Zbývá méně než měsíc: Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Bezplatná podpora pro Windows 10 končí 14. října 2025. To znamená, že po tomto datu zařízení s Windows 10 již nebudou dostávat bezpečnostní aktualizace ani technickou podporu od Microsoftu, což výrazně zvýší riziko kybernetických útoků a dalších bezpečnostních problémů. Tady návod, jak se s tím co nejlépe vyrovnat.
Microsoft ukončí bezplatnou podporu a bezpečnostní aktualizace pro Windows 10 14. října 2025. Výrobce ve svém průvodci přechodem na Windows 11 uvádí několik základních kroků, které by měl každý udělat: Zálohujte své soubory, připravte svá zařízení a seznamte se s tím, co nový operační systém nabízí.
Okamžitý a včasný přechod na Windows 11 ale není jediným řešením této nepříjemné situace, ale je nutné zdůraznit, že každé jiné řešení přechod na jedenáctky pouze odkládá. Pokud tedy nepřejdete na Linux či jiný OS.
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
0:00/
Zde jsou otázky, na které by každý IT profesionál měl znát odpovědi, protože přechod se blíží.
Co znamená „ukončení podpory“ pro Windows 10 pro vaši organizaci?
Co se stane, pokud do 14. října neaktualizuji na Windows 11?
Zařízení, která budou i nadále používat starý operační systém bez podpory Microsoftu, budou vystavena známým bezpečnostním hrozbám. Postupem času mohou přestat fungovat i další funkce a vlastnosti.
Jaká jsou hlavní rizika a potenciální dopady na podnikání v případě pokračování v používání systému Windows 10 po skončení podpory?
Protože systém Windows 10 již nebude dostávat aktualizace zabezpečení, chyby operačního systému, které budou opraveny v systémech Windows 11, zůstanou v systému Windows 10 jako zranitelnosti, což z vás udělá terč pro hackery a malware. Může se také stát, že některý software, na který se spoléháte, obdrží aktualizaci, díky které již nebude kompatibilní s Windows 10.
Windows 11 vyžaduje vylepšení hardwaru zaměřená na bezpečnost, včetně použití modulu Trusted Platform Module (TPM) 2.0 pro šifrování dat a ochranu před malwarem, stejně jako UEFI Secure Boot. Kromě toho operační systém umožňuje uživatelům větší kontrolu nad nastavením soukromí a dat a využívá možnost přihlášení bez hesla, aby se snížila závislost na heslech. Systém také podporuje VPN a nástroje pro bezpečné prohlížení. Funkce BitLocker šifruje celý pevný disk vašeho počítače a všechna jeho data a může také šifrovat soubory na externích médiích, jako jsou USB disky.
5 klíčových faktů o ukončení podpory Windows 10
Termín je konečný: Bezplatné bezpečnostní aktualizace, opravy chyb a technická podpora pro Windows 10 končí 14. října 2025.
Bezpečnostní rizika jsou reálná: Používání Windows 10 po 15. říjnu vystavuje vaše zařízení neopraveným zranitelnostem a činí vás terčem malwaru a hackerů.
Hardware může být překážkou: Ačkoli je upgrade na Windows 11 pro způsobilá zařízení bezplatný, mnoho starších počítačů nesplní nové hardwarové požadavky.
Existuje placené období odkladu: Komerční zákazníci se mohou přihlásit do programu Extended Security Updates (ESU) a získat tak další rok podpory Windows 10 za 61 USD za zařízení. Organizace si mohou zakoupit další dva roky rozšířené podpory, ale poplatky se každý rok zdvojnásobují. (Spotřebitelé mohou získat jeden rok rozšířené podpory zdarma, pokud splňují určité požadavky.)
ESU je dočasné řešení: I když se rozhodnete pro rozšířenou podporu, stále musíte vytvořit plán postupného zavádění v dostatečném předstihu před termínem v říjnu 2026, 2027 nebo 2028.
Ačkoli mnoho počítačů s Windows 10 může provozovat Windows 11, ne všechny to dokážou: Požadavky Windows 11 zahrnují specifický hardware, který podporuje cíl společnosti Microsoft zvýšit bezpečnost. Nové systémové požadavky zahrnují moderní procesor, TPM 2.0, UEFI Secure Boot a minimálně 4 GB RAM. Ačkoli je technicky možné nainstalovat Windows 11 na nekompatibilní zařízení a nepodporovaný hardware, funkčnost není zaručena.
Kolik bude stát upgrade na Windows 11? Jak mohu zjistit, zda mám nárok na bezplatný upgrade?
Windows 11 lze nainstalovat zdarma na podporovaná zařízení, která splňují systémové požadavky. Většina uživatelů počítačů s Windows, kteří mají nárok na přímý upgrade na nový operační systém, již obdržela oznámení, ale způsobilost můžete zkontrolovat v části Nastavení > Aktualizace a zabezpečení, kde vyberete Windows Update a Zkontrolovat aktualizace. Můžete také použít aplikaci PC Health Check od společnosti Microsoft.
Máme velké množství zařízení, která nesplňují hardwarové požadavky Windows 11. Co s nimi máme dělat?
Jak již bylo uvedeno, nedoporučuje se instalovat Windows 11 na nepodporovaná zařízení. Registr může obejít kontroly kompatibility a vytvořit funkční instalaci operačního systému, ale zařízení může kvůli problémům s kompatibilitou běžet pomaleji než obvykle a bude vystaveno bezpečnostním rizikům. Organizace, které to zvažují, by měly provést analýzu nákladů a přínosů, aby určily potenciální rizika nepodporovaných metod ve srovnání s náklady na upgrade hardwaru. Je také možné a bezpečnější upgradovat hardwarové komponenty zařízení, ale nakonec může být levnější jednoduše koupit nové počítače kompatibilní se systémem Windows 11, než trávit čas upgradováním starých.
Co je program rozšířených bezpečnostních aktualizací (ESU) a jak se do něj mohu zaregistrovat?
Program rozšířených bezpečnostních aktualizací společnosti Microsoft bude poskytovat bezpečnostní aktualizace a podporu pro zařízení se systémem Windows 10 i po termínu 14. října. Komerční zákazníci mohou zakoupit rozšířenou podporu pro zařízení se systémem Windows 10 v jednoročních intervalech po dobu až tří let, ale poplatky se každý rok zdvojnásobují, z 61 USD za zařízení v prvním roce na 122 USD za zařízení ve druhém roce a 244 USD za zařízení ve třetím roce. Poprvé Microsoft nabízí svůj program ESU spotřebitelům, a to pouze na jeden rok. Jednotlivci, kteří se přihlásí k prodloužené podpoře, mohou tak učinit zdarma, pokud používají Windows Backup k synchronizaci nastavení svého počítače, nebo mohou zaplatit společnosti Microsoft 30 USD nebo uplatnit 1 000 bodů Microsoft Rewards.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.