Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Začal sběr dat pro prestižní ročenku TOP 100 ICT společností

Začal sběr dat pro prestižní ročenku TOP 100 ICT společností

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

CIO TOP100 ICT společností
Autor: Internet Info
Jako každým rokem i letos pro vás připravujeme ročenku CIOtrends TOP 100 ICT společností v České republice. Právě jsme zpřístupnili registraci vaší společnosti do dotazníku TOP 100 ICT společností v České republice.

TOP 100 ICT společností je prestižní publikace mapující trh informačních a komunikačních technologií v České republice. Obsahuje množství unikátních informací z trhu ICT a letos půjde o již jubilejní 30. vydání. Vytištěna bude na křídovém papíře v atraktivním atypickém formátu.

Co se dozvíte v článku
  1. Vyplnění údajů
  2. Podrobný návod
  3. Kontakt na inzerci

Přehled důležitých informací

Uzávěrka pro zadání údajů do ročenky: 18. 5. 2026

Přihlášení k účtu: www.ciotrends.cz/prihlasit

Nová registrace: www.ciotrends­.cz/registrace

Zadávání dat do TOP 100: www.ciotrends.cz/katalog-ict-reseni/admin/

Podrobný strukturovaný návod pro vyplnění údajů: zde

Případné dotazy po detailním prostudování podrobného návodu: top100@iinfo.cz

V letošním ročníku ročenky TOP 100 přineseme aktualizované žebříčky technologických firem. Zařadíme i takové, kde nebude záviset jen na absolutní velikosti obchodního výsledku.

Připomínáme, že k vyplnění dotazníku pro rok 2026 (s údaji za loňský rok 2025) máte čas do 18. května 2026, kdy je uzávěrka sběru podkladů pro tuto ročenku. Po tomto datu už nebude možné zahrnout vaši společnost do výsledné tabulky.

Pro vaši informaci uvádíme ještě termíny uzávěrek:

Uzávěrka objednávek partnerství: 1.6. 2026 (po dohodě lze i později)

Uzávěrka objednávek inzerce: 1.6. 2026 (po dohodě lze i později)

Uzávěrka odevzdání inzertních podkladů: 1.6. 2026 (po dohodě lze i později)

Publikace TOP 100 ICT společností v České republice vychází 25. 6. 2026 v nákladu 8 000 výtisků a bude distribuována společně s CFOtrends č. 2/2026, a rozeslána na databázi VIP čtenářů a čtenářů CIOtrends.

Podrobné informace o ročence TOP 100 (ceny inzerce a komerčních prezentací, obsah, kontakty, rozměry nabízených inzertních ploch, rozsahy partnerských příspěvků a další informace najdete na tomto odkazu: https://i.iinfo.cz/fi­les/computertrends/623/top-100–2026.pdf.

Vyplnění údajů

K tomu, abyste mohli zadat potřebné údaje, je třeba nejprve se přihlásit. To provedete klepnutím na ikonu osoby nebo odkaz Přihlásit se – viz obrázek.

Top 100 - navod 1

Autor: IInfo DG

V obou případech, pokud nejste trvale přihlášení, budete navedeni na přihlášení uživatele – viz obrázek.

Top 100 - navod 2

Autor: IInfo DG

Zde se přihlásíte jako uživatel, pokud dosud u nás účet nemáte, klepnutím na okno Vytvořit nový účet, si jej vytvoříte. Tento uživatelský účet je určen pro vybrané weby vydavatelství Internet Info a s jeho pomocí můžete vyplňovat údaje i pro další weby.

Klepnutím na Katalog ICT řešení na horní liště uvedené stránky (viz obrázek) se dostanete na stránky, kde si můžete vybrat, jaké údaje nám chcete poskytnout.

Top 100 - navod 3

Autor: IInfo DG

Pokud v seznamu nenajdete TOP 100 ICT společností v České republice, klepněte na odkaz Přihlásit se. Pokud vám není stále nabízena volba TOP 100, musíte vybrat tlačítko Editace společnosti a zde zadat požadované údaje. 

Po zadání vašich údajů se tyto informace uloží a vy dostanete potvrzovací e-mail na adresu, kterou jste uvedli jako kontaktní. Po potvrzení redakcí se vám uvolní v seznamu Dotazníky k dispozici položka TOP 100 ICT společností v České republice. Klepnutím na tuto nabídku se vám pak otevře dotazník na letošní ročník (pozor, s údaji za rok 2025, finanční údaje se uvádějí v milionech!). 

Věnujte pozornost textu pod zadávanými údaji „DŮLEŽITÉ – ČTĚTE PROSÍM:“, kde je popsáno, jak se zadané údaje uloží a pokud byste v nich udělali chybu (přijde vám na kontaktní adresu soubor se zadanými údaji pro kontrolu), můžete dotazník upravit. 

To ale v případě, pokud jste zvolili variantu Uložit. Pokud byste jej stiskem druhého tlačítka Uložili a zamkli, k jeho opravám musíte požádat pro opětovné uzamčení administrátora projektu. Uložením a zamčením totiž dáváte redakci pokyn, že všechna data v dotazníku jsou uložena správně a redakce může tato data zpracovat. 

Zavedením této možnosti (Uložit a zamknout) odpadá tisknutí zadaných dat u vás, podepsání a razítkování, následné skenování a poslání takového elektronického dokumentu zpět do redakce, jak tomu bylo dříve – to šetří čas i papír nejen vám, ale i redakci. Dotazník tedy můžete mít uložený a uzamknout jej až před uzávěrkou sběru dat, 18. května 2026.

Podrobný návod

Pokud by vám nestačil uvedený zkrácený návod pro zadání údajů, něco se vašem profilu od minulého roku změnilo nebo jste zapomněli přihlašovací údaje a potřebujete je změnit, na adrese https://www.ciotrends.cz/redakce/jak-pracovat-s-top-100-podrobny-na-vod/ najdete přehledný návod, kde je nastíněno řešení obvyklých situací, do kterých se můžete dostat. 

Pokud byste přesto narazili na nějaký neřešitelný problém, kontaktujte správce projektu na top100@iinfo.cz. Pokud byste využili možnosti odeslání zprávy e-mailem, pošlete nám prosíme i kopii obrazovky (obrazovek), abychom viděli, jaký problém řešíte a co se v tom okamžiku nachází na obrazovce.

Využívejte ale tuto možnost prosíme až po vyčerpání všech možností nápravy, které se můžete dočíst v podrobném návodu pro vyplňování dotazníku. 

Kontakt na inzerci

Pokud chcete komunikovat e-mailem, zvolte inzerce-dg@iinfo.cz. K dispozici jsou vám Ousmane Keita, Helena Hajsterová a Petr Vopálecký, (jmeno.prijmeni@iinfo.cz).

školení AI

Ještě jednou připomínáme, že k vyplnění dotazníku pro rok 2026 máte čas pouze do 18. května 2026. Po tomto datu už nelze zahrnout výsledky vaší společnosti do naší publikace.

Držíme palce a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz
Tip na video pro zobrazeni perexu je posledni parametr true, predposledni je obrazek

TIP NA VIDEO

Speciální projekty pro zobrazeni perexu je posledni parametr true, predposledni je obrazek

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více
Bitcoin pro začátečníky
28. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Co hradí pojišťovny u domácí péče

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná dohoda ve smlouvě

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

AMD přichází se značkou Ryzen AI do segmentu stolních počítačů

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ