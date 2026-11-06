Partnerské setkání JOYCE ve znamení 30. výročí

Program nabídl kromě prezentace aktuálního portfolia JOYCE také zábavný odpolední i večerní doprovodný program. Partneři si při něm vyzkoušeli nejen svou fyzickou zdatnost, ale i znalosti historie společnosti JOYCE. Věříme, že si všichni odnesli řadu nezapomenutelných zážitků.
Velmi si vážíme všech partnerů, kteří za námi dorazili oslavit toto významné výročí. Děkujeme za jejich důvěru, přízeň a dlouhodobou spolupráci.
Děkujeme, že jste součástí našeho příběhu! Těšíme se na další společná setkání.