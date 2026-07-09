Computertrends  »  Internet a komunikace

Zálohování smartphonů s Androidem dostává více možností. Nově ale bude zabírat víc místa

Lada Nová
Dnes

Sdílet

Autor: Depositphotos
Nový způsob zálohování v rámci operačního systému Android dá uživatelům více kontroly. Bude však náročnější na kapacitu Google Disku.

Google mění způsob zálohování telefonů s Androidem. Uživatelé získají větší kontrolu nad tím, co se ukládá do cloudu, zároveň se ale rozšíří množství dat, která se započítávají do úložiště jejich Google účtu.

Nově bude možné samostatně zapnout nebo vypnout zálohování SMS a MMS zpráv, historie hovorů i nastavení zařízení. Uživatelé si tak budou moci sami zvolit, které údaje chtějí při přechodu na nový telefon zachovat.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Méně příjemnou změnou je, že právě tyto položky se nově začnou započítávat do kapacity cloudového úložiště. Dosud se do limitu zahrnovaly především fotografie a videa uložená ve Fotkách Google a MMS zprávy, nově tak přibydou také SMS, historie hovorů a nastavení telefonu.

Školení Kubernetes

Bezplatný účet Google nabízí 15 GB úložného prostoru, který je sdílený mezi Fotkami Google, Gmailem, Diskem Google i zálohami zařízení. U nových účtů bez ověřeného telefonního čísla může být bezplatná kapacita ještě nižší. Vyšší nároky na zálohování tak mohou některé uživatele přimět dřív přejít na placené tarify.

Podle Googlu by však dopad neměl být výrazný. Průměrná velikost zálohy se má zvýšit přibližně o 40 MB. Přesto právě kvůli novému započítávání dat firma přidala možnost jednotlivé typy záloh snadno vypnout. Změna se začne postupně zavádět během následujících měsíců. Nové Google účty ji však mají využívat už nyní.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lada Nová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
14. 9. 2026
9:00
Více
Docker
14. 9. 2026
9:30
Více
Úvod do Linuxu
15. 9. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ