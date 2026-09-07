Zabezpečení umělé inteligence jen letos přijde na miliardy dolarů

Trh se zabezpečením umělé inteligence rychle roste a podle Gartneru by v příštím roce měl stoupnout o 69 % na 4,8 miliard dolarů.
Je podle vás regulace vhodnou metodou, jak zabezpečit AI?
Tento prudký nárůst pohání především naléhavá potřeba podniků zabezpečit své systémy umělé inteligence, nutnost řešit nově se objevující zranitelnosti a posílení obrany proti sofistikovaným kybernetickým hrozbám.
Situaci podle analytiků ještě zhoršují rostoucí zranitelnosti a útoky na dodavatelský řetězec zahrnující software třetích stran a open source řešení v projektech umělé inteligence. Bez adekvátních bezpečnostních opatření a kontrol viditelnosti čelí podnikové iniciativy v oblasti AI vysokému riziku selhání, varuje Shailendra Upadhyay, analytik Gartneru.
Podle Gartneru nejpozději v roce 2029 bude více než polovina úspěšných kyberútoků na AI agenty využívat slabiny v řízení přístupu a v možnosti vkládat škodlivé prompty (prompt injections).
Organizace proto potřebují identifikovat, monitorovat a chránit modely AI před těmito specifickými hrozbami, což je vede k zavádění pokročilých bezpečnostních řešení právě pro řešení AI.
Aby si však podniky vybudovaly silnou obranu, musí vhodně zkombinovat své současné bezpečnostní systémy se specializovanými nástroji pro zabezpečení AI.
Tradiční bezpečnostní nástroje často zacházejí s aplikacemi umělé inteligence jako s jakýmkoli jiným softwarem a vyžadují významné aktualizace, aby dokázaly hrozbám specifickým pro AI čelit, tvrdí Upadhyay.
„O specializovaná řešení, jako je řízení využití AI či zabezpečení AI aplikací, je v současnosti mezi podniky velký zájem, protože je vidí jako řešení, která tato nová rizika dokážou řešit.“
Různé kategorie pro zabezpečení AI
Trh se zabezpečením umělé inteligence lze rozdělit na čtyři hlavní oblasti: zabezpečení aplikací umělé inteligence, řízení využití umělé inteligence, platformy pro správu umělé inteligence a brány pro umělou inteligenci.
Zahrnuje to řadu softwaru i platforem navržených tak, aby organizacím dovolily využívat umělou inteligenci bezpečně, zodpovědně a v souladu s předpisy.
Největší kategorií je sekce zabezpečení aplikací AI a bude tomu tak i v příštím roce – utratí se za ně letos půl miliardy dolarů a příští rok už více než 850 milionů dolarů. Nejmenší kategorií jsou zatím AI brány, i když i u nich je vidět nebývale vysoká meziroční dynamika přesahující letos 80% hranici.
Absolutně největší dynamiku ale lze vidět u sekce kontroly využívání AI – letos 87 % a příští rok 73 %.
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