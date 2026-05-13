Computertrends  »  Hardware

Dobrá zpráva pro ceny notebooků: OLED displeje by mohly výrazně zlevnit

Pavel Louda
Dnes

Sdílet

Autor: PCWorld.com
Pokrok v technologii inkoustového tisku (IJP, Inkjet printing) by mohl snížit výrobní náklady na OLED panely pro laptopy přibližně o třetinu ve srovnání s dosavadními OLED displeji využívajícími výrobní postupy s jemnými kovovými maskami (FMM, fine metal mask).

FMM se prosadila především u měnších displejů OLED dostupných především pro mobilní telefony, kdy se organické materiály nanáší na příslušnou desku prostřednictvím supertenké kovové destičky s mikroskopickými otvory, přičemž pro každou barvu se využívá jiná maska.

Jak často čistíte svůj notebook?

Zobraz výsledek

V procesu výroby FMM je ale také nutné využívat vakuum, což mimo jiné výrobu značně zdražuje a ztěžuje.

IJP se doposud využívala především u velkoformátových zařízení jako jsou třeba OLED televize. Tato výrobní metoda nabízí oproti FMM řadu výhod, a to především co se týče přesnosti uspořádání subpixelů červené, zelené a modré barvy (RGB).

Zjednodušené schéma výroby OLED panelu pomocí inkoustového tisku

vyroba-oled-pomoci-ijp-prev

Zdroj: Samsung

Důležité u metody IJP je také efektivnější využití drahého materiálu, flexibilita, panelizace (výroba více displejů v jedné desce) a dosažení větších svítivých plochy pixelů. Zároveň jsou náklady na vybavení a údržbu při výrobě pomocí IJP nižší než u procesů využívajících FMM.

„OLED vyráběné prostřednictvím inkoustového tisku čelily řadě výzev, zejména pokud jde o účinnost inkoustu a jeho životnost, neustálé postupné vylepšování zařízení, materiálů a procesní technologie však znamenají, že inkoustový tisk je nyní blíže než kdy jindy k širokému komerčnímu využití,“ vysvětluje Charles Annis, analytik společnosti Omdia.

Podle něj například 16,3palcové OLED displeje pro notebooky lze vyrobit v počtu 66 panelů na substrát Gen 8.6, což představuje o 10 % více panelů, než kolik lze vyrobit v ekvivalentním procesu pomocí FMM. Účinnost panelizace se ale bude lišit v závislosti na různých velikostech a poměrech stran.

Školení Kubernetes

OLED Gen 8.6 substrate je označení pro velkoformátovou skleněnou desku o rozměrech přibližně 2 250 × 2 600 mm, která se používá jako základní materiál pro výrobu pokročilých OLED displejů.

„Stroje IJP nabízejí vyšší produktivitu a také investiční náklady jsou nižší než u výroby pomocí FMM. To je klíčový důvod, proč lze OLED díky IJP potenciálně vyrábět za dvě třetiny nákladů na OLED FMM,“ dodává Annis.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Pavel Louda

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
18. 5. 2026
9:00
Více
Terraform
18. 5. 2026
9:30
Více
Zabbix - pokročilé monitorování
19. 5. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Foto: obranné technologie vyvíjené na ČVUT

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Globální exploze paměťových čipů: uď nejsou, nebo jsou drahé

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Škoda na zaparkovaném autě: Poradíme, co dělat

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Na Vysočině věří globálnímu cloudu. Jak jste na tom vy?

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Zájem o tablety ochabuje, trh vyrostl o nevalných 0,1 %

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Češi chtějí novou elektroniku, prodeje v březnu rostly

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ