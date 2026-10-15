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Kvantový computing se už rozjíždí, půjde ale o mnohaleté projekty

Pavel Louda
Dnes

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Autor: Depositphotos
Firmy, vzdělávací organizace i stát zvyšují své výdaje na oblast kvantových výpočtů – stoupá počet patentů, uzavírají se perspektivní partnerství a podrobně se zkoumají rané případy použití této technologie. Cílem je připravit se včas na novou perspektivní oblast IT.
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Se zvýšeným zájmem o tuto oblast přicházejí i rostoucí výdaje. Podle Gartneru se celkový obrat kvantového computingu v příštím roce dostane až na hodnotu 1,1 miliardy dolarů. Letos přitom šlo o zhruba 870 milionů, meziročně tedy jde o téměř čtvrtinový vzestup.

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„Ačkoli trh stále čelí určitým výzvám, pokrok ve vývoji algoritmů, rychlosti hradel a škálovatelnosti naznačuje, že k průlomům v kvantovém computingu dochází rychleji, než se původně očekávalo. Nastává éra rané kvantové výhody, protože kvantové procesory střední kategorie už disponují dostatečným počtem qubitů, aby dokázaly realizovat některé složité úkoly s vylepšeným potlačením chyb,“ vysvětluje Gaurav Gupta, analytik Gartneru.

Hodnota kvantových technologií a typy příkladů se ale samozřejmě budou lišit podle příslušného odvětví. Analytici očekávají, že v roce 2028 se změní pořadí dvou nejvýznamnějších vertikálních trhů, které nejvíce utrácejí za iniciativy v oblasti kvantového computingu.

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V současné době je klíčovým investorem veřejný sektor, kdy výdaje pohání velká snaha jednotlivých států získat v této oblasti technická prvenství. V příštím roce by měly výdaje tohoto sektoru v součtu činit 245 milionů dolarů, což je ale jen mírný meziroční nárůst z letošních 219 milionů dolarů.

Naopak největší dynamika pro roky 2028–2030 se očekává (i díky dostupnému kapitálu) u bankovnictví, financí a pojišťovnictví (BFI), které tak předstihnou v žebříčku výše zmíněný veřejný sektor a stanou se největším zdrojem výdajů na kvantové výpočty.

Pro ilustraci – v roce 2028 vynaloží 289 milionů dolarů, zatímco veřejný sektor by měl podle prognóz utratit v témže období 280 milionů dolarů.

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Nezbytná konsolidace trhu

Vzhledem k současné velikosti trhu se analytici domnívají, že je přeplněný. Gartner očekává, že do roku 2030 zkrachuje až polovina současných startupů, a to především kvůli absenci řešení výpočtů odolných proti chybám (FTQC, fault-tolerant quantum computing).

Navzdory očekávané konsolidaci ale podniky začínají realizovat strategické počáteční investice, protože kvantové technologie už vykazují první známky praktických obchodních výhod.

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Mnoho organizací navíc vnímá kvantový computing jako technologii s potenciálem přinést zásadní změny, a proto si pro ni už nyní budují odborné znalosti a připravenost.

„Firmy by měly svou cestu ke kvantovým technologiím vnímat jako víceletý projekt s cílem získat konkurenční výhodu nad svými nejbližšími konkurenty,“ dodává Gupta.

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Autor článku

Pavel Louda

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