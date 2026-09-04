Zčernala vám plocha ve Windows 11? Může za to nová aktualizace

Chyba nespočívá v poškození uložených hodnot, ale v samotném mechanismu jejich načítání. Systém sáhne po výchozím černém pozadí bez ohledu na to, jaká hodnota je v nastavení skutečně uložena. Ruční opětovné nastavení preferovaného vzhledu plochy tak problém neřeší, protože se stejná chyba projeví znovu při každém dalším pokusu o načtení nastavení.
Microsoft aktuálně status incidentu vede jako „potvrzený" (Confirmed) a uvádí, že na řešení pracuje. Oprava má být součástí některé z budoucích aktualizací Windows, konkrétní termín vydání společnost nezveřejnila. Do té doby zůstává pro postižená zařízení k dispozici pouze černá plocha bez funkčního postupu obnovy.
Microsoft Teams a Outlook nefungují na zařízeních s architekturou ARM
Nejsou to ale jediné problémy s aktualizací z 11. srpna 2026. Kupříkladu aplikace MS Teams a Outlook se na zařízeních jako Surface Pro 11 nebo Surface Laptop 7 nespustí, případně se neočekávaně ukončí.
Nejčastěji k tomu dochází u nových nebo nově naformátovaných počítačů, které dosud neobdržely žádnou aktualizaci z Microsoft Store. Problém má stav „zmírněný" (Mitigated) a jako dočasné řešení Microsoft doporučuje ve Microsoft Store aktualizovat balíček Auto Super Resolution Package na verzi 1.0.19.0 nebo novější.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Přizpůsobení kurzoru myši se resetuje na neanglických instalacích Windows
Po nasazení téže aktualizace KB5120998 dochází u lokalizovaných verzí systému k občasnému návratu vlastních kurzorů a jejich animací na standardní nastavení. Příčinou jsou podle Microsoftu komponenty kódu specifické pro neanglické instalace, u nichž se nastavení nenačte a systém použije výchozí hodnotu. Stejně jako u problému s pozadím plochy nepomáhá ruční obnova nastavení. Status incidentu je „potvrzený", oprava se má objevit v některé z příštích aktualizací.
Chybná oznámení o vypnutí Microsoft Defender Antivirus
Po instalaci nejnovějších aktualizací pro Microsoft Defender Antivirus se na zařízeních zobrazuje upozornění, že antivirus je vypnutý, ačkoli ochrana zůstává aktivní a plně funkční. Oznámení se objevují při startu systému i následně a přetrvávají i po vypnutí notifikací v nastavení.
Problém se týká širokého spektra verzí Windows a Windows Server, Microsoft jej rovněž vede jako potvrzený a řešení plánuje v některé z budoucích aktualizací Defenderu.
Problém s nereagujícími hrami už Microsoft vyřešil
Samostatně evidovaný problém s nereagujícími hrami (ARC Raiders, MARVEL Tōkon: Fighting Souls a THE FINALS), který způsobovaly ovladače periferií s funkcemi RGB podsvícení typu inpoutx64, byl mezitím oznámen jako vyřešený.
Microsoft situaci vyřešil zablokováním problematického ovladače; řešení se od 26. srpna 2026 automaticky šíří na spotřebitelská a firemní zařízení nespravovaná IT odděleními, přičemž jeho plné rozšíření na všechna postižená zařízení trvá až 24 hodin. Blokace ovladače bude součástí i zářijových bezpečnostních aktualizací Windows.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.