Privátní mobilní sítě: Jen přenosová kapacita už nikoho nezajímá

V letošním roce organizace vydají na privátní mobilní sítě, které využívají technologie LTE nebo 5G, celkem 17, 3 miliardy dolarů. V roce 2031 by to ale už mělo být 85 miliard, což je vzestup o zhruba 400 %.
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Uvádí to nejnovější studie firmy Juniper Research, podle níž tento nárůst odráží to, jak rychle tyto sítě budou v různých vertikálách přinášet významnou přidanou hodnotu.
S rozšiřováním systémů umělé inteligence (AI) a jejich rostoucím významem pro podnikové operace se privátní mobilní sítě stále častěji stávají standardním způsobem, jak zajistit, aby AI měla k dispozici spolehlivé připojení, které potřebuje.
Analytici ale upozorňují, že by dodavatelé řešení pro privátní sítě LTE a 5G měli úzce spolupracovat s poskytovateli podnikových řešení umělé inteligence a společně tyto sítě prezentovat jako přirozenou součást modernizace IT pro potřeby AI.
Klíčoví dodavatelé
Juniper Research také uveřejnil žebříček klíčových výrobců řešení privátních mobilních sítí. Patří mezi ně především tyto firmy: Nokia, Huawei, Samsung, HPE a Ericsson.
Dodavatelé řešení pro privátní mobilní sítě LTE a 5G
Zdroj: Juniper Research, září 2026
Klíčovými dodavateli jsou podle analytiků především ti, kteří se účinně odklánějí od obecných nabídek podnikové konektivity směrem k řešením navrženým pro konkrétní vertikály.
„Dominantní poskytovatelé privátních sítí se budou především odlišovat tím, že zájemcům poskytnou osvědčená řešení v oblasti Průmyslu 4.0, provozních technologií (OT) či kritických aplikací, jako jsou třeba automatizovaná vozidla, strojové vidění, prediktivní údržba či řízení průmyslových operací,“ vysvětluje Nick Maynard, analytik v Juniper Research.
Vzhledem k tomu, že se podle něj výše zmíněné případy použití stávají zásadními pro podniková nasazení, nebude surový výkon privátní mobilní sítě sám o sobě jako diferenciátor stačit.
„Poskytovatelé musejí vyvinout architekturu, která je opakovatelná, ale zároveň vysoce přizpůsobená jednotlivým odvětvím,“ dodává Maynard.
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