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Mobily, internet a kabelová televize lákají Čechy do dluhové pasti nejčastěji

Radan Dolejš
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newsimg-new-dluhy-15.jpg Autor: Depositphotos
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Nejvyšší částky lidé a firmy dluží bankám, na bankovní sektor připadá 42 % všech dlužných peněz. Nejvíc pohledávek ale vzniká v telekomunikacích, tedy u mobilních operátorů, poskytovatelů internetu a kabelové či satelitní televize. Tvoří čtvrtinu všech pohledávek, ovšem jen necelých 7 % dlužné částky. 

Průměrný dluh za telekomunikační služby činí zhruba 17 tisíc korun, u bank přes 168 tisíc. Vyplývá to z dat projektu České dluhy, který připravuje Asociace inkasních agentur (AIA), za leden až srpen 2026.

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V přepočtu na obyvatele připadá nejvíce pohledávek na Ústecký kraj. Průměrná pohledávka tu činí zhruba 50 tisíc korun. Praha je v počtu pohledávek na obyvatele sice až devátá, průměrná výše pohledávky zde ale dosahuje téměř 91 tisíc korun. To je nejvíc ze všech krajů a o polovinu víc, než činí celorepublikový průměr. Průměrná pohledávka se přitom po celých osm měsíců drží kolem 60 tisíc korun. 

„Zrovna Praha nebývá krajem, který by byl často zmiňován v debatě o dluzích. O to víc překvapí, o jaké částky v jeho případě jde. Svou roli hraje i to, že tu sídlí nejvíc firem, jejichž závazky se pohybují v jiných řádech než dluhy domácností. Jedna nezaplacená faktura mezi firmami snadno vydá za deset nezaplacených účtů za telefon,“ říká výkonná ředitelka Asociace inkasních agentur Jana Tatýrková.

Firmy a podnikatelé přesto tvoří menšinu. Zhruba tři čtvrtiny (76,1 %) dlužných částek připadají na fyzické osoby, firmám a podnikatelům patří necelá čtvrtina (23,8 %).

„U telefonu nebo internetu lidé většinou nemají pocit, že by si něco půjčili. Smlouva se uzavře na pár kliknutí, měsíční platba je malá a nezaplacená faktura dlouho nevypadá jako dluh. Právě proto ji lidé odkládají, dokud k ní nepřibydou sankce a další náklady. Z drobnosti se pak stane problém, který už nevyřeší jedna platba,“ vysvětluje Vladimír Vachel, prezident Asociace inkasních agentur.

Dluhy se soustřeďují ve středním věku. Lidé mezi 18 a 24 lety mají na kontě jen 2,5 % dlužných částek, lidé ve věku 45 až 54 let 27 %. Nejvyšší průměrnou pohledávku mají lidé mezi 55 a 64 lety, zhruba 78 tisíc korun. Na muže připadají asi dvě třetiny pohledávek i dlužných peněz.

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Autor aktuality

Radan Dolejš

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