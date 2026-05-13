Dobrá zpráva pro ceny notebooků: OLED displeje by mohly výrazně zlevnit

FMM se prosadila především u měnších displejů OLED dostupných především pro mobilní telefony, kdy se organické materiály nanáší na příslušnou desku prostřednictvím supertenké kovové destičky s mikroskopickými otvory, přičemž pro každou barvu se využívá jiná maska.
V procesu výroby FMM je ale také nutné využívat vakuum, což mimo jiné výrobu značně zdražuje a ztěžuje.
IJP se doposud využívala především u velkoformátových zařízení jako jsou třeba OLED televize. Tato výrobní metoda nabízí oproti FMM řadu výhod, a to především co se týče přesnosti uspořádání subpixelů červené, zelené a modré barvy (RGB).
Zjednodušené schéma výroby OLED panelu pomocí inkoustového tisku
Zdroj: Samsung
Důležité u metody IJP je také efektivnější využití drahého materiálu, flexibilita, panelizace (výroba více displejů v jedné desce) a dosažení větších svítivých plochy pixelů. Zároveň jsou náklady na vybavení a údržbu při výrobě pomocí IJP nižší než u procesů využívajících FMM.
„OLED vyráběné prostřednictvím inkoustového tisku čelily řadě výzev, zejména pokud jde o účinnost inkoustu a jeho životnost, neustálé postupné vylepšování zařízení, materiálů a procesní technologie však znamenají, že inkoustový tisk je nyní blíže než kdy jindy k širokému komerčnímu využití,“ vysvětluje Charles Annis, analytik společnosti Omdia.
Podle něj například 16,3palcové OLED displeje pro notebooky lze vyrobit v počtu 66 panelů na substrát Gen 8.6, což představuje o 10 % více panelů, než kolik lze vyrobit v ekvivalentním procesu pomocí FMM. Účinnost panelizace se ale bude lišit v závislosti na různých velikostech a poměrech stran.
OLED Gen 8.6 substrate je označení pro velkoformátovou skleněnou desku o rozměrech přibližně 2 250 × 2 600 mm, která se používá jako základní materiál pro výrobu pokročilých OLED displejů.
„Stroje IJP nabízejí vyšší produktivitu a také investiční náklady jsou nižší než u výroby pomocí FMM. To je klíčový důvod, proč lze OLED díky IJP potenciálně vyrábět za dvě třetiny nákladů na OLED FMM,“ dodává Annis.
