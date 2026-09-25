Uzávěrka třetího kola soutěže IT produkt roku 2026

Soutěž IT produkt roku posuzuje produkty a služby podle jejich odlišnosti od konkurence v dané kategorii. Porota nehodnotí pouze technologickou novost, ale zohledňuje také funkční zdokonalení, zjednodušené ovládání nebo výhodný poměr ceny a užitné hodnoty.
V minulosti jsme opustili model jediného vítěze v každé kategorii. Titul IT produkt roku a diplom nyní získávají všichni finalisté, které porota v daném kole vyhodnotí jako úspěšné. Jde o reakci na skutečnost, že přímé srovnávání odlišných typů produktů, například monitoru a bezpečnostního systému, už neodpovídá reálné struktuře trhu.
Soutěž probíhá ve třech kolech rozložených do kalendářního roku. Třetí kolo uzavírá aktuální ročník 2026. Firmy, které se do něj nezapojí, budou muset počkat na první kolo ročníku 2027, jehož vyhlášení redakce předpokládá v lednu.
Hodnocené produkty a služby spadají tradičně do kategorií hardware, bezpečnostní řešení, informační systémy, komunikační produkty, nástroje pro správu IT, on-line a související služby, IT produkt Home a Editor's choice.
Každý úspěšný produkt má nárok na používání loga IT produkt roku a také celostránkovou mediální prezentaci v příslušném vydání Computertrends.
Přihlášení produktu zajišťuje redakce Computertrends na základě přímého kontaktu se zástupcem firmy. Komunikace probíhá prostřednictvím e-mailové adresy itprodukt@iinfo.cz nebo telefonních čísel 776 204 420, 604 266 707 a 725 326 893. Přihlášení je možní už jen několik posledních dnů.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.