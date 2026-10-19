Computertrends

Výrobce chytrých zařízení Loxone napadli hackeři

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

falešný IT pracovník, IT, hacker, kyber Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Rakouský výrobce chytrých domácností Loxone zjistil 18. října 2026 průnik do interních firemních systémů. Podle firmy zůstávají Miniservery, Remote Connect i Exosphere nedotčené a instalace pracují bez omezení.

Společnost Loxone Electronics z rakouského Kollerschlagu oznámila kybernetický útok v tiskové zprávě. Zasažené systémy izolovala, spustila forenzní analýzu s externími experty na IT bezpečnost a informovala příslušné úřady. Upozornění zveřejnila na hlavních stránkách včetně české mutace.

Data pod tlakem regulace: Jak firmy získávají kontrolu nad citlivými informacemi, v podcastu s Petrem Kunstátem
Data pod tlakem regulace: Jak firmy získávají kontrolu nad citlivými informacemi, v podcastu s Petrem Kunstátem
0:00/

Firma zdůrazňuje, že Miniserver, tedy řídicí jednotka chytré domácnosti, pracuje lokálně a nezávisle na službách výrobce. Používá vlastní přístupové údaje a architektura podle Loxone nemá centrální bod útoku. Oficiální sdělení neuvádí typ útoku ani to, zda unikla data.

Podle rakouského deníku Krone a blogu Borns IT-und Windows-Blog zanechali útočníci na webu vzkaz „We have your data“. Tvrdí, že získali 201,6 GB dat, hrozí jejich zveřejněním zhruba do tří dnů a vyzývají k vyjednávání o výkupném.

Pokud data unikla, hrozí především cílený phishing využívající jména zákazníků, partnerů nebo instalačních firem.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
20. 10. 2026
9:00
Více
Hashicorp Vault
20. 10. 2026
9:30
Více
Hacking v Praxi 2
21. 10. 2026
9:00
Více


 
Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ