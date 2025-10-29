Začněte s AI skutečně pracovat, radí Parul Mishra viceprezidentka IBM

Jak vnímáte, coby expertka IBM na umělou inteligenci, změny, které AI v posledních letech přinesla do podnikového prostředí?
Umělá inteligence se v posledních letech enormně vyvinula. V IBM se zabýváme vývojem AI již více než deset let – začali jsme s AI, kdy se pozornost soustředila hlavně na strojové učení a prediktivní modely. Dnes, s příchodem základních modelů, získala AI zcela novou dimenzi – dimenzi, která umožňuje kreativitu, uvažování a automatizaci ve velkém měřítku. Skutečná příležitost nyní spočívá v tom, pomoci podnikům využít tento potenciál pro měřitelnou produktivitu a dopad.
Mají dnes běžní uživatelé snazší přístup k AI než samotné společnosti?
Ano. Generativní AI je nyní přístupná prakticky všem – nástroje jako ChatGPT se snadno používají pro rychlé dotazy nebo shrnutí. Pro jednotlivce je tato přístupnost transformativní. Pro společnosti je však výzva jiná: získat odpověď je snadné, ale začlenit AI do pracovních postupů, které zvyšují příjmy a rozsah, je mnohem těžší.
Proč je tedy pro firmy tak obtížné AI skutečně používat?
Těžké není vytvoření modelu, ale integrace AI do skutečného fungování firem. Firemní data musí být propojena, spravována a zabezpečená. Mnoho organizací pracuje s nepropojenými systémy a manuálními pracovními postupy. Skutečný potenciál AI spočívá v koordinaci těchto systémů – propojování poznatků, automatizaci předávání a zrychlení rozhodování v celé firmě.
Jaký je podle vás nejlepší postup pro společnosti, které chtějí začít s AI?
Začněte v malém, ale začněte skutečně. Propojení generativní AI s vlastními daty vaší společnosti je dobrý první krok, ale skutečný pokrok nastane, když se AI stane aktivním účastníkem pracovních postupů – nejen že bude odpovídat na otázky, ale bude také plnit úkoly. Automatizace jednoduchých procesů, jako je kontrola zůstatku dovolené nebo třídění životopisů, pomáhá organizacím pochopit, jak AI může zefektivnit práci a škálovat ji v průběhu času.
Je hlavní výhodou úspora nákladů, nebo spíše úspora času?
Jde především o čas. Největší hodnota AI spočívá v tom, že osvobozuje lidi od opakujících se úkolů s nízkou hodnotou, aby se mohli soustředit na práci, která skutečně posouvá podnikání vpřed. Následuje nákladová efektivita, ale skutečnou návratností investic je lidská produktivita a chytřejší využití času.
Jak dlouho lze po nasazení AI očekávat viditelné výsledky?
S správnými daty a týmem se výsledky mohou objevit během několika týdnů. Vytvoření agenta je rychlé; skutečná práce – a hodnota – spočívá v jeho integraci a zabezpečení ve výrobě.
Kdo by měl být zodpovědný za rozhodnutí a akce agentů AI?
To je složitá otázka. U tradičního softwaru nese odpovědnost vývojář, ale agenti AI jsou autonomní – jejich chování se může vyvíjet s tím, jak se mění modely a data. To znamená, že odpovědnost musí být sdílená: od autora a správce až po organizaci, která řídí jejich použití.
Testování nemůže skončit nasazením; chování agentů vyžaduje neustálé sledování a hodnocení, zejména při aktualizaci modelů nebo dat – a my víme, jak rychle se oba vyvíjejí. Častá validace a opatrné nasazení jsou nezbytné pro udržení důvěry a bezpečnosti.
Počáteční nadšení pro demokratizaci AI vedlo k tomu, že si každý vytvářel své vlastní agenty, což často vedlo k duplicitě, neefektivitě a dokonce i riziku. Společnosti nyní směřují k centralizovanému dohledu, obvykle pod vedením Chief AI Officer nebo ekvivalentní funkce, která je zodpovědná za stanovení standardů, přezkoumání dopadu a zajištění toho, aby agenti byli hodnotní a řízeni.
Jak IBM řeší otázku bezpečnosti a přístupových práv pro agenty AI?
V IBM jsou bezpečnost a správa zabudovány do každého kroku vývoje AI. Agenti pracují pod přísnou správou oprávnění – mohou provádět pouze akce, ke kterým jsou jejich uživatelé oprávněni, nikdy více. Každá akce musí být auditovatelná, reverzibilní a v souladu s politikou společnosti. Správa, bezpečnost a kontrolovaný přístup nejsou doplňky; jsou základem toho, jak navrhujeme a nasazujeme agenty AI.
Jaká rizika přináší situace, kdy agenti řídí jiné agenty?
Největší riziko spočívá v předávání a dědičnosti oprávnění. Když jeden agent deleguje nebo dává pokyny jinému, může dojít k neúmyslnému eskalaci přístupových práv. Proto je neustálý dohled uživatelů tak důležitý. V IBM například nepovolujeme agentům učení v reálném čase, abychom minimalizovali riziko nekontrolovaného chování nebo eskalace oprávnění.
Mění se chování AI v průběhu času? Máte konkrétní zkušenosti?
Ano. I široce používané modely, jako je ChatGPT, ukazují, že styl a kvalita odpovědí se mohou v průběhu času vyvíjet, jak se aktualizují modely a data. S tím, jak se systémy AI rozšiřují a stávají se autonomnějšími, bude tato otázka stále důležitější. Transparentnost, sledovatelnost a schopnost kdykoli zkontrolovat nebo zvrátit akce agenta jsou nezbytné pro udržení důvěry a kontroly.
