ukazuje na přechod v hodnotové nabídce nejnovějších pokroků v oblasti Wi-Fi – od pouhé rychlosti směrem k celkové spolehlivosti bezdrátového spojení.

Vysoká úroveň spolehlivosti, která je s Wi-Fi 8 spojená, vychází mimo jiné z podpory simultánní koordinace více přístupových bodů. 

To umožní nabídnout funkce, jako je například koordinované využití frekvenčního pásma (Co-SR, Coordinated Spatial Reuse), koordinované formování paprsku (Co-BF, Coordinated Beamforming) či dynamický provoz podkanálů (DSO, Dynamic Sub-channel Operation).

Wi-Fi 7 přichází Přečtěte si také:

Wi-Fi 7 přichází

Společně tyto funkce přinesou výrazné zlepšení efektivity spektra nebo snížení rušení a přetížení – tedy v konečném důsledku zvýšení celkové spolehlivosti sítě. Tyto funkce budou tedy velmi cenné pro sítě s více uzly provozovanými v prostředích s omezeným spektrem.

Sítě s Wi-Fi 8 budou také mnohem důležitější v souvislosti s tím, jak soustavně poroste počet Wi-Fi zařízení v kancelářích – pomohou totiž zmírnit přetížení bezdrátové sítě, které způsobuje právě stoupající množství připojených přístrojů.

Jak vypadá průmyslové Wi-Fi?

Odolné přístupové body (AP) vhodné pro průmyslové nasazení jsou podle ABI Research navržené pro provoz v náročných a složitých prostředích. Odolávají extrémním teplotním výkyvům (tj. –40 °C až 75 °C) a dalším environmentálním rizikům, jako jsou voda, prach nebo oheň. 

Jsou také obvykle optimalizované pro své cílové nasazení, ať už jde o montáž na standardní DIN lišty v průmyslových rozvaděčích nebo třeba pro instalaci podél vlakových kolejí.

Existují i kombinované produkty – odolná průmyslová řešení WLAN typu AP/klient. Tato podskupina má dvojí funkci, protože může fungovat buď jako přístupový bod, nebo jako klient v rámci vytvořené bezdrátové sítě. 

Školení Hacking

To umožňuje dosáhnout větší flexibility hardwaru, který může být nainstalovaný na pokročilejších průmyslových zařízeních, jako jsou automaticky řízená vozidla (AGV) v rámci provozních sítí (OTN).

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

