Zvyšte produktivitu svých zaměstnanců pomocí DEX

Pavel Louda
Včera

Autor: Depositphotos – MoonSafari
Stále více organizací si uvědomuje hodnotu, kterou jim přinášejí řešení Digital Employee Experience (DEX) – lidé totiž mohou získat nejvhodnější pracovní nástroje, zvýšit svou produktivitu a zajistit si celkově větší spokojenost.

Loňská analýza budoucnosti práce (Future of Work – Services), kterou uveřejnila společnost Information Services Group (ISG), se podrobněji podívala na německé organizace a zjistila, že tyto organizace stále více investují do nástrojů a služeb, které slouží k tomu, aby byla každodenní práce pro zaměstnance uspokojivější a přínosnější.

Jde o řešení, které umožní kontinuální zpětnou vazbu ze zařízení zaměstnanců – DEX.

Průzkumy říkají, že až polovina zaměstnanců se potýká s tempem a objemem jejich práce, říká Martin Mitrega, manažer společnosti ISG pro region EMEA.

„Přibližně stejný počet zaměstnanců se alespoň pokusil na vlastní pěst využít nástroje umělé inteligence, které by jim v práci pomohly, ale zdráhají se to přiznat z obavy, že by to mohlo snížit jejich postavení.“ 

Zaměstnavatelé na tuto situaci stále častěji reagují tím, že implementují sofistikované platformy, které zaměstnancům poskytnou potřebné nástroje, sníží jejich obavy a zvýší jejich produktivitu, dodává Mitgera.

Moderní postupy

Dřívější platformy DEX například řešily problémy, s nimiž se zaměstnanci potýkali, na základě jednotlivých incidentů a spravovaly je prostřednictvím systémů, které kladly velkou část zátěže na zaměstnance.

Moderní nástroje DEX oproti tomu ve skutečnosti snižují počet problémů, které se objeví, a to díky využití takových technologií řešení potíží, jež jsou založené na umělé inteligenci.

Pokud s pracovní procesy automatizují inteligentněji, lze je podle ISG přizpůsobit tak, aby se předešlo problémům, které by u dřívějších platforem vyvolávaly stížnosti zaměstnanců.

Techniky, jako je monitorování digitálních zkušeností (DEM, digital experience monitoring), jednotná správa koncových bodů (UEM, unified endpoint management) či správa IT aktiv (ITAM, IT asset management), poskytují automatizovaným systémům informace, které potřebují k zavedení proaktivní, prediktivní údržby a dokonce i samoozdravných procesů.

Výsledky jsou téměř okamžitě měřitelné: snížení frustrace zaměstnanců, větší celková spokojenost s prací, vyšší morálka a také zvýšená úroveň zapojení.

Zaměstnanci mají od nástrojů a služeb, které jim dnes zaměstnavatelé poskytují, větší očekávání, tvrdí Jan Erik Aase, vedoucí výzkumu v ISG. „Pokud vaší organizaci chybí strategie DEX a zkušenosti zaměstnanců se nezlepšují, pak se z jejich pohledu situace vlastně zhoršuje.“

Plnění cílů udržitelnosti se navíc stále více vnímá jako faktor, který přispívá ke zlepšení DEX. Jak zjistili výzkumníci, systémoví integrátoři a poskytovatelé řízených služeb zvyšují svou hodnotu pro organizace tím, že jim ukazují, jak jejich služby pomáhají optimalizovat spotřebu zdrojů, zvyšovat energetickou účinnost a snižovat uhlíkovou stopu.

Kdo je lídrem?

Co se týče dodavatelů řešení DEX, zpráva ISG hodnotila schopnosti 38 poskytovatelů v pěti oblastech: Workplace Strategy and Enablement Services, Collaboration and Next-gen Experience Services, Managed End-user Technology Services, Continuous Productivity Services (včetně Next-gen Service Desk) a konečně Smart and Sustainable Workplace Services.

Ve všech pěti kategoriích zpráva uvádí jako lídry na německém trhu firmy Bechtle, Capgemini a Infosys. Společnosti Accenture, Computacenter, DXC Technology, HCLTech, TCS, Unisys a Wipro pak patří mezi lídry ve čtyřech kategoriích.

prace_s_linuxem_tip

Samostatnou kategorii tvoří i tzv. vycházející hvězdy (Rising Stars) odvětví DEX – těmi jsou Campana Schott, NTT Data, Tech Mahindra a Wipro. Podle výzkumníků mají „slibné portfolio“ a „vysoký budoucí potenciál“. 

Tento příspěvek vyšel v Computertrends 3/2025.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

