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Zčernala vám plocha ve Windows 11? Může za to nová aktualizace

Radan Dolejš
Včera

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Ilustrace problému s aplikací Outlook po aktualizaci Windows KB5074109 – okno Outlooku s varovným symbolem vedle ikony Windows Update stahující opravu, barevné schéma v modrých tónech s červeným a zeleným zvýrazněním
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nová kumulativní aktualizace pro Windows 11 způsobuje u části zařízení ztrátu nastaveného pozadí plochy. Problém se může projevit i u dalších prvků personalizace, konkrétně u nastavení prezentace pozadí nebo kontrastních motivů.
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Chyba nespočívá v poškození uložených hodnot, ale v samotném mechanismu jejich načítání. Systém sáhne po výchozím černém pozadí bez ohledu na to, jaká hodnota je v nastavení skutečně uložena. Ruční opětovné nastavení preferovaného vzhledu plochy tak problém neřeší, protože se stejná chyba projeví znovu při každém dalším pokusu o načtení nastavení.

Microsoft aktuálně status incidentu vede jako „potvrzený" (Confirmed) a uvádí, že na řešení pracuje. Oprava má být součástí některé z budoucích aktualizací Windows, konkrétní termín vydání společnost nezveřejnila. Do té doby zůstává pro postižená zařízení k dispozici pouze černá plocha bez funkčního postupu obnovy.

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Microsoft Teams a Outlook nefungují na zařízeních s architekturou ARM

Nejsou to ale jediné problémy s aktualizací z 11. srpna 2026. Kupříkladu aplikace MS Teams a Outlook se na zařízeních jako Surface Pro 11 nebo Surface Laptop 7 nespustí, případně se neočekávaně ukončí. 

Nejčastěji k tomu dochází u nových nebo nově naformátovaných počítačů, které dosud neobdržely žádnou aktualizaci z Microsoft Store. Problém má stav „zmírněný" (Mitigated) a jako dočasné řešení Microsoft doporučuje ve Microsoft Store aktualizovat balíček Auto Super Resolution Package na verzi 1.0.19.0 nebo novější.

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Přizpůsobení kurzoru myši se resetuje na neanglických instalacích Windows

Po nasazení téže aktualizace KB5120998 dochází u lokalizovaných verzí systému k občasnému návratu vlastních kurzorů a jejich animací na standardní nastavení. Příčinou jsou podle Microsoftu komponenty kódu specifické pro neanglické instalace, u nichž se nastavení nenačte a systém použije výchozí hodnotu. Stejně jako u problému s pozadím plochy nepomáhá ruční obnova nastavení. Status incidentu je „potvrzený", oprava se má objevit v některé z příštích aktualizací.

Chybná oznámení o vypnutí Microsoft Defender Antivirus

Po instalaci nejnovějších aktualizací pro Microsoft Defender Antivirus se na zařízeních zobrazuje upozornění, že antivirus je vypnutý, ačkoli ochrana zůstává aktivní a plně funkční. Oznámení se objevují při startu systému i následně a přetrvávají i po vypnutí notifikací v nastavení.

Problém se týká širokého spektra verzí Windows a Windows Server, Microsoft jej rovněž vede jako potvrzený a řešení plánuje v některé z budoucích aktualizací Defenderu.

Problém s nereagujícími hrami už Microsoft vyřešil

Samostatně evidovaný problém s nereagujícími hrami (ARC Raiders, MARVEL Tōkon: Fighting Souls a THE FINALS), který způsobovaly ovladače periferií s funkcemi RGB podsvícení typu inpoutx64, byl mezitím oznámen jako vyřešený.

Microsoft situaci vyřešil zablokováním problematického ovladače; řešení se od 26. srpna 2026 automaticky šíří na spotřebitelská a firemní zařízení nespravovaná IT odděleními, přičemž jeho plné rozšíření na všechna postižená zařízení trvá až 24 hodin. Blokace ovladače bude součástí i zářijových bezpečnostních aktualizací Windows.

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Autor článku

Radan Dolejš

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