Zařízení internetu věcí stále častěji vzhlížejí k nebi

Během čtyř let se bude připojovat k satelitním datovým službám více než 30 milionů uživatelů internetu věcí (IoT).
Využíváte už datové spojení přes satelit?
Vloni to přitom bylo pouze necelých šest milionů – to představuje průměrný roční růst (CAGR) úctyhodných 41,1 %. Uvádí to nejnovější zpráva společnosti Berg Insight.
Satelitní připojení představují svým způsobem doplněk pozemní mobilní či jiné datové sítě v odlehlých lokalitách a je užitečné zejména pro aplikace v zemědělství, pro sledování majetku, námořní a intermodální dopravě, pro ropný a plynárenský průmysl, veřejné služby či stavebnictví.
„Největšími provozovateli satelitních sítí IoT jsou momentálně firmy Iridium, Orbcomm, Viasat (Inmarsat) a Globalstar,“ říká Johan Fagerberg, analytik společnosti Berg Insight.
Například Iridium v loňském roce zvýšilo počet svých předplatitelů o 10 procent a se 2 miliony předplatitelů se dostalo na první místo.
Orbcomm, původně výhradně satelitní operátor, se transformoval na poskytovatele komplexních řešení, který poskytuje služby na vlastní satelitní síti a zároveň je partnerem společnosti Viasat a dalších. Tato společnost měla koncem loňského roku 742 000 předplatitelů satelitního IoT ve své vlastní síti i v síti Viasat.
Globalstar pak hlásí překročení hranice půl milionu předplatitelů. Mezi další hráče s desítkami tisíc připojení pro IoT patří i Myriota v Austrálii, Kineis ve Francii či Thuraya ve Spojených arabských emirátech.
Kromě nabídky zavedených satelitních operátorů se v poslední době na trhu objevila řada nových řešení.
Příklady některých významných projektů jsou Astrocast, AST SpaceMobile, Geespace, Hubble Network, Kineis, Ligado Networks, Lynk, Myriota, Omnispace, OQ Technology, Plan-S, Sateliot, Skylo nebo také známý Muskův Starlink.
Mnohé z nich jsou založené na konceptech malých satelitů na nízké oběžné dráze. A zatímco někteří se spoléhají na proprietární technologie satelitního připojení pro podporu zařízení IoT, další se soustřeďují na využití i pozemní bezdrátové technologie pro připojení IoT.
Mediálně se hodně probírala například akce Starlinku, který na začátku letošního školního roku za 17 miliard dolarů koupil licence pro terestriální sítě od firmy Echostar.
Spolupráce mezi satelitními operátory a mobilními operátory či MVNO, kteří zkoumají nové možnosti hybridního satelitního a pozemního připojení, se v příštích letech stane běžnou záležitostí, předkládá Berg.
„Třeba Skylo je v poslední době nejaktivnějším poskytovatelem nepozemních sítí pro hybridní mobilní/satelitní služby a spolupracuje například s firmami jako Deutsche Telekom, O2 Telefónica, Verizon či KPN,“ tvrdí Fagerberg.
Mezi další satelitní operátory IoT, kteří úzce spolupracují s mobilními operátory a MVNO, podle něj patří Starlink, dále Sateliot, OQ Technology, SES, Viasat, Terrestar nebo AST SpaceMobile.
