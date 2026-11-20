S rostoucími riziky různých závislostí se suverenita mění na nezbytnou podmínku ekonomické a provozní životaschopnosti. Firmy už nemohou předpokládat, že je zahraniční partneři v oblasti obchodu a IT budou donekonečna podporovat, ani to, že se lokální poskytovatelé nikdy nedostanou do zahraničních rukou.
Jak se díváte do budoucnosti, co se týče technologického vývoje?
Závislosti, které kdysi přinášely efektivitu, je nyní potřeba považovat za potenciální riziko pro kontinuitu podnikání, vysvětluje Rene Buest, analytik společnosti Gartner.
Podle něj do roku 2029 bude mít více než 90 % všech organizací v Evropské unii (EU) vypracovanou strategii digitální suverenity.
„EU už překročila bod, ze kterého již není návratu, pokud jde o digitální suverenitu, a odráží snahu o větší soběstačnost v celé oblasti digitální suverenity, která zahrnuje data, technologie, provoz i umělé inteligenci,“ tvrdí Buest.
Úplná suverenita je nedosažitelná
Experti jsou ale přesvědčeni, že zcela suverénní technologické spektrum je dnes už v podstatě nedosažitelný cíl. Globální dodavatelský řetězec je podle nich už příliš propojený a mnoho kritických závislostí nelze nahradit v rámci komerčně životaschopného projektu.
„Momentální prioritou pro vedoucí pracovníky v oblasti obchodu a IT by měla být spíše strategická volitelnost: Identifikovat, kde závislosti pro organizaci představují nepřijatelné riziko, kde je odolnost dostatečná a kde zůstává řízená vzájemná závislost nejschůdnější možností,“ podotýká Bettina Tratz-Ryan, analytička Gartneru.
Vzhledem k tomu, že organizace především usilují o nezávislý provoz kritických aplikací a zachování skutečné autonomie pro případ narušení provozu, základem digitální suverenity se stávají tzv. suverénní technologie (SovTech, sovereign technologies).
SovTech je koncipovaný tak, že chrání firemní provoz před narušením služeb ze strany dodavatelů i kvůli geopolitickým omezením.
Tak se například zajistí, že lokální provoz organizace se nezhroutí, pokud poskytovatel stáhne své duševní vlastnictví, dále udržuje hodnoty, které vytvořila umělá inteligence, v rámci národních hranic a zároveň zachovává schopnost organizace jednat i během nějaké krize nezávisle, dodává Tratz-Ryan.
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