Nvidia vyvíjí bezpečnostní systém pro provoz AI robotů

Zájem investorů o datacentra pro provoz AI pomohl společnosti Nvidia vybudovat tržní hodnotu v řádu bilionů dolarů. Firma ale sází na ještě jednu zajímavou oblast: takzvanou fyzickou umělou inteligenci, která umožňuje strojům vnímat okolí a samostatně v něm jednat. Vedle robotiky a autonomních vozidel proto vyvíjí i bezpečnostní technologie, jež mají snížit riziko, že její systémy někomu ublíží.
Bezpečnostní platformu Nvidia Halos představila firma v roce 2025 původně pro autonomní vozidla. Letos v červnu ji rozšířila o řešení Halos for Robotics, určené pro širší spektrum robotů – od autonomních vozíků ve skladech přes humanoidní roboty ve výrobních halách až po chirurgické stroje.
„Modely umělé inteligence jsou stále schopnější, stejně jako samotný hardware robotů. Začínáme proto vnímat bezpečnost jako další úzké hrdlo,“ vysvětlil serveru Ars Technica Amit Goel, který v Nvidii vede právě oblast robotiky. Nová platforma má podle něho pomoci nasazovat tyto technologie do praxe.
Pro Nvidii jde o významnou oblast dalšího růstu. Její generální ředitel Jensen Huang letos březnu uvedl, že fyzická AI už firmě přináší skoro deset miliard dolarů ročních příjmů. Nvidia navíc investuje přímo do robotických společností, včetně výrobců humanoidních robotů Agility Robotics a Figure AI. Spolupracuje také s čínskou společností Unitree na otevřeném referenčním návrhu humanoidního robota určeném výzkumníkům.
Bezpečnost od čipu až po simulace
Halos je koncipovaný jako takzvaný full-stack systém. Neřeší tedy jen jednu součást robota, ale propojuje bezpečnostní prvky hardwaru, softwaru i testování. Základem je například výpočetní modul Nvidia IGX Thor pro robotické a průmyslové aplikace, který má samostatný procesor vyhrazený pro bezpečnostní úlohy. Na něm může běžet běžné řízení robota i oddělený systém dohlížející na bezpečnost.
Softwarová část platformy průběžně monitoruje hardwarové komponenty i programové knihovny, aby dokázala rychle odhalit poruchy. Zároveň izoluje výpočty důležité pro bezpečnost, takže by je neměly narušit ostatní procesy. Další součástí je Nvidia Holoscan Sensor Bridge, který propojuje data ze senzorů s bezpečnostním výpočetním systémem a pomáhá rozpoznat poškozená či vadná data.
Nvidia nabízí také simulace, v nichž lze roboty testovat ve virtuálním prostředí, a program inspekčních laboratoří. Robotické firmy a další partneři v něm mohou získat zpětnou vazbu k bezpečnostním problémům, které se objeví během vývoje.
Přenést systém původně určený pro autonomní auta do robotiky ale nebylo jednoduché. Zatímco požadavky na funkční bezpečnost automobilů jsou napříč výrobci a zeměmi relativně podobné, různí roboti pracují v zásadně odlišných podmínkách. Jiná pravidla potřebuje robotický vysavač, jiná vysokozdvižný vozík převážející těžký náklad ve skladu.
Nvidia proto musela vytvořit platformu, kterou si vývojáři mohou přizpůsobit vlastním bezpečnostním požadavkům, aniž by tím narušili její základní ochranné mechanismy. Větší flexibilita totiž podle Goela může znamenat také menší kontrolu nad celým systémem.
Robot, který si nese bezpečnost s sebou
Prvním zákazníkem, který Halos začlenil do svého nového humanoidního robota, se stala americká společnost Agility Robotics. Její model Digit 5 má pracovat v blízkosti lidí bez nutnosti oddělovat pracovní prostor fyzickými bariérami.
Bezpečnostní senzory a potřebný hardware jsou díky platformě součástí samotného robota. Předchozí provozní nasazení robotů Digit přitom spoléhala také na externí senzory rozmístěné kolem jejich pracovního prostoru.
„Robot je teď doslova bez řetězu – bezpečnost jde s ním, kamkoli se vydá,“ řekl Goel serveru Ars Technica. Firma tak podle něj může roboty nasazovat na různých místech továrny nebo skladu, aniž by pokaždé musela budovat novou bezpečnostní infrastrukturu.
Na programu bezpečnostní certifikace Halos spolupracuje také společnost Boston Dynamics. Zaměřuje se na své robotické psy Spot, mobilní roboty Stretch s robotickou paží i humanoidní roboty Atlas. Ty by se od roku 2028 mohly začít nasazovat v automobilových továrnách mateřské skupiny Hyundai.
Dalšími zájemci jsou německá skupina Kion, která využívá autonomní vysokozdvižné vozíky a další mobilní roboty, a jihokorejská společnost LG. Ta vyvíjí vlastního humanoidního robota založeného na modelu Nvidia Isaac GR00T, určeném pro roboty tohoto typu.
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