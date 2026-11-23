Gaia-X podle svého vedení uzavřela fázi, v níž navrhovala architekturu důvěryhodných a suverénních digitálních ekosystémů a sestavovala technické stavební prvky. Odcházející generální ředitel Ulrich Ahle při zahájení vídeňského summitu uvedl, že referenční ekosystémy už fungují.
Technologie ale podle něj zatím není dostatečně automatizovaná ani jednoduchá, aby ji firmy běžně přijímaly. Druhá sezona to má podstatně vylepšit.
„Cílem je dovést technologii a architekturu na průmyslovou úroveň,“ uvedl Ahle. Technický ředitel Christoph F. Strnadl upřesnil, že asociace posouvá svůj plán na úroveň technologické připravenosti TRL 9. Konektory a služby pro ověřování shody mají spolehlivě fungovat v produkčním provozu.
Od iniciativy k asociaci
Gaia-X vzešla z francouzsko-německé iniciativy. Jako mezinárodní nezisková asociace AISBL se sídlem v Bruselu vznikla na přelomu ledna a února 2021 s dvaadvaceti zakládajícími členy. Původní představa počítala s evropskou federací cloudových a datových služeb, jejíž pravidla zajistí, že uživatelé zůstanou vlastníky svých dat. Asociace si od počátku vymezila roli tvůrce pravidel a referenční architektury, nikoli provozovatele jednoho centrálního cloudu.
V prvních letech se práce soustředila na koncepci. Gaia-X publikovala architekturu a v roce 2021 uspořádala první hackathony, na nichž komunita testovala prototypy komponent, například samopopisy služeb, orchestraci služeb nebo správu identit a přístupů. Tehdejší vedení prohlašovalo, že chce přejít „od konceptů ke kódu“.
Trust framework a ověřování shody
Praktickým jádrem dnešní Gaia-X je trust framework, tedy soubor pravidel a nástrojů, které umožňují automatizovaně ověřit identitu účastníků a vlastnosti nabízených služeb. Gaia-X nedodává hotový software pro celý datový prostor. Poskytuje společnou vrstvu důvěry, na které si jednotlivé datové prostory staví vlastní řešení.
Mechanismus stojí na ověřitelných pověřeních (verifiable credentials) podle standardu konsorcia W3C. Organizace, která se chce připojit, prokáže svou digitální identitu, například certifikátem X.509, a získá pověření účastníka. Služby, které nabízí, doplňují pověření služeb. Kontrolu zajišťují uzly Gaia-X Digital Clearing House (GXDCH), které provozují schválené subjekty. V současnosti jich funguje jedenáct a provozují je mimo jiné CISPE, NTT Data, OVHcloud nebo Proximus. Uzly spouštějí kód trust frameworku, který Gaia-X sama vyvíjí, a vycházejí z důvěryhodných subjektů v členských státech, například z Bundesdruckerei v Německu.
Právě tato vrstva umožnila prokázat interoperabilitu na úrovni trust frameworku. Gaia-X takto propojila pět ekosystémů.
Zapojení firem zůstává hlavní překážkou
Gaia-X konstatuje, že zavádění datových prostorů zpravidla začínalo u velkých firem a velkých odvětví. Menší dodavatelé potřebovali čas, aby rozpoznali přínosy a získali odborné znalosti. Technologie dosud vyžaduje ruční práci, například integraci konektoru do IT infrastruktury firmy. Druhá sezona má část tohoto procesu automatizovat.
Asociace uznává, že použitelnost a zapojení nových členů některé rané projekty dostatečně neřešily. Konektory samy nestačí, organizace potřebují srozumitelný způsob, jak v datovém prostoru navázat důvěru, předložit pověření a identifikovat se. Spolu s technologií je podle organizace nutné ověřovat, zda datový prostor dává z obchodního hlediska smysl.
Datová suverenita získává na důležitosti – do Evropy stěhují data i švýcarské univerzity
Gaia-X požaduje, aby se s malými dodavateli počítalo už při návrhu datového prostoru. Standardizace a interoperabilita mají zajistit, aby dodavatel nemusel budovat jiné připojení pro každý datový prostor. Schopnost vytvořenou jednou má být možné využít v různých prostředích. Pomalejší tempo asociace vysvětluje složitostí integrace: u organizace se 6 000 aplikacemi a dodavatelským řetězcem o desítkách tisíc firem trvá zapojení celého řetězce delší dobu.
Jako příklad úspěšného zavádění Gaia-X uvádí německou iniciativu Catena-X, která vznikla na národní úrovni a rozšířila se v automobilovém průmyslu. Zmiňuje také německý podpůrný program, který v roce 2026 vyčlenil 23 milionů eur a oslovil více než tisíc firem, převážně malých a středních. Dlouhodobým cílem je podle ní účast natolik jednoduchá, aby dotace nebyly nutné.
Veřejné financování ustupuje provozním modelům
Veřejné prostředky, které pomohly rozjet projekty datových prostorů, se vyčerpávají, a iniciativy proto potřebují cestu k trvalému provozu. Gaia-X připomíná španělský program, v němž se na vznik datových prostorů vynaložilo přibližně 500 milionů eur a jehož financování skončilo v srpnu. Podle asociace jde nyní o přeměnu této investice na udržitelné služby.
Dotační programy podle Gaia-X stále častěji vyžadují orientaci na trh, vyšší technologickou připravenost, udržitelný obchodní model a závazek k provoznímu nasazení. Program německého ministerstva digitalizace, vyhlášený dva měsíce před summitem, po žadatelích chce obchodní model pro provoz výsledků po prvních 12 měsících. Pokud recenzenty nepřesvědčí, financování lze zastavit.
„Přínosy poskytují jen datové prostory, které skutečně fungují,“ uvedl Ahle.
Interoperabilita vyžaduje víc než propojení softwaru
Trust framework řeší jen část problému. Odlišné datové formáty, právní pravidla, politiky přístupu a požadavky na ochranu duševního vlastnictví stále brání plynulé výměně informací mezi datovými prostory. Gaia-X může poskytnout společnou vrstvu důvěry, další opatření pro praktickou interoperabilitu ale musí podle ní definovat širší komunita spolu s jednotlivými datovými prostory a jejich členy.
Asociace shrnuje svou agendu do tří bodů: propojit systémy, zajistit spolehlivost služeb a prokázat, že přístup funguje. Ukázky mají zahrnovat identifikaci, certifikaci, smlouvy i důvěru v provoz jednotlivých účastníků.
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