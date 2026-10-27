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PHP má další zranitelnost umožňující vzdálené spuštění kódu, riziko je ale omezené

Lada Nová
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PHP chyba
Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
PHP má další zranitelnost umožňující vzdálené spuštění kódu, její zneužití však vyžaduje neobvyklou kombinaci nastavení. Přichází krátce po aféře PHP2Shell, která vyvolala vlnu pokusů o útoky.
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PHP Security Team upozornil na další zranitelnost umožňující vzdálené spuštění kódu, tentokrát označenou jako CVE-2026–115560. Chyba souvisí se zpracováním průběhu nahrávání souborů v rámci uživatelských relací. Podle vývojářů ji lze zneužít pouze při neobvyklé kombinaci nastavení a aplikačního kódu, a proto pro ni nevydají mimořádnou opravu.

Riziko se týká aplikací, které používají určité nastavení serializace relací a následně je za běhu změní, přičemž mají stále zapnutou funkci sledování průběhu nahrávání. PHP Security Team doporučuje do vydání běžné opravné aktualizace tuto funkci vypnout nastavením session.upload_progress.enabled=0. Kdo toto opatření zavedl už kvůli předchozí zranitelnosti, nemusí dělat nic dalšího.

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Nová chyba přichází krátce po odhalení dvou kritických zranitelností známých jako PHP2Shell, které rovněž umožňovaly vzdálené spuštění kódu a vyvolaly obavy z rozsáhlých útoků. PHP patří mezi nejrozšířenější jazyky pro tvorbu webů a webových aplikací, takže potenciální dopad byl značný.

Informace o připravované opravě se dostaly na veřejnost ještě před plánovaným vydáním záplaty. Následně prudce vzrostl počet pokusů o zneužití zranitelností – během několika hodin jich byly údajně miliony. Některé organizace kvůli tomu preventivně odstavily své weby.

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Skutečných průniků však bylo zatím překvapivě málo. Jedním z možných důvodů je technologie ASLR, která při každém spuštění programu náhodně mění umístění jeho kódu a dat v paměti, a tím útočníkům ztěžuje spolehlivé zneužití chyby.

Yotam Perkal ze společnosti Pluto Security ve vyjádření pro magazín TechRadar podotýká, že překonat tuto ochranu na dálku není snadné a řada veřejně dostupných ukázek útoku v praxi nefunguje spolehlivě. ASLR ale podle něj poskytuje spíš čas navíc než trvalou ochranu. Provozovatelé by proto měli servery aktualizovat a restartovat procesy PHP, které zpracovávají požadavky. Dosavadní omezený počet úspěšných útoků totiž nezaručuje, že situace vydrží.

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Autor článku

Lada Nová

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