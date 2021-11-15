DeepL, CUBBIT, Lingea… Jaké jsou alternativy k překladači od Google?

Překladač od Google patří rozhodně k nejrozšířenějším online překladačům. Společnost Google ho neustále vylepšuje a přidává i počet jazyků, mezi kterými si můžete něco přeložit. V současnosti jich je už více než sto.
Co se dozvíte v článku
Většina Čechů asi využije především překlad z běžných jazyků jako je angličtina, němčina nebo třeba španělština. Ale nikdy nevíte, kdy bude potřebovat něco přeložit třeba z hmongštiny (využívá ji jihočínský národ Hmongů) nebo jorubštiny (jazykem se mluví v západní Africe)
Přesto ale Google Translate má své přemožitele a týká se to i nejběžnější angličtiny. Například kolegové z Lupa.cz se tomu důkladně věnovali textu: Český překladač CUBBITT dokáže v přesnosti překonat člověka. Podívejte se na srovnání s konkurencí.
Pojďme se tedy podívat, jaké má Google překladač konkurenty. Předem upozorňujeme, že jejich výčet není zcela jistě úplný, to ani není cílem tohoto textu.
MachineTranslation.com
MachineTranslation.com je online překladač, který vytvořila společnost Tomedes, profesionální překladatelská firma působící od roku 2007. Na rozdíl od většiny překladačů nespoléhá na jediný engine. Váš text porovná napříč více než 20 AI modely a ukáže, v čem se shodují, takže hned vidíte, kterému překladu můžete věřit.
Hodí se všude tam, kde jedno chybné slovo může vadit, třeba u smluv, e-mailů klientům, technických textů nebo obsahu pro web. Podporuje přes 330 jazyků včetně češtiny.
- Překladač najdete na adrese: https://www.machinetranslation.com/cs
DeepL
Za překladačem DeepL stojí německá společnosti Linguee, která stejně jako Google využívá pro překlady neuronovou síť (a kdo ji dneska nepoužívá, že…). Od března 2021 umí DeepL i česky a zkušební překlady, které publikoval třeba server Seznam Zprávy ukazují na skvělou úroveň překladů.
„Porovnával jsem Google Translate a DeepL. Nebe a dudy. DeepL překládá překvapivě dobře. Je to skvělý nástroj pro překlad textů administrativního charakteru, akademických studií, jednodušších novinových článků a podobně,“ citoval server překladatele anglické beletrie Viktora Janiše.
Základní verze DeepL je zdarma a bohatě vám vystačí. Můžete si pořídit některou z placených verzí (od 5,99 euro a víc), dostanete za to třeba neomezenou délku pro text, který potřebujete přeložit.
- Překladač najdete na adrese: https://www.deepl.com/translator
CUBBITT
Překladač CUBBITT vyvíjejí vědci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Už loni publikovali v časopise Nature Communications studii, která ukazovala, jak překladač pracuje. Zajímavě o tom povídal pro web Sciencemag.cz hlavní autor článku, Martin Popel z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK.
Tiskovou zprávu k výsledku studie najdete zde. CUBBITT, který je k dispozici zdarma, každopádně podle testů dokázal v kvalitě přeskočit překladač od Google.
- Překladač najdete na adrese: https://lindat.mff.cuni.cz/services/translation/
Lingea
Překladač Lingea provozuje stejnojmená česká společnost, která je známa jako překladatelská firma. Vydává řadu knih a nabízí i velmi precizní elektronické slovníky. Lingea nabízí v současné době překlad už z více než třiceti jazyků, velmi dobrá je především v překládání do slovanských jazyků.
- Překladač najdete na adrese: https://prekladac.lingea.cz
Microsoft překladač
Ano, i Microsoft má překladač. Oproti hlavním konkurentům začal s jeho vývojem později, nicméně je nyní na velmi dobré úrovni.
Oproti jiným překladačům ale zatím neumožňuje nahrát dokument, který by se následně přeložil. V online verzi prostě musíte vložit text ručně do příslušného okna.
Překladač najdete na adrese: https://www.bing.com/translator
Yandex, … a ti další
Na začátku textu jsme uvedli, že nemáme ambici vyjmenovat všechny překladače, které na světe jsou. Některé nicméně na konec zmíníme alespoň jednou větou:
- Yandex Translate - překladač má i ruský vyhledávač Yandex
- MyMemoryMy
- Reverso Translation - nepodporuje překlady do češtiny
V případě aplikací, které si můžete stáhnout do svých mobilních telefonů, je možností ještě mnohem víc.