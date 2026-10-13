V současnosti jsou nejčastější útoky prostřednictvím deepfakes v rámci hlasových hovorů nebo videokonference. Klíčovým hybatelem těchto ataků je umělá inteligence, která zvyšuje objem, personalizaci i věrohodnost sociálního inženýrství a zároveň snižuje spolehlivost známých detekčních signálů.
Setkali jste se někdy s podvodným telefonátem?
„Útočníci mohou kombinovat phishing, kompromitaci firemní e-mailové komunikace, syntetická média a agregovaný osobní kontext napříč více kanály,“ varuje Craig Porter, analytik společnosti Gartner.
Podle něj se většina útoků bude i nadále opírat o uživatele, odcizené přihlašovací údaje, slabé procesy obnovy a známé technické metody. CISO musí k boji proti těmto hrozbám používat stejné metody, jaké už používají při posuzování rizik souvisejících s identitou a přístupem.
Deepfakes samozřejmě nejsou jedinou hrozbou, co se týče sociálního inženýrství, i když momentálně má zřejmě největší dynamiku.
Téměř 80 procent organizací nahlásilo v posledních 12 měsících alespoň jeden incident související s e-mailovým phishingem, spear-phishingem nebo s kompromitací firemní e-mailové komunikace.
Skoro 60 procent podniků pak zažilo nejméně jeden incident související s vishingem (tedy sociální inženýrství realizované přes telefonní vor nebo smishingem (přes SMS).
A jak by měly firmy čelit útokům sociálního inženýrství využívajícím umělou inteligenci? Podle analytiků by se měly zaměřit především na tato klíčová opatření:
- Přeměňte dosavadní statická školení na adaptivní programy zaměřené na bezpečné chování a kulturu.
Rozvíjejte programy bezpečného chování a kultury tak, aby se zaměstnanci nenaučili pouze „rozpoznávat podvrhy“, ale aby se bezpečné ověřování stalo očekávaným chováním při důležitých žádostech.
Školte zaměstnance i schvalovatele, aby zastavili, ověřili a případně nahlásili vysoce rizikové žádosti bez ohledu na to, zda žádost přichází prostřednictvím e-mailu, hlasu, videa, nástrojů pro spolupráci nebo aplikace využívající umělou inteligenci (pozor na obvyklou fintu útočníku vyvolávající pocit naléhavosti).
Využijte simulace k otestování chování zaměstnanců při ověřování a hlášení podezřelých událostí souvisejících s umělou inteligencí.
- Zabezpečte identitu zaměstnanců a chraňte procesy obnovy účtů proti útokům pomocí falešné identity
Chraňte vysoce citlivé pracovní postupy, jako je obnovení účtu, privilegovaný přístup nebo autorizace plateb, pomocí autentizace odolné proti phishingu, kontrol identity založených na riziku a důvěryhodných ověřovacích kanálů.
Dále zaveďte kontrolní mechanismy pro detekci zneužití identity, a to i po úspěšném přihlášení nebo resetování hesla.
- Připravte procesy detekce a reakce na hrozby poháněné umělou inteligencí
Korelujte podezřelou komunikaci a hlášení o vydávání se za jiné osoby s událostmi obnovy účtů, novými zařízeními, změnami oprávnění a finančními transakcemi, abyste zlepšili detekci hrozeb.
Aktualizujte dosavadní postupy reakce na incidenty pro případ multimodálního vydávání se za jiné osoby, doporučení zmanipulovaná pomocí umělé inteligence, kompromitovaných nebo zneužitých AI agentů a případně agentů, které překračují vytyčené hranice.
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