Zájem o strojové vidění stoupá, může mít spoustu využití

Strojové vidění zahrnuje celou řadu technologií, například jde o komponenty jako kamery, snímače obrazu, optika, LED osvětlení, specializované procesory či software pro strojového vidění založený na umělé inteligenci, který umožňuje detekci vad, rozpoznávání vzorů, měření rozměrů či optimalizaci výroby, což je zásadní pro dosažení přesnosti a souladu s předpisy.
Strojové vidění přitom může být součástí jak počítačových systémů, tak pokročilých typů kamer, přičemž obraz se může snímat v různých dimenzích – dostupné jsou řešení jak pro 1D, tak pro 2D i 3D.
Analytici firmy Marketsandmarkets předpokládají, že evropský prodej těchto systémů vzroste v roce 2030 až na hodnotu téměř 5,5 miliardy dolarů, což je oproti roku 2024 výrazný nárůst – tehdy se obrat pohyboval okolo 3,6 miliardy dolarů.
Tento růst je primárně poháněný rychlým přijetím robotiky řízené na základě snímaného obrazu, přičemž významným driverem je i poměrně silný evropský ekosystém průmyslové automatizace.
Podle expertů roste využití systémů vizuálního zpracování založených na umělé inteligenci a hlubokém učení implementovaných především ve výrobních a logistických prostředích.
Významnou roli hrají zejména automobilky, pro které je zavádění výrobních procesů pro elektrické vozy vhodnou příležitostí, proč strojové vidění nově implementovat.
Další příležitosti v oblasti strojového vidění jsou patrné například u výrobců potravin, nápojů i obalů, kteří tyto technologie využívají, aby splnili přísné předpisy EU v oblasti hygieny, bezpečnosti a značení.
Tím, že roste dostupnost kompaktních inteligentních kamer, procesorů umělé inteligence a vestavěných modulů strojového vidění, se také rozšiřuje jejich přijetí, protože zájemcům mohou nabídnout flexibilnější a škálovatelnější možnosti nasazení.
Mezi klíčové společnosti působící na evropském trhu strojového vidění patří mimo jiné firmy Basler (Německo), Sick (Německo), Baumer (Švýcarsko), Isra Vision (Německo), TKH Group (Nizozemsko) či Atlas Copco (Švédsko).
Existující limity
Růst trhu je však poněkud omezený tím, že počáteční investice a náklady na integraci jsou poměrně vysoké, což může být limitující zejména pro menší organizace, které se potýkají s modernizací svých současných výrobních linek.
Evropský region podle analytiků také čelí nedostatku kvalifikovaných odborníků v oblasti počítačového vidění, robotiky a automatizačního inženýrství, což v konečném důsledku zpomaluje rozsáhlé zavádění těchto technologií.
Negativně na rychlejší zavádění těchto systémů v celé Evropě působí i to, že firmy mají stále obavy ohledně rizik kybernetické bezpečnosti, které jsou spojené s automatizačními a inteligentními továrními systémy připojenými k internetu, dodává Marketsandmarkets.
