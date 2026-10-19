Výrobce chytrých zařízení Loxone napadli hackeři

Rakouský výrobce chytrých domácností Loxone zjistil 18. října 2026 průnik do interních firemních systémů. Podle firmy zůstávají Miniservery, Remote Connect i Exosphere nedotčené a instalace pracují bez omezení.
Společnost Loxone Electronics z rakouského Kollerschlagu oznámila kybernetický útok v tiskové zprávě. Zasažené systémy izolovala, spustila forenzní analýzu s externími experty na IT bezpečnost a informovala příslušné úřady. Upozornění zveřejnila na hlavních stránkách včetně české mutace.
Firma zdůrazňuje, že Miniserver, tedy řídicí jednotka chytré domácnosti, pracuje lokálně a nezávisle na službách výrobce. Používá vlastní přístupové údaje a architektura podle Loxone nemá centrální bod útoku. Oficiální sdělení neuvádí typ útoku ani to, zda unikla data.
Podle rakouského deníku Krone a blogu Borns IT-und Windows-Blog zanechali útočníci na webu vzkaz „We have your data“. Tvrdí, že získali 201,6 GB dat, hrozí jejich zveřejněním zhruba do tří dnů a vyzývají k vyjednávání o výkupném.
Pokud data unikla, hrozí především cílený phishing využívající jména zákazníků, partnerů nebo instalačních firem.
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