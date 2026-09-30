O filozofii, která nové modely provází, mluvil v rozhovoru pro Computertrends Dirk Weigelt, Senior Product and Solutions Manager ve společnosti Panasonic Toughbook: „Uživatelé chtějí větší displej a zároveň lehčí zařízení. Nakonec jde vždy o kombinaci výkonu, odolnosti a použitelnosti. Nejsme baseballová kšiltovka, kterou si koupíte a nosíte – naše zařízení vznikají spíš na míru konkrétní potřebě.“
Toughbook G3: baterie na 24 hodin
Hlavním trumfem modelu G3 je nová konstrukce bateriového bloku, která prodlužuje výdrž o 39 procent. Zákazníci si vybírají ze tří variant: Lite na přibližně 8,5 hodiny (35 Wh), Standard na 17 hodin (70 Wh) a Long Life, která na jedno nabití vydrží až 24 hodin (99 Wh podle testu MobileMark 30). Devadesátidevítiwatthodinová baterie je aktuálně největší v celé nabídce Toughbook.
Díky volbě baterie si tak firmy mohou samy nastavit poměr mezi výdrží, hmotností a cenou podle toho, jak dlouhé směny a jak náročné aplikace jejich lidé v terénu potřebují. Zařízení navíc umožňuje výměnu baterie za chodu – s volitelnou „bridge“ baterií se tablet při přepnutí nemusí ani vypnout.
Displej má úhlopříčku 10,1 palce, rozlišení 1920 × 1200 a jas až 1000 cd/m², takže ho lze číst i na přímém slunci. Ovládat ho jde prstem, v rukavici i perem. Samotné tělo váží od 1,07 kilogramu s nejlehčí baterií po 1,36 kilogramu s tou nejvýkonnější. Na těle je pět programovatelných tlačítek s až deseti konfigurovatelnými zkratkami a uživatelsky vyměnitelné moduly – čtečka čipových karet, otisků prstů nebo čárových kódů. SSD s kapacitou 512 GB (volitelně až 2 TB) lze vyměnit bez nářadí.
Toughbook 34: větší obrazovka, menší váha
Toughbook 34 staví na 12,4palcovém displeji Full HD+ – podle Panasonicu jde o největší obrazovku, jakou dnes nabízí odolný tablet v této kategorii zařízení. Technologie AdaptiveTouch automaticky pozná, jestli displej ovládáte prstem, perem nebo v rukavici, a funguje spolehlivě i na mokrém povrchu. Jas jde opět až na 1000 cd/m².
Přesto, že je obrazovka větší než u předchozí generace, samotné zařízení zhublo o 13 procent. Se startovní hmotností 1,36 kilogramu (2,57 kilogramu s klávesnicí) jde o nejlehčí 12,4palcový odolný tablet na trhu. Nová konstrukce baterie prodlužuje výdrž o 20 procent oproti minulé generaci – na zhruba devět hodin s jedním 40Wh článkem. Se dvěma bateriemi, které lze měnit postupně za chodu, se výdrž natáhne až na 18 hodin.
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Proč se kabely uvnitř nesmí ani hnout
Zajímavý pohled pod kapotu nabídl Weigelt na transparentním modelu Toughbooku 34, který pro prezentační účely postavili japonští kolegové Panasonicu. Průhledný kryt odhaluje, jak přesně je uvnitř vedená kabeláž – a proč na tom vůbec záleží.
„Kabely jsou v každém kusu produktu umístěné vždy na přesně stejném místě v držácích, a to zcela záměrně,“ vysvětlil Weigelt. Nejde přitom o snadnější servis, ale o elektromagnetickou interferenci: „Každý kabel produkuje určité rušení. Pokud se v náročném prostředí pohnou, začnou interferovat, a tomu musíme za každou cenu zabránit.“
Stejný princip platí i pro anténu – její část je zavedená přímo kolem ventilátoru a v dalších specifických místech, aby byl signál co nejsilnější, i když to zvenku není vůbec vidět.
USB-C? Ano, ale s výhradou
Oba tablety splňují unijní pravidlo o nabíjení přes USB-C a mají dokonce dva takové porty, které lze používat současně – jeden na nabíjení, druhý na přenos dat. Formálně přitom spadají do kategorie průmyslových počítačů, ne běžných notebooků nebo telefonů, na které regulace míří primárně.
Právě tahle kategorizace si podle Weigelta vyžádala nečekaně dlouhé vyjednávání s Bruselem: „S Evropskou unií jsme o tom diskutovali dva a půl roku, protože naše zařízení se používají v terénu – vibrace, pády. Jsme přesvědčeni, že USB-C nebylo navrženo pro takové prostředí.“
Výsledný kompromis u těchto odolných notebooků spočívá s v tom, že si je třeba v kanceláři nabíjíte klidně přes USB-C, v terénu a při vibracích Panasonic doporučuje používat speciální kruhový konektor, který nárazy odvádí do krytu tabletu místo do elektroniky uvnitř, v dedikované nabíječce.
Oprava? Jen v Panasonicu
Zařazení mezi průmyslová zařízení znamená, že se na Toughbooky nevztahují ani unijní pravidla o snadné uživatelské opravitelnosti, platná pro spotřební elektroniku. Výjimkou jsou kosmetické zásahy jako výměna krytu.
Cokoliv složitějšího ale opravuje výhradně Panasonic sám – kvůli certifikaci IP66 proti prachu a vodě. „Pokud dáme zařízení k opravě koncovému uživateli, už nemůžeme zaručit, že zůstane vodotěsné a prachotěsné,“ řekl Weigelt.
Poruchovost se podle něj pohybuje mezi jedním a dvěma procenty za tři roky provozu. Celá oprava trvá 96 hodin: den na cestu do servisu, maximálně dva dny na samotnou opravu, den zpátky. Panasonic v Evropě provozuje dvě servisní centra – pro kontinent v Budapešti, pro Británii a Irsko v Cardiffu.
Proč nejde jen tak dokoupit RAM
Zdražování komponent přimělo některé výrobce prodávat notebooky bez paměti a úložiště s tím, že si je zákazník dokoupí sám, podle aktuální ceny a preference na trhu. Weigelt takový postup pro Toughbooky odmítl. Paměť RAM v těchto zařízeních musí spolehlivě fungovat od minus 34 stupňů Celsia v arktických podmínkách až po vysoké letní teploty v jižní Evropě, a běžný spotřebitelský modul takové rozpětí nezvládne.
Stejně náročné nároky platí pro SSD, které mají v Toughboocích vlastní topné těleso. Při nízkých teplotách se disk před startem systému nejprve zahřeje – jinak hrozí, že řadič začne posílat data do buněk, které na chlad ještě neodpověděly správně, a dojde ke ztrátě dat.
Od minus 10 do minus 29: jak se mění klima, mění se i hardware
Provozní teplotní rozsah zařízení se za dvě dekády podstatně rozšířil. Když Weigelt v roce 2004 začínal s vývojem první generace Toughbooku, zařízení zvládala rozmezí od minus 10 do plus 50 stupňů. Dnešní G3 a 34 fungují od minus 29 do plus 63 stupňů, a podle Weigelta je to přímá reakce na sílící teplotní extrémy napříč Evropou, včetně finských železnic, kde se dnes běžně měří kolem minus 29 stupňů oproti minus 20 před deseti lety.
Za rozšířeným rozsahem stojí kombinace mechaniky a materiálů. Základní deska nových modelů obepíná ventilátor, takže teplo z procesoru odchází ven rychleji, a samotný ventilátor je větší. K tomu přistupuje výběr kondenzátorů a dalších součástek s rozšířeným teplotním rozsahem.
Pět, osm, deset let v provozu
Zatímco spotřebitelská elektronika se mění prakticky každý rok, Panasonic u průmyslových zařízení počítá s mnohem delším životním cyklem.
„Když dnes uvádíme na trh model 34, myslíme na budoucnost. Počítáme s tím, že jej lidé budou používat minimálně pět let,“ řekl Weigelt. Firmy podle něj záměrně neobměňují flotily každoročně – nasazení nového zařízení pro tisíc uživatelů je logisticky i finančně náročné. Mezi klienty Panasonicu jsou i organizace, které tablety používají osm až deset let.
Windows, nebo Linux? Otázka důvěry
Standardem zůstává Windows 11 Pro, ale oba tablety jsou certifikované i pro Red Hat Enterprise Linux – Panasonic je podle Weigelta jediný výrobce odolných zařízení v Evropě, který na této úrovni spolupracuje s Red Hatem. Zájem o Linux roste hlavně u vládních a bezpečnostně citlivých organizací, které v kontextu evropské digitální suverenity nechtějí být závislé na americké infrastruktuře.
Z hlediska dat fungují Toughbooky jako takzvané edge zařízení – mají dost výkonu na to, aby data zpracovala a uložila přímo na místě, bez nutnosti nepřetržitého připojení k cloudu. Přenos do cloudu nebo firemního serveru pak může proběhnout dodatečně, nebo rovnou přes 4G či 5G, pokud to situace vyžaduje. Volba zůstává na zákazníkovi.
Panasonic v posledních letech zaznamenává citelný růst poptávky z obranného sektoru. Podle Weigelta ale trend nezačal ruskou invazí na Ukrajinu – jeho kořeny sahají k první administrativě Donalda Trumpa, která tlačila na členské státy NATO, aby zvýšily obranné výdaje včetně podpůrného vybavení, jako jsou notebooky a tablety pro řízení dronů a další novou techniku.
Podobný nárůst vidí firma i u záchranných složek. Digitalizace mění práci hasičů, policistů i zdravotníků – od okamžité kontroly registrační značky přímo na silnici až po přenos dat o pacientovi ze sanitky do nemocnice ještě před příjezdem, což může při akutní péči rozhodovat o minutách.
Ceny komponent rostou všem
Zdražování pamětí a úložišť se podle Weigelta nevyhýbá ani Panasonicu – postihuje celý trh bez ohledu na velikost výrobce. Firma se snaží dopad zmírnit díky projektové spolupráci se zákazníky: díky tomu, že zná poptávku tři až šest měsíců dopředu, může komponenty nakupovat s předstihem a zafixovat ceny ještě předtím, než vzrostou.
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