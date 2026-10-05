Nedostatek RAM potrvá minimálně do roku 2028, ceny dál porostou

Nedostatek paměťových čipů potrvá minimálně do roku 2028 a situace se může ještě zhoršit. Varoval před tím šéf společnosti Micron Sanjay Mehrotra, podle něhož poptávka převýší nabídku nejen v příštím roce, ale i v roce 2028. Zákazníci navíc budou muset počítat s výrazně vyššími cenami než letos.
Mehrotra to uvedl při prezentaci hospodářských výsledků za fiskální rok 2026. Micron už podle něj prodal většinu pamětí, které plánuje vyrobit v příštím roce. Nedostatek má být dle něho v příštích dvou letech ještě výraznější než letos, přičemž společnost zatím nedokáže odhadnout, kdy se nabídka a poptávka znovu vyrovnají.
Nové továrny situaci nezmění hned
Micron plánuje v první polovině nového fiskálního roku investovat do kapitálových výdajů 25 miliard dolarů. Nové výrobní kapacity by měly začít fungovat v roce 2028, ani jejich spuštění ale podle vedení nepovede k okamžitému zlepšení dostupnosti pamětí nebo ke zlevnění.
Hlavním motorem rostoucí poptávky jsou datová centra a umělá inteligence. Zvlášť rychle roste zájem o paměti HBM (High Bandwidth Memory), které se používají v akcelerátorech pro AI. Jejich poptávka podle Mehrotry roste rychleji než u běžnějších pamětí DRAM používaných například v serverech. Ziskovost HBM přitom zatím nedosahuje úrovně DRAM, byť oba segmenty jsou mimořádně výnosné.
Tržby i zisky prudce rostou
Výsledky společnosti ukazují, jak výrazně boom kolem AI mění trh s paměťmi. Hrubá marže divize zaměřené na cloudové paměti, včetně HBM, dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 83 % (před rokem činila 59 %). U hlavní datacentrové divize, která prodává především paměti DRAM, vzrostla marže ze 41 na 90 %. Výrazně se daří také SSD určeným pro datová centra. Jejich prodej za čtvrtletí dosáhl téměř 10 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o více než 1000 %.
Celkové tržby Micronu ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 54,25 miliardy dolarů, zatímco před rokem činily 11,3 miliardy. Za celý fiskální rok společnost utržila 133,2 miliardy dolarů oproti loňským 37,4 miliardy. Čistý zisk vzrostl o 895 % na 85 miliard dolarů.
Pro první čtvrtletí fiskálního roku 2027 Micron očekává tržby 61,5 miliardy dolarů a hrubou marži 86,25 %. Těžit chce z pokračujícího rozvoje AI infrastruktury a připravuje další generace HBM – s Nvidií spolupracuje na řešení NV-HBM, které má být první vlastní implementací pamětí HBM4E v tomto odvětví. Počítá se s ním v příští generaci grafických procesorů a platforem NVLink Fusion.
Další příležitost představují SSD. AI systémy potřebují stále více prostoru pro ukládání kontextových dat a rychlá úložiště mohou v některých případech nahrazovat pevné disky.
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