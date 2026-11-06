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Partnerské setkání JOYCE ve znamení 30. výročí

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JOYCE
Autor: JOYCE
V říjnu jsme se opět setkali s našimi obchodními partnery na tradiční partnerské akci JOYCE. Letošní setkání bylo výjimečné nejen příležitostí strávit společný den mimo každodenní pracovní prostředí, ale také oslavou významného milníku – 30 let od založení JOYCE.
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Program nabídl kromě prezentace aktuálního portfolia JOYCE také zábavný odpolední i večerní doprovodný program. Partneři si při něm vyzkoušeli nejen svou fyzickou zdatnost, ale i znalosti historie společnosti JOYCE. Věříme, že si všichni odnesli řadu nezapomenutelných zážitků.

Velmi si vážíme všech partnerů, kteří za námi dorazili oslavit toto významné výročí. Děkujeme za jejich důvěru, přízeň a dlouhodobou spolupráci.

Děkujeme, že jste součástí našeho příběhu! Těšíme se na další společná setkání.

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