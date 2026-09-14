Apple si patentoval displej, který se dokáže roztáhnout

Apple dlouhodobě pracuje na skládacích displejích, podle nově uděleného patentu ale zkoumá ještě zajímavější alternativu. Firma si nechala patentovat technologii natahovacího displeje, který by se mohl přizpůsobovat tvaru zařízení a případně ho celý obepnout.
Patent s prostým názvem „Stretchable Display“ – tedy natahovatelný či roztažitelný displej – uvádí víc než padesátku vynálezců. To je na poměry patentů Applu neobvykle vysoký počet a naznačuje, že se firma této technologii věnuje ve větším měřítku.
Samotný princip je poměrně netradiční. Displej by nebyl tvořen jedinou pružnou plochou, která se při natažení deformuje. Místo toho by obsahoval množství malých pevných částí s pixely, které by byly propojeny pružnými oblastmi. Představit si to lze jako pružný materiál posetý hustou sítí malých ostrůvků. Samotné „pixelové ostrůvky“ by se neohýbaly ani nenatahovaly. Při změně tvaru celého displeje by se deformovaly především pružné části mezi nimi.
Apple v patentu mluví o hermeticky uzavřených pevných pixelových ostrůvcích a flexibilních propojovacích oblastech. Každý takový ostrůvek by mohl obsahovat OLED pixel a potřebnou elektroniku. Právě propojení jednotlivých částí by ale současně určovalo, jak moc by bylo možné displej ohnout nebo natáhnout.
Displej kolem celého zařízení
A ač patent podrobně popisuje technické řešení, už méně konkrétně vysvětluje, k čemu by Apple takový displej skutečně použil. Byť zmiňuje telefony, notebooky i více než desítku dalších typů zařízení, včetně chytrých hodinek nebo sluchátek.
Právě u některých zařízení by natahovací displej mohl nabídnout něco, co klasický skládací panel nedokáže. Budoucí telefon by například mohl mít klasický skládací displej uvnitř, zatímco další pružný displej by mohl obepínat jeho vnější stranu.
Podobný princip by se hodil také pro zařízení s netradičními tvary. Apple už v minulosti zkoumal například displej, který by mohl obepnout tělo reproduktoru HomePod. Ještě zajímavější je představa hodinek Apple Watch, jejichž displej by se táhl kolem celého zápěstí místo toho, aby zabíral pouze horní část zařízení.
Natahovací technologie by teoreticky mohla podobné konstrukce výrazně usnadnit. Výrobci by totiž nemuseli displej přizpůsobovat pouze plochému nebo jednoduše zakřivenému povrchu, ale mohli by ho navrhnout tak, aby se přizpůsobil složitějšímu tvaru zařízení.
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