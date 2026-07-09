Zálohování smartphonů s Androidem dostává více možností. Nově ale bude zabírat víc místa

Google mění způsob zálohování telefonů s Androidem. Uživatelé získají větší kontrolu nad tím, co se ukládá do cloudu, zároveň se ale rozšíří množství dat, která se započítávají do úložiště jejich Google účtu.
Nově bude možné samostatně zapnout nebo vypnout zálohování SMS a MMS zpráv, historie hovorů i nastavení zařízení. Uživatelé si tak budou moci sami zvolit, které údaje chtějí při přechodu na nový telefon zachovat.
Méně příjemnou změnou je, že právě tyto položky se nově začnou započítávat do kapacity cloudového úložiště. Dosud se do limitu zahrnovaly především fotografie a videa uložená ve Fotkách Google a MMS zprávy, nově tak přibydou také SMS, historie hovorů a nastavení telefonu.
Bezplatný účet Google nabízí 15 GB úložného prostoru, který je sdílený mezi Fotkami Google, Gmailem, Diskem Google i zálohami zařízení. U nových účtů bez ověřeného telefonního čísla může být bezplatná kapacita ještě nižší. Vyšší nároky na zálohování tak mohou některé uživatele přimět dřív přejít na placené tarify.
Podle Googlu by však dopad neměl být výrazný. Průměrná velikost zálohy se má zvýšit přibližně o 40 MB. Přesto právě kvůli novému započítávání dat firma přidala možnost jednotlivé typy záloh snadno vypnout. Změna se začne postupně zavádět během následujících měsíců. Nové Google účty ji však mají využívat už nyní.
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